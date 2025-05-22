Кевин Холланд — Джек Делла Маддалена, 17 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего шоу UFC Fight Night станет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Кевином Холландом и австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Холланд
Делла Маддалена
США
Страна
Австралия
30
Возраст
27
35
Бои
17
25 (14 / 7 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (11 / 2 / 2)
9 (1 / 3 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
1
Без результата
0
13
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
14
190,5
Рост (см)
180
206
Размах рук (см)
185
102
Размах ног (см)
103
Боевыми искусствами начал заниматься в 16-летнем возрасте. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу и кунг-фу (второй степени). С 2015 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Был чемпионом XKO в среднем дивизионе, а после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта в 2018-м перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл 12 поединков при шести поражениях и одном бое без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем бою в июле Холланд одолел Майкла Кьезу удушающим приемом.
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С детства занимался регби, а в 14 лет также пошел на бокс, после чего увлекся и другими единоборствами, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. Проиграл первые два поединка в карьере, после чего одержал 15 побед подряд. Был чемпионом RF и EMMA в полусреднем дивизионе, а в 2021 году через Претендентскую серию Дэйны Уайта попал в UFC. В ведущем промоушене мира выиграл все пять боев, в последнем из них в июле победил Бассиля Хафеза единогласным решением судей.
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Поединок, в котором ставка на результат видится чересчур рискованной. Особенно за счет Холланда, который зачастую действует безбашенно, не стесняется идти в размены и в целом сфокусирован на зрелище больше, чем на результате. Делла Маддалена, в свою очередь, обладает качественными ударными навыками и тоже не любит возиться в партере. Пока у австралийца не было столь опасного соперника, зато в последнем бою уже возникли серьезные проблемы на дистанции трех раундов. Полагаем, в следующий раз всё завершится быстрее - Холланд явно тоже на это настроен. Ставим на досрочное окончание поединка.
Бой продлился все три раунда, по итогам которых Делла Маддалена одержал победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Турнир UFC Fight Night 227 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 сентября, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавное событие вечера Холланд - Делла Маддалена стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.
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