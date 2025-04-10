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9 апреля 17:40ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Джарон Эннис — Эймантас Станенис, 13 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Объединительный поединок
Александр Бокулёв
Источник: Matchroom Boxing
Источник: Matchroom Boxing

В ночь на воскресенье, 13 апреля, по московскому времени американец Джарон Эннис проведет объединительный поединок с литовцем Эймантасом Станёнисом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Кто покинет ринг с поясами IBF, WBA и The Ring?

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Статистика

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Эннис

 

Станёнис

США

Страна

Литва

27

Возраст

30

34

Бои

16

33 (29)

Победы (нокауты)

15 (9)

0

Поражения (нокауты)

0

1

Без результата

1

1

Место в рейтинге полусреднего дивизиона BoxRec

7

178

Рост (см)

173

188

Размах рук (см)

173

Правша

Стойка

Правша

Джарон Эннис

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Победитель и призер чемпионата «Золотые перчатки». На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2020-м бился за пояс IBO в полусреднем весе, но поединок был признан несостоявшимся, так как его соперник получил травму после случайного столкновения головами. В 2023 году выиграл временный пояс IBF в полусреднем весе, затем один раз защитил его. Получил полноценный титул после отказа Теренса Кроуфорда провести обязательную защиту. Дважды защитил пояс. В последнем поединке в ноябре победил Карена Чухаджяна единогласным решением судей.

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Эймантас Станёнис

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На любительском уровне выиграл чемпионат Европы 2015 года, участвовал в Олимпиаде-2016. На профессиональном ринге выступает с 2017-го. В 2022-м забрал пояс WBA (Regular) в полусреднем весе. В последнем поединке в мае победил Габриэля Маэстре единогласным решением судей и впервые защитил титул.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЭннисаПобеда СтанёнисаДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,165,552,151,66

Прогноз на бой

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Потенциал Энниса велик, но похоже, что он несколько стагнирует (как и весь полусредний дивизион). Возможно, именно Станёнис сможет спровоцировать американца на то, чтобы показать лучшую версию себя. Все-таки литовец — весьма крепкий боксер, который качественно защищается и при этом довольно агрессивно атакует.

Однако соревноваться в напоре с Эннисом у Станёниса вряд ли получится. Американец мощнее, быстрее, у него выше нокаутирующий потенциал. Возможно, на старте поединка у литовца получится переработать Энниса, но затем представитель США наберет полные обороты, с которыми его оппонент не справится.

Крепость челюсти Станёниса толком не проверяли, поэтому трудно предсказать, как он выдержит главные удары американца. Рискнем предположить, что навыков литовцу всё же хватит для того, чтобы продержаться как минимум до девятого раунда. А дальше Эннис либо всё же добьет соперника и оформит поздний нокаут, либо заберет свое по очкам.

Где смотреть бой Эннис Станёнис

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Боксерский вечер пройдет на арене «Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Турнир начнется в воскресенье, 13 апреля, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Эннис — Станёнис стоит ожидать не ранее 06:30 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Джарон Эннис (США) — Эймантас Станёнис (Литва). Полусредний вес. Бой за титулы IBF, WBA и The Ring;
  • Рэй Форд (США) — Томас Маттис (США). Второй полулегкий вес. Бой за пояс WBA Continental America;
  • Артуро Карденас (США) — Кристиан Карто (США). Втрой легчайший вес. Бой за пояс WBA Continental America;
  • Шахрам Гиясов (Узбекистан) — Франко Окампо (Аргентина). Полусредний вес;
  • Омари Джонс (США) — Уильям Джексон (США). Первый средний вес;
  • Закин Мозес (США) — Алекс Паллетт (Пуэрто-Рико). Второй полулегкий вес;
  • Тахмир Смоллс (США) — Ирл Баском (Бермуды). Полусредний вес;
  • Франсиско Родригес (США) — Нахим Паркер (США). Легкий вес.

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