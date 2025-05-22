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14 сентября 11:06ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Кевин Холланд — Джек Делла Маддалена, 17 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

Яркий финиш обеспечен?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием ближайшего шоу UFC Fight Night станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Кевином Холландом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Какую ставку выбрать на это противостояние?

У КАКИХ БУКМЕКЕРОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО СТАВИТЬ НА MMA?

Статистика

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Холланд

 

Делла Маддалена

США

Страна

Австралия

30

Возраст

27

35

Бои

17

25 (14 / 7 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (11 / 2 / 2)

9 (1 / 3 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

1

Без результата

0

13

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

14

190,5

Рост (см)

180

206

Размах рук (см)

185

102

Размах ног (см)

103

Кевин Холланд

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Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 12 поединков при шести поражениях и одном бое без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем бою в июле Холланд одолел Майкла Кьезу удушающим приемом.

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Джек Делла Маддалена

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С детства занимался регби, а в 14 лет также пошел на бокс, после чего увлекся и другими единоборствами, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Проиграл первые два поединка в карьере, после чего одержал 15 побед подряд. Был чемпионом RF и EMMA в полусреднем дивизионе, а в 2021 году через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. В ведущем промоушене мира выиграл все пять боев, в последнем из них в июле победил Бассиля Хафеза единогласным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ХолландаПобеда Деллы МаддаленыПолный бойДосрочное завершение
«Фонбет»2,251,682,451,52
«Бетсити»2,301,662,431,52
«Мелбет»2,301,672,401,52

Прогноз на бой

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Поединок, в котором ставка на результат видится чересчур рискованной. Особенно за счет Холланда, который зачастую действует безбашенно, не стесняется идти в размены и в целом сфокусирован на зрелище больше, чем на результате. Делла Маддалена, в свою очередь, обладает качественными ударными навыками и тоже не любит возиться в партере. Пока у австралийца не было столь опасного соперника, зато в последнем бою уже возникли серьезные проблемы на дистанции трех раундов. Полагаем, в следующий раз всё завершится быстрее - Холланд явно тоже на это настроен. Ставим на досрочное окончание поединка.

UPD: результат

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Бой продлился все три раунда, по итогам которых Делла Маддалена одержал победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полный кард, где смотреть бой Холланд - Делла Маддалена

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Турнир UFC Fight Night 227 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 сентября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавное событие вечера Холланд - Делла Маддалена стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Лупита Годинез (Мексика) - Элис Рид (США). Женский минимальный вес;
  • Роман Копылов (Россия) - Джош Фремд (США). Средний вес;
  • Эдгар Чайрез (Мексика) - Даниэль Ласерда (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Трэйси Кортез (США) - Жасмин Джасдависиус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Алекс Рейес (США) - Чарли Кэмпбелл (США). Легкий вес;
  • Джозефин Кнатссон (США) - Марник Манн (США). Женский минимальный вес.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных