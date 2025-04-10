Джарон Эннис — Эймантас Станенис, 13 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Потенциал Энниса велик, но похоже, что он несколько стагнирует (как и весь полусредний дивизион). Возможно, именно Станёнис сможет спровоцировать американца на то, чтобы показать лучшую версию себя. Все-таки литовец — весьма крепкий боксер, который качественно защищается и при этом довольно агрессивно атакует.

Однако соревноваться в напоре с Эннисом у Станёниса вряд ли получится. Американец мощнее, быстрее, у него выше нокаутирующий потенциал. Возможно, на старте поединка у литовца получится переработать Энниса, но затем представитель США наберет полные обороты, с которыми его оппонент не справится.

Крепость челюсти Станёниса толком не проверяли, поэтому трудно предсказать, как он выдержит главные удары американца. Рискнем предположить, что навыков литовцу всё же хватит для того, чтобы продержаться как минимум до девятого раунда. А дальше Эннис либо всё же добьет соперника и оформит поздний нокаут, либо заберет свое по очкам.