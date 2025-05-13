Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

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В среду, 14 мая, путевку в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в итальянском Риме оспорят белоруска Арина Соболенко и китаянка Чжэн Циньвэнь. Кто продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 14.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Чжэн Циньвэнь (22 года, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Коко Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (Россия, 7)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Мадриде, также выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 34 победы при пяти поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в прошлом сезоне, когда уступила в финале Иге Швёнтек.
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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 и победительница Азиады-2022 в одиночном разряде. Выиграла четыре турнира WTA, в том числе два грунтовых. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на этом покрытии в Чарльстоне, а также на харде в Индиан-Уэллсе и Майами, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в сезоне одержала 12 побед при семи поражениях. В Риме вылетала в четвертьфинале в двух прошлых розыгрышах.
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Соперницы провели шесть официальных очных матчей на харде. Во всех случаях выигрывала Соболенко.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,33 на её победу и 3,50 на успех китаянки.
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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,90 на ТБ (20,5) и 1,99 на ТМ (20,5).
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Циньвэнь качественно выглядит в Риме, где не отдала соперницам ни сета. При этом только раз китаянка вышла на седьмой выигранный гейм. И кажется, что сейчас-то она готова навязать серьезную конкуренцию Соболенко, но статистика личных встреч уж слишком явно говорит об обратном.
Дело в том, что за шесть очных матчей белоруска отдала Циньвэнь только один сет. И пусть все встречи прошли на харде, на грунте Соболенко не менее сильна, а потому есть все основания ждать её очередную победу.
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