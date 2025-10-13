Марлон Вера — Айманн Захаби, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между эквадорцем Марлоном Верой и канадцем Айманном Захаби. Первый идет на серии поражений, второй — на серии побед. Чья продолжится?
Вера
Захаби
Эквадор
Страна
Канада
32
Возраст
37
34
Бои
15
23 (8 / 10 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (6 / 2 / 5)
10 (0 / 0 / 10)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 0 / 1)
1
Ничьи
0
7
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
9
173
Рост (см)
173
179
Размах рук (см)
174
103
Размах ног (см)
96,5
В 16-летнем начал заниматься бразильским джиу-джитсу, получил черный пояс в этом виде единоборств. С 2010 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го — в UFC. За это время одержал в промоушене 15 побед при восьми поражениях. Выступал в легчайшей и полулегкой весовых категориях. В марте 2024-го бился с Шоном О'Мэлли за титул в легчайшем дивизионе, но проиграл единогласным решением судей. В последнем поединке в августе 2024-го аналогичным методом уступил Дейвезону Фигередо.
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2012 года. В 2017-м дебютировал в UFC, где выиграл семь боев и проиграл в двух. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в мае дебютировал в полулегком весе и единогласным решением судей одолел Жозе Алдо.
Вера — человек с каменным подбородком. Он не раз доказывал, что финишировать его, похоже, невозможно. И Захаби точно не выглядит явным претендентом на такое достижение. Канадец — крепкий ударник, но его нокаутирующий потенциал нельзя назвать высоким. Захаби предпочитает работать в относительно спокойном темпе и редко рискует, делая ставку на эффективность.
Вера тоже умеет раскладывать силы и биться на долгой дистанции. У него универсальный набор навыков и гораздо больший опыт боев с топовой оппозицией. Считаем шансы на успех номинального аутсайдера довольно высокими, но предпочтем пари на исход.
Ждем очередной полный бой с участием эквадорца и для повышения коэффициента ставим на единогласное решение судей. Котировки появятся ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 19 октября в 02:00 мск, поэтому бой де Риддер — Аллен стоит ожидать около 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы