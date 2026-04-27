Шамиль Газиев – Брэндо Перичич, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Газиев, похоже, уперся в свой потолок в UFC. Топовым соперникам он проиграл без особых шансов, а менее статусных победил. Теперь бахрейнцу вновь формально понизили уровень оппозиции. Перичич – проспект, который одержал несколько ярких побед, но радикально ничем не выделяется. Это классический атлетичный ударник, который сразу навязывает высокий темп и агрессивный стиль. Все свои победы австралиец одержал в первых раундах.

У Газиева до прихода в UFC был похожий бэкграунд, но в сильнейшем промоушене более явно проявились проблемы. В частности, уроженец Дагестана порой откровенно плох в защите, а его челюсть не всегда выдерживает обилие пропущенных ударов. Пробелы в обороне значительно повышают риски в противостоянии с Перичичем. Впрочем, и у Газиева нокаутирующий удар никуда не делся.

Резюмируя, ждем от этого поединка довольно быструю развязку. Предположим, что всё решится до экватора, то есть за 7,5 минуты. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.