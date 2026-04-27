Шамиль Газиев – Брэндо Перичич, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC выступит представитель Бахрейна Шамиль Газиев. Уроженец Дагестана будет отстаивать место в топ-15 тяжелого дивизиона (до 120,2 кг) в поединке с австралийцем Брэндо Перичичем. Кто окажется сильнее?
Газиев
Перичич
|Бахрейн
Страна
Австралия
|36
Возраст
31
|16
Бои
7
|14 (9 / 3 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
6 (5 / 1 / 0)
|2 (2 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 1 / 0)
|15
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
–
|193
Рост (см)
195,5
|199,5
Размах рук (см)
202
|114,5
Размах ног (см)
118
Уроженец Дагестана, по национальности – аварец. В профессиональных MMA выступает с 2020 г. В UFC попал через победу в Претендентской серии Дэйны Уайта в сентябре 2023 г. В промоушене выиграл три раза и потерпел два поражения. В последнем поединке в ноябре уступил Валдо Кортесу-Акосте нокаутом за полторы минуты.
Начал заниматься ММА в 24-летнем возрасте, получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2019 г. В прошлом сентябре дебютировал в UFC, где выиграл оба боя нокаутами в первых раундах. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в марте нокаутировал Луи Сазерленда за две минуты.
Газиев, похоже, уперся в свой потолок в UFC. Топовым соперникам он проиграл без особых шансов, а менее статусных победил. Теперь бахрейнцу вновь формально понизили уровень оппозиции. Перичич – проспект, который одержал несколько ярких побед, но радикально ничем не выделяется. Это классический атлетичный ударник, который сразу навязывает высокий темп и агрессивный стиль. Все свои победы австралиец одержал в первых раундах.
У Газиева до прихода в UFC был похожий бэкграунд, но в сильнейшем промоушене более явно проявились проблемы. В частности, уроженец Дагестана порой откровенно плох в защите, а его челюсть не всегда выдерживает обилие пропущенных ударов. Пробелы в обороне значительно повышают риски в противостоянии с Перичичем. Впрочем, и у Газиева нокаутирующий удар никуда не делся.
Резюмируя, ждем от этого поединка довольно быструю развязку. Предположим, что всё решится до экватора, то есть за 7,5 минуты. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому бой Газиев – Перичич стоит ожидать около 14:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».
Основной кард
Прелимы