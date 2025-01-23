Интер - Эмполи, 19 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В предыдущем туре «Интер» встречался с крепкой «Болоньей» и потерял на своем поле очки, завершив ту встречу вничью. Впрочем, результат матча вряд ли можно назвать справедливым. «Интернационале» владел ощутимым преимуществом, и гол болонцев на последних минутах не выглядел логичным.

Из лазарета миланцев постепенно выходят игроки, так что у Симоне Индзаги появляется возможность для тактического маневра. Вернулся в строй и Генрих Мхитарян, который должен появиться в стартовом составе. В предстоящем матче хозяева поля будут несомненными фаворитами.

«Эмполи» - классический середняк Серии А. При разных стечениях обстоятельств команда Роберто Д'Аверсо могла находиться и в середине турнирной таблице, и в зоне вылета. Матчи с «Интером» традиционно складываются для «Эмполи» крайне сложно. Тренерский штаб строит игру от обороны, которая с пугающей периодичностью допускает системные ошибки. Во встрече с соперником, заметно превосходящем «синих в классе», шансов у гостей на «Джузеппе Меацца» на очки минимум. Не станем гадать над разницей мячей, а сделаем математически оправданную ставку на победу хозяев с небольшой форой.