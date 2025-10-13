Марлон Вера — Айманн Захаби, 19 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вера — человек с каменным подбородком. Он не раз доказывал, что финишировать его, похоже, невозможно. И Захаби точно не выглядит явным претендентом на такое достижение. Канадец — крепкий ударник, но его нокаутирующий потенциал нельзя назвать высоким. Захаби предпочитает работать в относительно спокойном темпе и редко рискует, делая ставку на эффективность.

Вера тоже умеет раскладывать силы и биться на долгой дистанции. У него универсальный набор навыков и гораздо больший опыт боев с топовой оппозицией. Считаем шансы на успех номинального аутсайдера довольно высокими, но предпочтем пари на исход.

Ждем очередной полный бой с участием эквадорца и для повышения коэффициента ставим на единогласное решение судей. Котировки появятся ближе к турниру.