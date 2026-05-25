Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыГрузия - Румыния, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Грузия - Румыния, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Великий Хаджи вернулся в сборную спустя четверть века
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Сборные Грузии и Румынии не квалифицировались на ближайшее первенство планеты, поэтому довольствуются в июне только товарищескими матчами. 2 июня команды встретятся между собой на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Вашему вниманию превью и котировки легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 Грузия

Место в рейтинге ФИФА: 72

02.06.2026, Вт

20:00 МСК

 Румыния

Место в рейтинге ФИФА: 56

П1

Х

П2

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Национальный стадион имени Бориса Пайчадзе»  (Тбилиси, Грузия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Грузия1256-20
Румыния52120-6

Последние пять матчей сборной Грузии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.03.2026

Литва

0:2

Грузия

Товарищеский матч

26.03.2026

Грузия

2:2

Израиль

Товарищеский матч

18.11.2025

Болгария

2:1

Грузия

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025

Грузия

0:4

Испания

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025

Турция

4:1

Грузия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Румынии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.03.2026

Словакия

2:0

Румыния

Товарищеский матч

26.03.2026

Турция

1:0

Румыния

Стыковой матч ЧМ-2026

18.11.2025

Румыния

7:1

Сан-Марино

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025

Босния и Герцеговина

3:1

Румыния

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025

Румыния

1:0

Австрия

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды не попали на ЧМ-2026. И те, и другие заняли третье место в отборочном турнире: грузины среди четырех команд, румыны - пяти. У последних оставался шанс пробиться в финальную стадию через плей-офф, но они его не реализовали, уступив в стыковом матче туркам. 

В апреле 2026 года сборную Румынии возглавил легендарный Георге Хаджи. Для него матч в Тбилиси станет третьим дебютом в национальной команде - после игрового и первого тренерского (в 2001 году). Интересно, что четверть века назад Хаджи уже сталкивался со сборной Грузии, и тогда стороны не выявили победителя, сыграв вничью в Бухаресте (1:1).

Грузин же по-прежнему возглавляет Вилли Саньоль. Он этого соперника уже побеждал - 2:1 пять лет назад, причем на чужом поле.

У обеих команд из 10 предыдущих матчей были «верховыми». Вряд ли они станут сдерживать свои атакующие порывы и в предстоящей игре. Тотал больше 2.5 в грузинской столице выглядит реальным сценарием.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Игра будет показана национальными телеканалами встречающихся стран.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

Грузия: нет

Румыния: Петрила, Бырлиджа (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Российские букмекеры еще не сформировали линии на игру в Тбилиси. Коэффициенты на матч должны появиться ближе к событию.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer35 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading