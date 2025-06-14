Коди Гарбрандт — Раони Барселос, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцем Коди Гарбрандтом и бразильцем Раони Барселосом. Сумеет ли бывший чемпион лиги закрыть поражение в прошлом бою?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Гарбрандт
Барселос
США
Страна
Бразилия
33
Возраст
38
20
Бои
24
14 (11 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (8 / 3 / 8)
6 (4 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (1 / 1 / 3)
173
Рост (см)
171,5
166,5
Размах рук (см)
170
96,5
Размах ног (см)
99
В четырехлетнем возрасте начал заниматься боксом, позднее освоил борьбу. С 2012 года выступает в профессиональных MMA. Имеет опыт боев в наилегчайшей, легчайшей и полулегкой весовых категориях. В 2015-м пришел в UFC и вскоре стал чемпионом в легчайшем дивизионе, победив Доминика Круза. В первой же защите проиграл пояс Ти Джею Диллашоу, в реванше также уступил. Пробовал перейти в наилегчайший вес, но в позапрошлом году вернулся в легчайший и выиграл два подряд боя. Однако в последнем поединке в апреле 2024-го уступил Дейвезону Фигередо удушающим приемом во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В пятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс. В профессиональных ММА выступает с 2012 года. Был чемпионом Shooto Brazil и RFA в легчайшем весе. В 2018-м дебютировал в UFC, где выиграл восемь боев и уступил в четырех. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в январе одолел Пэйтона Тэлботта единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Гарбрандт в последние годы стал очень загадочной фигурой. Всегда довольно трудно предсказать, насколько конкурентоспособным он предстанет в очередном поединке. При этом для победы над Барселосом американцу потребуется выжать из себя максимум.
Дело в том, что бразилец — универсальный боец. Он весьма активно работает на верхнем этаже, при этом отличается стойкостью и крепкой челюстью. А база у Барселоса вовсе борцовская — в партере он берет и мощью, и техникой.
Вряд ли Гарбрандт рискнет зарубиться с соперником на нижнем этаже. Скорее, американец все-таки попробует переработать его в стойке за счет своей скорости и техники. Но мы ведь помним, что представитель США может улететь в нокаут от одного плотного удара? И такая опция у Барселоса в арсенале есть.
В общем, бой выглядит очень рискованным для Гарбрандта. Больше вариантов для победы потенциально всё же у Барселоса — и досрочно, и по очкам. Соответствующий маркет и заиграем.
Турнир UFC on ESPN 69 пройдет на арене «State Farm» в Атланте (штат Джорджия, США). Шоу стартует в воскресенье, 15 июня, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Гарбрандт — Барселос стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы