Кевин Холланд — Майк Мэлотт, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Кевином Холландом и канадцем Майком Мэлоттом. Сумеет ли эпатажный представитель США закрыть последнее поражение и сохранить место в топ-15?
Холланд
Мэлотт
США
Страна
Канада
32
Возраст
33
43
Бои
15
28 (14 / 9 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (5 / 6 / 1)
14 (2 / 4 / 8)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (2 / 0 / 0)
0
Ничьи
1
1
Без результата
0
7
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
9
190,5
Рост (см)
185,5
206
Размах рук (см)
185,5
101,5
Размах ног (см)
104
Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 15 поединков и уступил в 11 при одном бое без результата. В последнем поединке в июле потерпел поражение от Дэниела Родригеса единогласным решением судей.
Начал заниматься смешанными единоборствами в 17-летнем возрасте, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2011 года. Был чемпионом XFFC в легком весе. В 2021-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл пять раз при одном поражении. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в мае нокаутировал Чарльза Радтке во втором раунде.
Холланд продолжает бить все рекорды по частоте выступлений. Это его пятый бой в 2025 году, поэтому сомневаться в соревновательном тонусе американца не приходится. Он по-прежнему держит хороший уровень, бьется универсально. Проблема в том, что до топов Холланд не дотягивает ни в стойке, ни в партере.
К счастью для американца, следующий соперник вполне ему по силам. Мэлотт пока, пожалуй, сыроват для топ-15 — чего стоит довольно нелепое поражение от Нила Мэгни. Бойцовского интеллекта канадцу не хватает, хотя по навыкам он тоже довольно универсален.
Мэлотт делает ставку на работу в партере, что наверняка будет актуально в предстоящем поединке с учетом преимущества Холланда в габаритах. И похоже, бой получится конкурентным — как минимум в первой половине. Не рассчитываем на быструю развязку и ждем, что противостояние перевалит за экватор. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 19 октября в 02:00 мск, поэтому соглавный бой Холланд — Мэлотт стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
