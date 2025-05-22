Кевин Холланд — Джек Делла Маддалена, 17 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

Турнир UFC Fight Night 227 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 сентября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавное событие вечера Холланд - Делла Маддалена стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

Алекса Грассо (Мексика) - Валентина Шевченко (Кыргызстан / Перу). Женский наилегчайший вес. Титульный бой;

Кевин Холланд (США) - Джек Делла Маддалена (Австралия). Полусредний вес;

Рауль Росас-младший (Мексика) - Терренс Митчелл (США). Легчайший вес;

Даниэль Зеллхубер (Мексика) - Кристос Гиагос (США). Легкий вес;

Фернандо Падилья (Мексика) - Кайл Нельсон (Канада). Полулегкий вес;

Прелимы