Грузия - Румыния, 2 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборные Грузии и Румынии не квалифицировались на ближайшее первенство планеты, поэтому довольствуются в июне только товарищескими матчами. 2 июня команды встретятся между собой на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Вашему вниманию превью и котировки легальных букмекеров на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Национальный стадион имени Бориса Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Грузия
|1
|2
|5
|6-20
|Румыния
|5
|2
|1
|20-6
Последние пять матчей сборной Грузии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
29.03.2026
|Литва
0:2
Грузия
Товарищеский матч
26.03.2026
|Грузия
2:2
Израиль
Товарищеский матч
18.11.2025
|Болгария
2:1
Грузия
Отбор ЧМ-2026
15.11.2025
|Грузия
0:4
Испания
Отбор ЧМ-2026
14.10.2025
|Турция
4:1
Грузия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Румынии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
31.03.2026
|Словакия
2:0
Румыния
Товарищеский матч
26.03.2026
|Турция
1:0
Румыния
Стыковой матч ЧМ-2026
18.11.2025
|Румыния
7:1
Сан-Марино
Отбор ЧМ-2026
15.11.2025
|Босния и Герцеговина
3:1
Румыния
Отбор ЧМ-2026
12.10.2025
|Румыния
1:0
Австрия
Отбор ЧМ-2026
Обе команды не попали на ЧМ-2026. И те, и другие заняли третье место в отборочном турнире: грузины среди четырех команд, румыны - пяти. У последних оставался шанс пробиться в финальную стадию через плей-офф, но они его не реализовали, уступив в стыковом матче туркам.
В апреле 2026 года сборную Румынии возглавил легендарный Георге Хаджи. Для него матч в Тбилиси станет третьим дебютом в национальной команде - после игрового и первого тренерского (в 2001 году). Интересно, что четверть века назад Хаджи уже сталкивался со сборной Грузии, и тогда стороны не выявили победителя, сыграв вничью в Бухаресте (1:1).
Грузин же по-прежнему возглавляет Вилли Саньоль. Он этого соперника уже побеждал - 2:1 пять лет назад, причем на чужом поле.
У обеих команд из 10 предыдущих матчей были «верховыми». Вряд ли они станут сдерживать свои атакующие порывы и в предстоящей игре. Тотал больше 2.5 в грузинской столице выглядит реальным сценарием.
Игра будет показана национальными телеканалами встречающихся стран.
Потери
Грузия: нет
Румыния: Петрила, Бырлиджа (оба - травмы)
Российские букмекеры еще не сформировали линии на игру в Тбилиси. Коэффициенты на матч должны появиться ближе к событию.
