Роман Копылов — Джош Фремд, 17 сентября: прогноз на турнир UFC, трансляция и полный кард

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Россиянин Роман Копылов готовится провести второй за два месяца поединок под эгидой UFC. Уроженец Кемеровской области в ночь на воскресенье, 17 сентября, по московскому времени в рамках среднего веса (до 83,9 кг) побьется с американцем Джошем Фремдом. Изначально оба спортсмена не должны были выступать на этом турнире, но поочередно заменили выбывших коллег - Криса Кертиса и Энтони Эрнандеса. Чего ждать от новой афиши?
Копылов
Фремд
Россия
Страна
США
32
Возраст
29
13
Бои
15
11 (10 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
11 (4 / 4 / 3)
2 (0 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 1 / 2)
183
Рост (см)
193
190,5
Размах рук (см)
193
104
Размах ног (см)
112
С девяти лет занимается боевыми искусствами, стал трехкратным чемпионом мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, имеет опыт поединков в средней и полутяжелой весовых категориях. В 2018-м завоевал чемпионский пояс Fight Nights Global в среднем дивизионе и один раз защитил его, после чего перешел в UFC. В ведущем промоушене проиграл два первых боя, после чего одержал три победы подряд. В последнем поединке в июле Копылов нокаутировал Клаудио Рибейро во втором раунде.
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С 2017 года выступает в профессиональных MMA, имеет опыт боев в Bellator, LFA и других промоушенах. В UFC перешел в 2022-м, проиграл два первых боя в новой организации, но затем вышел на серию из двух побед. В последнем бою в августе единогласным решением судей одолел Джейми Пикетта.
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Сбалансированный рекорд Фремда не должен убеждать, что спортсмен - крепкий универсал. Пока его навыки выглядят довольно посредственно для UFC. В борьбе американец теоретически способен доставить неудобства Копылову, но и россиянин старается улучшать данный компонент. При этом явный козырь в паре именно у сибиряка. Речь о работе в стойке, где Копылов - очевидный фаворит. Ударная техника и мощь россиянина на порядок сильнее, чем у его оппонента. Полагаем, даже преимущество в габаритах не позволит Фремду навязать устойчивую конкуренцию сопернику на верхнем этаже.
На наш взгляд, есть смысл заиграть победу Копылова и ТБ (0,5). У россиянина семь последних поединков заходили как минимум во второй раунд, у американца - шесть. Да и форсировать события после недавних выступлений им вряд ли стоит. Есть смысл проверить друг друга и по возможности экономить силы, ограниченные в условиях короткого уведомления.
Наша ставка выиграла. Копылов нокаутировал Фремда в конце второго раунда.
Турнир UFC Fight Night 227 стартует на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 17 сентября, в 02:00 по московскому времени. Бой Копылов - Фремд стоит ожидать около 04:00 мск. Основной кард начнется в 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.