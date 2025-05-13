Коко Гауфф — Мирра Андреева, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Пока Андреева не может разгадать Гауфф, но мало сомнений в том, что эта серии вскоре прервется. Вполне возможно, случится это именно в Риме. Уже в Мадриде у россиянки были хорошие шансы, но американка всё-таки на опыте одержала победу. Расклады и кондиции спортсменок с того времени толком не изменились, поэтому коэффициенты букмекеров вполне ожидаемы.

Но тем сложнее этот матч для ставки. Рискнем выбрать линию на первый сет. В Мадриде именно стартовая партия получилась очень конкурентной и продлилась 12 геймов. Пробуем пари на то, что в этот раз спортсменки проведут на корте минимум 10 геймов в первом сете.