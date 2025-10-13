Кевин Холланд — Майк Мэлотт, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Холланд продолжает бить все рекорды по частоте выступлений. Это его пятый бой в 2025 году, поэтому сомневаться в соревновательном тонусе американца не приходится. Он по-прежнему держит хороший уровень, бьется универсально. Проблема в том, что до топов Холланд не дотягивает ни в стойке, ни в партере.

К счастью для американца, следующий соперник вполне ему по силам. Мэлотт пока, пожалуй, сыроват для топ-15 — чего стоит довольно нелепое поражение от Нила Мэгни. Бойцовского интеллекта канадцу не хватает, хотя по навыкам он тоже довольно универсален.

Мэлотт делает ставку на работу в партере, что наверняка будет актуально в предстоящем поединке с учетом преимущества Холланда в габаритах. И похоже, бой получится конкурентным — как минимум в первой половине. Не рассчитываем на быструю развязку и ждем, что противостояние перевалит за экватор. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.