Шамиль Газиев – Брэндо Перичич, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Уроженец Дагестана против опасного проспекта
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Статистика
  • Шамиль Газиев
  • Брэндо Перичич
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Газиев – Перичич

В основном карде ближайшего турнира UFC выступит представитель Бахрейна Шамиль Газиев. Уроженец Дагестана будет отстаивать место в топ-15 тяжелого дивизиона (до 120,2 кг) в поединке с австралийцем Брэндо Перичичем. Кто окажется сильнее?

Статистика

Газиев

 

Перичич

Бахрейн

Страна

Австралия

36

Возраст

31

16

Бои

7

14 (9 / 3 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

6 (5 / 1 / 0)

2 (2 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 1 / 0)

15

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

193

Рост (см)

195,5

199,5

Размах рук (см)

202

114,5

Размах ног (см)

118

Шамиль Газиев

Уроженец Дагестана, по национальности – аварец. В профессиональных MMA выступает с 2020 г. В UFC попал через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта в сентябре 2023 г. В промоушене выиграл три раза и потерпел два поражения. В последнем поединке в ноябре уступил Валдо Кортесу-Акосте нокаутом за полторы минуты.

Брэндо Перичич

Начал заниматься ММА в 24-летнем возрасте, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2019 г. В прошлом сентябре дебютировал в UFC, где выиграл оба боя нокаутами в первых раундах. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Луи Сазерленда за две минуты.

Сравнение коэффициентов

 Победа Газиева / Победа Перичича / ТМ (1,5) / ТБ (1,5)
PARI2,081,782,091,70

Прогноз на бой

Газиев, похоже, уперся в свой потолок в UFC. Топовым соперникам он проиграл без особых шансов, а менее статусных победил. Теперь бахрейнцу вновь формально понизили уровень оппозиции. Перичич – проспект, который одержал несколько ярких побед, но радикально ничем не выделяется. Это классический атлетичный ударник, который сразу навязывает высокий темп и агрессивный стиль. Все свои победы австралиец одержал в первых раундах.

У Газиева до прихода в UFC был похожий бэкграунд, но в сильнейшем промоушене более явно проявились проблемы. В частности, уроженец Дагестана порой откровенно плох в защите, а его челюсть не всегда выдерживает обилие пропущенных ударов. Пробелы в обороне значительно повышают риски в противостоянии с Перичичем. Впрочем, и у Газиева нокаутирующий удар никуда не делся.

Резюмируя, ждем от этого поединка довольно быструю развязку. Предположим, что всё решится до экватора, то есть за 7,5 минуты. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Газиев – Перичич

Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому бой Газиев – Перичич стоит ожидать около 14:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».

Основной кард

Прелимы

  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Джуниор Тафа (Австралия) – Кевин Кристиан (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Джеральд Мёршарт (США). Средний вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) – Винс Моралес (США). Легчайший вес;
  • Бен Джонстон (Австралия) – Уэсли Шульц (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Темба Горимбо (Зимбабве). Полусредний вес;
  • Дом Мар Фан (Австралия) – Коди Стил (США). Легкий вес.

