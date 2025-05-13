Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь, 14 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Циньвэнь качественно выглядит в Риме, где не отдала соперницам ни сета. При этом только раз китаянка вышла на седьмой выигранный гейм. И кажется, что сейчас-то она готова навязать серьезную конкуренцию Соболенко, но статистика личных встреч уж слишком явно говорит об обратном.

Дело в том, что за шесть очных матчей белоруска отдала Циньвэнь только один сет. И пусть все встречи прошли на харде, на грунте Соболенко не менее сильна, а потому есть все основания ждать её очередную победу.