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27 февраля 14:22ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваНаше Дело

Хадис Ибрагимов — Шамсутдин Махмудов, 28 февраля: прогноз на титульный бой лиги Наше Дело, трансляция и полный кард

Виктор Немков выбыл, реванш сорвался
Александр Бокулёв
Источник: Наше Дело
Источник: Наше Дело

В пятницу, 28 февраля, промоушен «Наше Дело» проведет крупный турнир, соглавным событием которого станет титульный поединок в супертяжелом весе между россиянами Хадисом Ибрагимовым и Шамсутдином Махмудовым. Сумеет ли претендент остаться непобежденным и забрать пояс?

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Статистика

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Ибрагимов

 

Махмудов

Россия

Страна

Россия

29

Возраст

26

20

Бои

2

15 (7 / 4 / 3 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

2 (1 / 0 / 1 / 0)

5 (2 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

188

Рост (см)

180

198

Размах рук (см)

N/A

Хадис Ибрагимов

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Двукратный чемпион Европы по боевому самбо. В профессиональных MMA выступает с 2017 года. В 2018-м стал чемпионом M-1 Global в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене проиграл все четыре боя и был уволен. Затем вышел на серию из шести побед, стал чемпионом Hardcore FC в тяжелом весе и дважды защитил пояс. После этого уступил Ивану Штыркову на турнире RCC. В последнем поединке в декабре раздельным решением судей победил Виктора Немкова и стал чемпионом «Нашего Дела» в супертяжелом весе.

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Шамсутдин Махмудов

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Чемпион Европы и мира по смешанным единоборствам. В профессиональных ММА провел два поединка в прошлом году и оба выиграл. Также одержал три победы еще в трех боях в «Нашем Деле», но на любительском уровне. В последнем поединке в декабре нокаутировал Даудгаджи Ибрагимова во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ИбрагимоваПобеда МахмудоваТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,502,552,101,65

Прогноз на бой

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Изначально планировалось, что Ибрагимов будет отстаивать титул в реванше с Виктором Немковым, но последний снялся с поединка. На замену вышел Махмудов и спутал все карты. 

Дело в том, что толком непонятно, чего ждать от претендента. У него была отличная карьера на любительском уровне, но опыт в профессионалах уж слишком скромен. Разумеется, Ибрагимов будет для Махмудова самой сложной проверкой. В пользу действующего чемпиона как минимум говорят тот самый опыт и преимущество в габаритах.

При этом Ибрагимов доказывал, что может качественно выглядеть на длинной дистанции, хотя в контексте выносливости он остается нестабильным. Впрочем, функционально Махмудов выглядит более уязвимым, особенно с учетом того, что он изначально не отличается скоростью.

Резюмируя, больше опций для победы всё же видим у Ибрагимова. Он набрал хороший ход и способен защитить пояс, пусть и в, возможно, довольно конкурентном поединке.

Полный кард, где смотреть бой Ибрагимов Махмудов

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Турнир «Наше Дело 87» стартует в «Баскет Холле» в Казани в пятницу, 28 февраля, в 15:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:30 мск, поэтому соглавный бой Ибрагимов — Махмудов стоит ожидать около 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажет Rutube-канал промоушена. На кабельном «Матч! Боец» трансляция пройдет с 17:30 до 19:30 мск, на федеральном «Матч ТВ» — с 19:30 до 22:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Хайбула Мусалов (Россия) — Диего Даниэль Родригес (Бразилия);
  • Ислам Жангоразов (Россия) — Павел Шульский (Россия);
  • Павел Мешков (Россия) — Ислам Ибрагимов (Россия);
  • Дамил Шарафутдинов (Россия) — Даниял Эльбаев (Россия);
  • Иван Грачёв (Россия) — Бекхан Мальсагов (Россия);
  • Шодмон Назокатов (Россия) — Эркин Пратов (Россия);
  • Кристина Степанян (Россия) — Анастасия Якунина (Россия);
  • Магомед Нальгиев (Россия) — Артуш Саркисян (Россия);
  • Николай Присмаков (Россия) — Тамерлан Валиев (Россия).
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