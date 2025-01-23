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18 января 12:31ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Интер - Эмполи, 19 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Миланцы не позволят «Наполи» уйти в отрыв в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 19 января, в 21-м туре чемпионата Италии по футболу встретятся «Интер» и «Эмполи».  Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», но команда Симоне Индзаги остается теневым лидером первенства. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

19.01.2025, Вс

22:45 МСК

«Эмполи» (Эмполи)

П1 - 1.22

Х - 6.40

П2 - 12.50

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный судья: Эрманно Феличани

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»364488-29
«Эмполи»443629-88

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.01.2025«Интер»2:2«Болонья»Серия А
12.01.2025«Венеция»0:1«Интер»Серия А
06.01.2025«Интер»2:3«Милан»Суперкубок Италии. Финал
02.01.2025«Интер»

2:0

«Аталанта»

Суперкубок Италии. Полуфинал

28.12.2024«Кальяри»

0:3

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Эмполи»1:3«Лечче»Серия А
04.01.2025«Венеция»

1:1

«Эмполи»

Серия А

28.12.2024«Эмполи»

1:2

«Дженоа»

Серия А

22.12.2024«Аталанта»

3:2

«Эмполи»

Серия А

13.12.2024«Эмполи»

0:1

«Торино»

Серия А

Последние пять матчей «Интера» и «Эмполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.10.2024«Эмполи»0:3«Интер»Серия А
01.04.2024«Интер»2:0«Эмполи»Серия А
24.09.2023«Эмполи»

0:1

«Интер»

Серия А

23.04.2023«Эмполи»

0:3

«Интер»

Серия А

23.01.2023«Интер»

0:1

«Эмполи»

Серия А

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи20152332-1247
2. Интер19135148-1744
3. Аталанта20134344-2143
4. Лацио20113634-2836
5. Ювентус20713032-1734
6. Фиорентина1995532-2032
7. Милан1987429-1931
8. Болонья1979329-2530
9. Рома2176831-2727
10. Удинезе2075823-2826
11. Дженоа2158818-3023
12. Торино2057820-2522
13. Лечче20551014-3220
14. Эмполи2048819-2520
15. Парма2047925-3519
16. Комо2047922-3319
17. Верона20611324-4419
18. Кальяри20461019-3318
19. Венеция20351218-3314
20. Монца20271119-2813

Прогноз на матч

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В предыдущем туре «Интер» встречался с крепкой «Болоньей» и потерял на своем поле очки, завершив ту встречу вничью. Впрочем, результат матча вряд ли можно назвать справедливым. «Интернационале» владел ощутимым преимуществом, и гол болонцев на последних минутах не выглядел логичным. 

Из лазарета миланцев постепенно выходят игроки, так что у Симоне Индзаги появляется возможность для тактического маневра. Вернулся в строй и Генрих Мхитарян, который должен появиться в стартовом составе. В предстоящем матче хозяева поля будут несомненными фаворитами.

«Эмполи» - классический середняк Серии А. При разных стечениях обстоятельств команда Роберто Д'Аверсо могла находиться и в середине турнирной таблице, и в зоне вылета. Матчи с «Интером» традиционно складываются для «Эмполи» крайне сложно. Тренерский штаб строит игру от обороны, которая с пугающей периодичностью допускает системные ошибки. Во встрече с соперником, заметно превосходящем «синих в классе», шансов у гостей на «Джузеппе Меацца» на очки минимум. Не станем гадать над разницей мячей, а сделаем математически оправданную ставку на победу хозяев с небольшой форой.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Интер» - «Эмполи» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Интер»: Ди Дженнаро, Чалханоглу, Биссек, Корреа (все - травма)

«Эмполи»: Хаас, Пеллегри, Сольбаккен, Сазонов, Бранколини, Анджорин, Эбюэхи (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Эмполи»:

Позиция«Интер»«Эмполи»Позиция
Вратарь1. Зоммер23. ВаскесВратарь
Защитник6. де Врей21. ВитиЗащитник
Защитник28. Павар34. ИсмайлиЗащитник
Защитник30. Аугусто2. ГогличидзеЗащитник
Полузащитник22. Мхитарян3. ПеццеллаЗащитник
Полузащитник32. Димарко93. МалеПолузащитник
Полузащитник 36. Дармиан 10. Фаццини Полузащитник 
Полузащитник7. Зелиньски5. ГрассиПолузащитник
Полузащитник23. Барелла11. ГьясиНападающий
Нападающий10. Мартинес99. ЭспозитоНападающий
Нападающий9. Тюрам29. КоломбоНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиРоберто Д'АверсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Интера» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.47. На ничью можно поставить за 4.40, а на выигрыш «Эмполи» - за 7.00.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

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После финала суперкубка у полузащитника было диагностировано переутомление приводящей мышцы левого бедра. На восстановление опытному игроку врачи отводили до трех недель. Но армянский футболист уже восстановился и должен выйти в стартовом составе. 

Где бесплатно смотреть матч «Интер» - «Эмполи»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.35

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

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