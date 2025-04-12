Шахрам Гиясов — Франко Максимилиано Окампо, 13 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Гиясов на порядок опытнее и сильнее по техническим навыкам. Вдобавок простой Окампо длится больше года, поэтому узбекистанец получит преимущество в соревновательном тонусе. Кроме того, за пару недель до боя у призера Олимпиады скончалась двухлетняя дочь, и он намерен посвятить ей победу. Это действительно значимый мотивационный фактор, который дает ещё больше уверенности в победе Гиясова.

Пожалуй, главная интрига — сколько продержится Окампо. Удар он держит неплохо, но и соперников уровня Гиясова у него не было. Рискнем предположить, что мотивированный узбекистанец, стремящийся к титулу чемпиона мира, все-таки сможет победить досрочно.