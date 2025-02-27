Хадис Ибрагимов — Шамсутдин Махмудов, 28 февраля: прогноз на титульный бой лиги Наше Дело, трансляция и полный кард

Изначально планировалось, что Ибрагимов будет отстаивать титул в реванше с Виктором Немковым, но последний снялся с поединка. На замену вышел Махмудов и спутал все карты.

Дело в том, что толком непонятно, чего ждать от претендента. У него была отличная карьера на любительском уровне, но опыт в профессионалах уж слишком скромен. Разумеется, Ибрагимов будет для Махмудова самой сложной проверкой. В пользу действующего чемпиона как минимум говорят тот самый опыт и преимущество в габаритах.

При этом Ибрагимов доказывал, что может качественно выглядеть на длинной дистанции, хотя в контексте выносливости он остается нестабильным. Впрочем, функционально Махмудов выглядит более уязвимым, особенно с учетом того, что он изначально не отличается скоростью.

Резюмируя, больше опций для победы всё же видим у Ибрагимова. Он набрал хороший ход и способен защитить пояс, пусть и в, возможно, довольно конкурентном поединке.