Грузия - Румыния, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обе команды не попали на ЧМ-2026. И те, и другие заняли третье место в отборочном турнире: грузины среди четырех команд, румыны - пяти. У последних оставался шанс пробиться в финальную стадию через плей-офф, но они его не реализовали, уступив в стыковом матче туркам.

В апреле 2026 года сборную Румынии возглавил легендарный Георге Хаджи. Для него матч в Тбилиси станет третьим дебютом в национальной команде - после игрового и первого тренерского (в 2001 году). Интересно, что четверть века назад Хаджи уже сталкивался со сборной Грузии, и тогда стороны не выявили победителя, сыграв вничью в Бухаресте (1:1).

Грузин же по-прежнему возглавляет Вилли Саньоль. Он этого соперника уже побеждал - 2:1 пять лет назад, причем на чужом поле.

У обеих команд из 10 предыдущих матчей были «верховыми». Вряд ли они станут сдерживать свои атакующие порывы и в предстоящей игре. Тотал больше 2.5 в грузинской столице выглядит реальным сценарием.