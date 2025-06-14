Коди Гарбрандт — Раони Барселос, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Гарбрандт в последние годы стал очень загадочной фигурой. Всегда довольно трудно предсказать, насколько конкурентоспособным он предстанет в очередном поединке. При этом для победы над Барселосом американцу потребуется выжать из себя максимум.

Дело в том, что бразилец — универсальный боец. Он весьма активно работает на верхнем этаже, при этом отличается стойкостью и крепкой челюстью. А база у Барселоса вовсе борцовская — в партере он берет и мощью, и техникой.

Вряд ли Гарбрандт рискнет зарубиться с соперником на нижнем этаже. Скорее, американец все-таки попробует переработать его в стойке за счет своей скорости и техники. Но мы ведь помним, что представитель США может улететь в нокаут от одного плотного удара? И такая опция у Барселоса в арсенале есть.

В общем, бой выглядит очень рискованным для Гарбрандта. Больше вариантов для победы потенциально всё же у Барселоса — и досрочно, и по очкам. Соответствующий маркет и заиграем.