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11 апреля 14:56ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Шахрам Гиясов — Франко Максимилиано Окампо, 13 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Призер Олимпиады из Узбекистана выступит на фоне трагедии
Александр Бокулёв
Источник: DD Sports
Источник: DD Sports

В ночь на воскресенье, 13 апреля, по московскому времени пройдет крупный вечер профессионального бокса. В одном из поединков узбекистанец Шахрам Гиясов встретится на ринге с аргентинцем Франко Максимилиано Окампо в лимите полусреднего веса (до 66,7 кг). Останется ли призер Олимпиады-2016 непобежденным?

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Статистика

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Гиясов

 

Окампо

Узбекистан

Страна

Аргентина

31

Возраст

28

16

Бои

19

16 (9)

Победы (нокауты)

17 (8)

0

Поражения (нокауты)

2 (0)

17

Место в рейтинге полусреднего дивизиона BoxRec

Неактивен

176

Рост (см)

170

176,5

Размах рук (см)

175

Правша

Стойка

Правша

Шахрам Гиясов

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Родился в Бухаре, в 12-летнем начал заниматься боксом. На любительском уровне стал серебряным Олимпиады-2016, по разу выиграл чемпионаты мира и Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018-го. Забирал пояса WBA International в первом полусреднем весе и IBF North American в полусреднем весе. В последнем поединке в июле раздельным решением судей победил Мигеля Парру.

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Франко Максимилиано Окампо

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На профессиональном ринге выступает с 2017 года. Все прошлые поединке провел в Аргентине и не выигрывал титулов. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем бою в декабре 2023-го единогласным решением судей одолел Эсекьеля Николаса Альбаренгу.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ГиясоваПобеда ОкампоДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,0412,001,502,40

Прогноз на бой

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Гиясов на порядок опытнее и сильнее по техническим навыкам. Вдобавок простой Окампо длится больше года, поэтому узбекистанец получит преимущество в соревновательном тонусе. Кроме того, за пару недель до боя у призера Олимпиады скончалась двухлетняя дочь, и он намерен посвятить ей победу. Это действительно значимый мотивационный фактор, который дает ещё больше уверенности в победе Гиясова.

Пожалуй, главная интрига — сколько продержится Окампо. Удар он держит неплохо, но и соперников уровня Гиясова у него не было. Рискнем предположить, что мотивированный узбекистанец, стремящийся к титулу чемпиона мира, все-таки сможет победить досрочно.

Где смотреть бой Гиясов Окампо

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Боксерский вечер пройдет на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Турнир начнется в воскресенье, 13 апреля, в 03:00 по московскому времени. Бой Гиясов — Окампо стоит ожидать не ранее 04:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Джарон Эннис (США) — Эймантас Станёнис (Литва). Полусредний вес. Бой за титулы IBF, WBA и The Ring;
  • Рэй Форд (США) — Томас Маттис (США). Второй полулегкий вес. Бой за пояс WBA Continental America;
  • Артуро Карденас (США) — Кристиан Карто (США). Втрой легчайший вес. Бой за пояс WBA Continental America;
  • Шахрам Гиясов (Узбекистан) — Франко Окампо (Аргентина). Полусредний вес;
  • Омари Джонс (США) — Уильям Джексон (США). Первый средний вес;
  • Закин Мозес (США) — Алекс Паллетт (Пуэрто-Рико). Второй полулегкий вес;
  • Тахмир Смоллс (США) — Ирл Баском (Бермуды). Полусредний вес;
  • Франсиско Родригес (США) — Нахим Паркер (США). Легкий вес.

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