Кентен Алис — Хуан Пабло Фикович, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Лос-Кабосе

Букмекеры фаворитом называют Алиса, но пусть француза и аргентинца в мировом мужском одиночном рейтинге разделяет почти 100 позиций, просто Кентену не будет. Хуан Пабло, являясь в лучшем для себя случае «темной лошадкой» мексиканского турнира, на предыдущей стадии вынес Алибека Качмазова. А ведь именно шансы россиянина на победу в своих линиях конторы считали основным претендентом на проход дальше, предлагая весьма скромные 1.50 за его успех. 6:3, 6:2 с Алибеком указывают на отменную готовность Фиковича побороться за путевку в четвертьфинал.

Аргентинец проводит всего третий матч в году в рамках турниров АТР. Судить о его форме и потенциале можно разве что по предыдущему матчу в Лос-Кабосе. Других точек отсчета просто нет. Его игра с Качмазовым оставила довольно сильное впечатление. А пропустившего первый раунд Алиса мы на мексиканском харде еще не видели. Ставить против сеянного игрока во втором круге страшновато. Наш выбор - тотал больше 22.5.