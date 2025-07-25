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14 сентября 10:23ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Роман Копылов — Джош Фремд, 17 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

Россиянин добудет четвертую подряд победу?
Александр Бокулёв
Источник: ufcnewsalerts
Источник: ufcnewsalerts

Россиянин Роман Копылов готовится провести второй за два месяца поединок под эгидой UFC. Уроженец Кемеровской области в ночь на воскресенье, 17 сентября, по московскому времени в рамках среднего веса (до 83,9 кг) побьется с американцем Джошем Фремдом. Изначально оба спортсмена не должны были выступать на этом турнире, но поочередно заменили выбывших коллег - Криса Кертиса и Энтони Эрнандеса. Чего ждать от новой афиши?

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Статистика

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Копылов

 

Фремд

Россия

Страна

США

32

Возраст

29

13

Бои

15

11 (10 / 0 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

11 (4 / 4 / 3)

2 (0 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 1 / 2)

183

Рост (см)

193

190,5

Размах рук (см)

193

104

Размах ног (см)

112

Роман Копылов

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С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене проиграл два первых боя, после чего одержал три победы подряд. В последнем поединке в июле Копылов нокаутировал Клаудио Рибейро во втором раунде.

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Джош Фремд

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С 2017 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в Bellator, LFA и других промоушенах. В UFC перешел в 2022-м, проиграл два первых боя в новой организации, но затем вышел на серию из двух побед. В последнем бою в августе единогласным решением судей одолел Джейми Пикетта.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа КопыловаПобеда ФремдаТМ (2,5)ТБ (2,5)
«Фонбет»1,264,051,752,02
«Марафон»1,253,821,432,54
«Олимп»1,264,101,712,06

Прогноз на бой

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Сбалансированный рекорд Фремда не должен убеждать, что спортсмен - крепкий универсал. Пока его навыки выглядят довольно посредственно для UFC. В борьбе американец теоретически способен доставить неудобства Копылову, но и россиянин старается улучшать данный компонент. При этом явный козырь в паре именно у сибиряка. Речь о работе в стойке, где Копылов - очевидный фаворит. Ударная техника и мощь россиянина на порядок сильнее, чем у его оппонента. Полагаем, даже преимущество в габаритах не позволит Фремду навязать устойчивую конкуренцию сопернику на верхнем этаже.

На наш взгляд, есть смысл заиграть победу Копылова и ТБ (0,5). У россиянина семь последних поединков заходили как минимум во второй раунд, у американца - шесть. Да и форсировать события после недавних выступлений им вряд ли стоит. Есть смысл проверить друг друга и по возможности экономить силы, ограниченные в условиях короткого уведомления.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Копылов нокаутировал Фремда в конце второго раунда.

Полный кард, где смотреть бой Копылов - Фремд

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Турнир UFC Fight Night 227 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 сентября, в 02:00 по московскому времени. Бой Копылов - Фремд стоит ожидать около 04:00 мск. Основной кард начнется в 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Лупита Годинез (Мексика) - Элис Рид (США). Женский минимальный вес;
  • Роман Копылов (Россия) - Джош Фремд (США). Средний вес;
  • Эдгар Чайрез (Мексика) - Даниэль Ласерда (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Трэйси Кортез (США) - Жасмин Джасдависиус (Канада). Женский наилегчайший вес;
  • Алекс Рейес (США) - Чарли Кэмпбелл (США). Легкий вес;
  • Джозефин Кнатссон (США) - Марник Манн (США). Женский минимальный вес.

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