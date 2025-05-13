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13 мая 15:22ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Китаняка програла все шесть матчей с белоруской
Александр Бокулёв

В среду, 14 мая, путевку в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в итальянском Риме оспорят белоруска Арина Соболенко и китаянка Чжэн Циньвэнь. Кто продолжит борьбу за титул?

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Дата / Время: 14.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2
  • 3-й круг: София Кенин (США, 31) — 3:6, 6:3, 6:3
  • 4-й круг: Марта Костюк (Украина) — 6:1, 7:6 (10:8)

Чжэн Циньвэнь (22 года, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ольга Данилович (Сербия) — 6:1, 6:4
  • 3-й круг: Магдалена Фрех (Польша, 26) — 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Бьянка Андрееску (Канада) — 7:5, 6:1

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Коко Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (Россия, 7)

Арина Соболенко

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Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Мадриде, также выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 34 победы при пяти поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в прошлом сезоне, когда уступила в финале Иге Швёнтек.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Чжэн Циньвэнь

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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на этом покрытии в Чарльстоне, а также на харде в Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала 12 побед при семи поражениях. В Риме вылетала в четвертьфинале в двух прошлых розыгрышах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели шесть официальных очных матчей на харде. Во всех случаях выигрывала Соболенко.

Ставки на исход

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Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,33 на её победу и 3,50 на успех китаянки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,90 на ТБ (20,5) и 1,99 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда ЦиньвэньТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,333,501,901,99

Прогноз и ставка

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Циньвэнь качественно выглядит в Риме, где не отдала соперницам ни сета. При этом только раз китаянка вышла на седьмой выигранный гейм. И кажется, что сейчас-то она готова навязать серьезную конкуренцию Соболенко, но статистика личных встреч уж слишком явно говорит об обратном.

Дело в том, что за шесть очных матчей белоруска отдала Циньвэнь только один сет. И пусть все встречи прошли на харде, на грунте Соболенко не менее сильна, а потому есть все основания ждать её очередную победу. 

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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