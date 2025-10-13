Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



12 октября 8:59ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Марлон Вера — Айманн Захаби, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ждем решение судей?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между эквадорцем Марлоном Верой и канадцем Айманном Захаби. Первый идет на серии поражений, второй — на серии побед. Чья продолжится?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Вера

 

Захаби

Эквадор

Страна

Канада

32

Возраст

37

34

Бои

15

23 (8 / 10 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (6 / 2 / 5)

10 (0 / 0 / 10)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 0 / 1)

1

Ничьи

0

7

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

9

173

Рост (см)

173

179

Размах рук (см)

174

103

Размах ног (см)

96,5

Марлон Вера

Свернуть

В 16-летнем начал заниматься бразильским джиу-джитсу, получил черный пояс в этом виде единоборств. С 2010 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го — в UFC. За это время одержал в промоушене 15 побед при восьми поражениях. Выступал в легчайшей и полулегкой весовых категориях. В марте 2024-го бился с Шоном О'Мэлли за титул в легчайшем дивизионе, но проиграл единогласным решением судей. В последнем поединке в августе 2024-го аналогичным методом уступил Дейвезону Фигередо.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Айманн Захаби

Свернуть

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, в профессиональных ММА выступает с 2012 года. В 2017-м дебютировал в UFC, где выиграл семь боев и проиграл в двух. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в мае дебютировал в полулегком весе и единогласным решением судей одолел Жозе Алдо.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ВерыПобеда ЗахабиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,201,703,751,25

Прогноз на бой

Свернуть

Вера — человек с каменным подбородком. Он не раз доказывал, что финишировать его, похоже, невозможно. И Захаби точно не выглядит явным претендентом на такое достижение. Канадец — крепкий ударник, но его нокаутирующий потенциал нельзя назвать высоким. Захаби предпочитает работать в относительно спокойном темпе и редко рискует, делая ставку на эффективность.

Вера тоже умеет раскладывать силы и биться на долгой дистанции. У него универсальный набор навыков и гораздо больший опыт боев с топовой оппозицией. Считаем шансы на успех номинального аутсайдера довольно высокими, но предпочтем пари на исход. 

Ждем очередной полный бой с участием эквадорца и для повышения коэффициента ставим на единогласное решение судей. Котировки появятся ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Вера Захаби

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 262 пройдет на «Rogers Arena» в Ванкувере (провинция Британская Колумбия, Канада). Шоу стартует в субботу, 18 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 19 октября в 02:00 мск, поэтому бой де Риддер Аллен стоит ожидать около 03:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Ренье де Риддер (Нидерланды) Брендан Аллен (США). Средний вес;
  • Кевин Холланд (США) Майк Мэлотт (Канада). Полусредний вес;
  • Марлон Вера (Эквадор) — Айманн Захаби (Канада). Легчайший вес;
  • Манон Фиоро (Франция) — Жасмин Ясудавичус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Коди Гибсон (США) — Аори Кюиленг (Китай). Легчайший вес;
  • Кайл Нельсон (Канада) — Мэтт Фревола (США). Легкий вес;

Прелимы

  • Чарльз Журден (Канада) — Дейви Грант (Англия). Легчайший вес;
  • Бруно Силва (Бразилия) — Хьюн Сун Пак (Республика Корея). Наилегчайший вес;
  • Дэнни Барлоу (США) — Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Лукас Роша (Бразилия) — Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Кайл Преполец (Канада) — Дрю Добер (США). Легкий вес;
  • Стефани Лучиано (Бразилия) — Равена Оливейра (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Азамат Бекоев (Россия) — Юсри Белгаруи (Нидерланды). Средний вес;
  • Мелисса Кроден (Канада) — Таинара Лисбоа (Бразилия). Женский легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer110 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer444 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer65 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer444 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё