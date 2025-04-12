Шахрам Гиясов — Франко Максимилиано Окампо, 13 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 13 апреля, по московскому времени пройдет крупный вечер профессионального бокса. В одном из поединков узбекистанец Шахрам Гиясов встретится на ринге с аргентинцем Франко Максимилиано Окампо в лимите полусреднего веса (до 66,7 кг). Останется ли призер Олимпиады-2016 непобежденным?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Гиясов
Окампо
Узбекистан
Страна
Аргентина
31
Возраст
28
16
Бои
19
16 (9)
Победы (нокауты)
17 (8)
0
Поражения (нокауты)
2 (0)
17
Место в рейтинге полусреднего дивизиона BoxRec
Неактивен
176
Рост (см)
170
176,5
Размах рук (см)
175
Правша
Стойка
Правша
Родился в Бухаре, в 12-летнем начал заниматься боксом. На любительском уровне стал серебряным Олимпиады-2016, по разу выиграл чемпионаты мира и Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018-го. Забирал пояса WBA International в первом полусреднем весе и IBF North American в полусреднем весе. В последнем поединке в июле раздельным решением судей победил Мигеля Парру.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На профессиональном ринге выступает с 2017 года. Все прошлые поединке провел в Аргентине и не выигрывал титулов. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем бою в декабре 2023-го единогласным решением судей одолел Эсекьеля Николаса Альбаренгу.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
Гиясов на порядок опытнее и сильнее по техническим навыкам. Вдобавок простой Окампо длится больше года, поэтому узбекистанец получит преимущество в соревновательном тонусе. Кроме того, за пару недель до боя у призера Олимпиады скончалась двухлетняя дочь, и он намерен посвятить ей победу. Это действительно значимый мотивационный фактор, который дает ещё больше уверенности в победе Гиясова.
Пожалуй, главная интрига — сколько продержится Окампо. Удар он держит неплохо, но и соперников уровня Гиясова у него не было. Рискнем предположить, что мотивированный узбекистанец, стремящийся к титулу чемпиона мира, все-таки сможет победить досрочно.
Боксерский вечер пройдет на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Турнир начнется в воскресенье, 13 апреля, в 03:00 по московскому времени. Бой Гиясов — Окампо стоит ожидать не ранее 04:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
Полный кард
Партнерский проект