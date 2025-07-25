Роман Копылов — Джош Фремд, 17 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

Сбалансированный рекорд Фремда не должен убеждать, что спортсмен - крепкий универсал. Пока его навыки выглядят довольно посредственно для UFC. В борьбе американец теоретически способен доставить неудобства Копылову, но и россиянин старается улучшать данный компонент. При этом явный козырь в паре именно у сибиряка. Речь о работе в стойке, где Копылов - очевидный фаворит. Ударная техника и мощь россиянина на порядок сильнее, чем у его оппонента. Полагаем, даже преимущество в габаритах не позволит Фремду навязать устойчивую конкуренцию сопернику на верхнем этаже.

На наш взгляд, есть смысл заиграть победу Копылова и ТБ (0,5). У россиянина семь последних поединков заходили как минимум во второй раунд, у американца - шесть. Да и форсировать события после недавних выступлений им вряд ли стоит. Есть смысл проверить друг друга и по возможности экономить силы, ограниченные в условиях короткого уведомления.