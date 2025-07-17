Кентен Алис — Хуан Пабло Фикович, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Лос-Кабосе

Партнерский проект
17 июля во втором круге турнира в мексиканском Лос-Кабосе (хард) сыграют Кентен Алис и Хуан Пабло Фикович. Француз получил четвертый номер посева и был освобожден от участия в первом раунде. Аргентинец на предыдущей стадии с видимой легкостью прошел россиянина Алибека Качмазова. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекерских контор.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 17.07.2025, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: «Дельмар Интернешнл Скул»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Кентен Алис (28 лет, 52-я ракетка мира)
Хуан Пабло Фикович (28 лет, 148-я ракетка мира)
Победитель юниорского Открытого чемпионата Франции-2014 в парном разряде. Побед на турнирах АТР не одерживал. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 46. В текущем сезоне в 26 матчах одержал 11 побед и потерпел 15 поражений. Полуфиналист турнира в Дубае (хард). На Уимблдоне вылетел в первом круге и в одиночном, и в парном разрядах. На «Ролан Гаррос» добрался до третьего раунда, в котором уступил 10-й ракетке турнира - Хольгеру Руне. На Australian Open во втором круге уступил соотечественнику Артюру Фису.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Профессионал с 2015 года. Лучшее место в рейтинге - 125. На турнирах АТР побед в одиночном разряде не имеет. В 2025 году провел всего один матч, проиграв в первом круге турнира в Сантьяго (грунт) чилийцу Кристьяну Гарину. В первом раунде турнира в Мексике обыграл россиянина Алибека Качмазова.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Турнирные пути соперников ранее никогда не пересекались.
Тотал больше 22.5 и тотал меньше 22.5 идут в линии с одинаковым коэффициентом - 1,90.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Букмекеры фаворитом называют Алиса, но пусть француза и аргентинца в мировом мужском одиночном рейтинге разделяет почти 100 позиций, просто Кентену не будет. Хуан Пабло, являясь в лучшем для себя случае «темной лошадкой» мексиканского турнира, на предыдущей стадии вынес Алибека Качмазова. А ведь именно шансы россиянина на победу в своих линиях конторы считали основным претендентом на проход дальше, предлагая весьма скромные 1.50 за его успех. 6:3, 6:2 с Алибеком указывают на отменную готовность Фиковича побороться за путевку в четвертьфинал.
Аргентинец проводит всего третий матч в году в рамках турниров АТР. Судить о его форме и потенциале можно разве что по предыдущему матчу в Лос-Кабосе. Других точек отсчета просто нет. Его игра с Качмазовым оставила довольно сильное впечатление. А пропустившего первый раунд Алиса мы на мексиканском харде еще не видели. Ставить против сеянного игрока во втором круге страшновато. Наш выбор - тотал больше 22.5.