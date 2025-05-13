Коко Гауфф — Мирра Андреева, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

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В среду, 14 мая, россиянка Мирра Андреева поборется за выход в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Сумеет ли юная звезда впервые обыграть американку Коко Гауфф и продолжить борьбу за титул?
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Дата / Время: 14.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Foro Italico» (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 22 победы при семи поражениях. На турнире в Риме лучший результат показывала в 2021-м и 2024-м, когда доходила до полуфинала.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 27 побед при шести поражениях. На турнире в Риме ранее выступала только в прошлом году, когда вылетела в первом круге.
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Соперницы ранее провели три официальных очных матча. В 2023 году Гауфф выиграла на «Ролан Гаррос» и на US Open, в нынешнем сезоне — на грунте в Мадриде.
Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на её победу и 2,17 на успех россиянки.
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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).
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Пока Андреева не может разгадать Гауфф, но мало сомнений в том, что эта серии вскоре прервется. Вполне возможно, случится это именно в Риме. Уже в Мадриде у россиянки были хорошие шансы, но американка всё-таки на опыте одержала победу. Расклады и кондиции спортсменок с того времени толком не изменились, поэтому коэффициенты букмекеров вполне ожидаемы.
Но тем сложнее этот матч для ставки. Рискнем выбрать линию на первый сет. В Мадриде именно стартовая партия получилась очень конкурентной и продлилась 12 геймов. Пробуем пари на то, что в этот раз спортсменки проведут на корте минимум 10 геймов в первом сете.
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