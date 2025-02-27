Хадис Ибрагимов — Шамсутдин Махмудов, 28 февраля: прогноз на титульный бой лиги Наше Дело, трансляция и полный кард

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В пятницу, 28 февраля, промоушен «Наше Дело» проведет крупный турнир, соглавным событием которого станет титульный поединок в супертяжелом весе между россиянами Хадисом Ибрагимовым и Шамсутдином Махмудовым. Сумеет ли претендент остаться непобежденным и забрать пояс?
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Ибрагимов
Махмудов
Россия
Страна
Россия
29
Возраст
26
20
Бои
2
15 (7 / 4 / 3 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
2 (1 / 0 / 1 / 0)
5 (2 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
188
Рост (см)
180
198
Размах рук (см)
N/A
Двукратный чемпион Европы по боевому самбо. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2018-м стал чемпионом M-1 Global в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене проиграл все четыре боя и был уволен. Затем вышел на серию из шести побед, стал чемпионом Hardcore FC в тяжелом весе и дважды защитил пояс. После этого уступил Ивану Штыркову на турнире RCC. В последнем поединке в декабре раздельным решением судей победил Виктора Немкова и стал чемпионом «Нашего Дела» в супертяжелом весе.
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Чемпион Европы и мира по смешанным единоборствам. В профессиональных ММА провел два поединка в прошлом году и оба выиграл. Также одержал три победы еще в трех боях в «Нашем Деле», но на любительском уровне. В последнем поединке в декабре нокаутировал Даудгаджи Ибрагимова во втором раунде.
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Изначально планировалось, что Ибрагимов будет отстаивать титул в реванше с Виктором Немковым, но последний снялся с поединка. На замену вышел Махмудов и спутал все карты.
Дело в том, что толком непонятно, чего ждать от претендента. У него была отличная карьера на любительском уровне, но опыт в профессионалах уж слишком скромен. Разумеется, Ибрагимов будет для Махмудова самой сложной проверкой. В пользу действующего чемпиона как минимум говорят тот самый опыт и преимущество в габаритах.
При этом Ибрагимов доказывал, что может качественно выглядеть на длинной дистанции, хотя в контексте выносливости он остается нестабильным. Впрочем, функционально Махмудов выглядит более уязвимым, особенно с учетом того, что он изначально не отличается скоростью.
Резюмируя, больше опций для победы всё же видим у Ибрагимова. Он набрал хороший ход и способен защитить пояс, пусть и в, возможно, довольно конкурентном поединке.
Турнир «Наше Дело 87» стартует в «Баскет Холле» в Казани в пятницу, 28 февраля, в 15:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:30 мск, поэтому соглавный бой Ибрагимов — Махмудов стоит ожидать около 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажет Rutube-канал промоушена. На кабельном «Матч! Боец» трансляция пройдет с 17:30 до 19:30 мск, на федеральном «Матч ТВ» — с 19:30 до 22:00 мск.
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