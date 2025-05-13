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13 мая 15:47ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Коко Гауфф — Мирра Андреева, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Второй очный матч спортсменок за две недели
Александр Бокулёв

В среду, 14 мая, россиянка Мирра Андреева поборется за выход в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Сумеет ли юная звезда впервые обыграть американку Коко Гауфф и продолжить борьбу за титул?

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Дата / Время: 14.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Foro Italico» (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Виктория Ванесса Мбоко (Канада) — 3:6, 6:2, 6:1
  • 3-й круг: Магда Линетт (Польша, 32) — 7:5, 6:3
  • 4-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:1, 6:2

Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Линда Носкова (Чехия, 30) — 6:1, 7:5
  • 4-й круг: Клара Таусон (Дания, 22) — 5:7, 6:3, 6:2

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)

Коко Гауфф

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 22 победы при семи поражениях. На турнире в Риме лучший результат показывала в 2021-м и 2024-м, когда доходила до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 27 побед при шести поражениях. На турнире в Риме ранее выступала только в прошлом году, когда вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы ранее провели три официальных очных матча. В 2023 году Гауфф выиграла на «Ролан Гаррос» и на US Open, в нынешнем сезоне — на грунте в Мадриде.

Ставки на исход

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Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на её победу и 2,17 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ГауффПобеда АндреевойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,762,171,931,95

Прогноз и ставка

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Пока Андреева не может разгадать Гауфф, но мало сомнений в том, что эта серии вскоре прервется. Вполне возможно, случится это именно в Риме. Уже в Мадриде у россиянки были хорошие шансы, но американка всё-таки на опыте одержала победу. Расклады и кондиции спортсменок с того времени толком не изменились, поэтому коэффициенты букмекеров вполне ожидаемы.

Но тем сложнее этот матч для ставки. Рискнем выбрать линию на первый сет. В Мадриде именно стартовая партия получилась очень конкурентной и продлилась 12 геймов. Пробуем пари на то, что в этот раз спортсменки проведут на корте минимум 10 геймов в первом сете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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