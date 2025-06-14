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13 июня 8:38ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Коди Гарбрандт — Раони Барселос, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший чемпион не бился больше года
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцем Коди Гарбрандтом и бразильцем Раони Барселосом. Сумеет ли бывший чемпион лиги закрыть поражение в прошлом бою?

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Статистика

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Гарбрандт

 

Барселос

США

Страна

Бразилия

33

Возраст

38

20

Бои

24

14 (11 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (8 / 3 / 8)

6 (4 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (1 / 1 / 3)

173

Рост (см)

171,5

166,5

Размах рук (см)

170

96,5

Размах ног (см)

99

Коди Гарбрандт

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В четырехлетнем возрасте начал заниматься боксом, позднее освоил борьбу. С 2012 года выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в наилегчайшей, легчайшей и полулегкой весовых категориях. В 2015-м пришел в UFC и вскоре стал чемпионом в легчайшем дивизионе, победив Доминика Круза. В первой же защите проиграл пояс Ти Джею Диллашоу, в реванше также уступил. Пробовал перейти в наилегчайший вес, но в позапрошлом году вернулся в легчайший и выиграл два подряд боя. Однако в последнем поединке в апреле 2024-го уступил Дейвезону Фигередо удушающим приемом во втором раунде.

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Раони Барселос

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В пятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. Был чемпионом Shooto Brazil и RFA в легчайшем весе. В 2018-м дебютировал в UFC, где выиграл восемь боев и уступил в четырех. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в январе одолел Пэйтона Тэлботта единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГарбрандтаПобеда БарселосаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,401,581,771,99

Прогноз на бой

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Гарбрандт в последние годы стал очень загадочной фигурой. Всегда довольно трудно предсказать, насколько конкурентоспособным он предстанет в очередном поединке. При этом для победы над Барселосом американцу потребуется выжать из себя максимум.

Дело в том, что бразилец — универсальный боец. Он весьма активно работает на верхнем этаже, при этом отличается стойкостью и крепкой челюстью. А база у Барселоса вовсе борцовская — в партере он берет и мощью, и техникой.

Вряд ли Гарбрандт рискнет зарубиться с соперником на нижнем этаже. Скорее, американец все-таки попробует переработать его в стойке за счет своей скорости и техники. Но мы ведь помним, что представитель США может улететь в нокаут от одного плотного удара? И такая опция у Барселоса в арсенале есть.

В общем, бой выглядит очень рискованным для Гарбрандта. Больше вариантов для победы потенциально всё же у Барселоса — и досрочно, и по очкам. Соответствующий маркет и заиграем.

Полный кард, где смотреть бой Гарбрандт Барселос

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Турнир UFC on ESPN 69 пройдет на арене «State Farm» в Атланте (штат Джорджия, США). Шоу стартует в воскресенье, 15 июня, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Гарбрандт Барселос стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Пол Крейг (Шотландия) — Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Майкл Кьеза (США) — Курт Макги (США). Полусредний вес;
  • Малколм Веллмейкер (США) — Крис Моутиньо (США). Легчайший вес;
  • Коди Дарден (США) — Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес;
  • Рики Симон (США) — Камерон Смазерман (США). Легчайший вес;
  • Филип Роу (США) — Эндж Луса (ДР Конго). Полусредний вес;
  • Джейми-Лин Херт (Канада) — Ванесса Демопулос (США). Женский наилегчайший вес.

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