Интер - Эмполи, 19 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В воскресенье, 19 января, в 21-м туре чемпионата Италии по футболу встретятся «Интер» и «Эмполи». Первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», но команда Симоне Индзаги остается теневым лидером первенства.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
19.01.2025, Вс
22:45 МСК
«Эмполи» (Эмполи)
|П1 - 1.22
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный судья: Эрманно Феличани
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|36
|4
|4
|88-29
|«Эмполи»
|4
|4
|36
|29-88
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.01.2025
|«Интер»
|2:2
|«Болонья»
|Серия А
|12.01.2025
|«Венеция»
|0:1
|«Интер»
|Серия А
|06.01.2025
|«Интер»
|2:3
|«Милан»
|Суперкубок Италии. Финал
|02.01.2025
|«Интер»
2:0
«Аталанта»
Суперкубок Италии. Полуфинал
|28.12.2024
|«Кальяри»
0:3
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Эмполи»
|1:3
|«Лечче»
|Серия А
|04.01.2025
|«Венеция»
1:1
«Эмполи»
Серия А
|28.12.2024
|«Эмполи»
1:2
«Дженоа»
Серия А
|22.12.2024
|«Аталанта»
3:2
«Эмполи»
Серия А
|13.12.2024
|«Эмполи»
0:1
«Торино»
Серия А
Последние пять матчей «Интера» и «Эмполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.10.2024
|«Эмполи»
|0:3
|«Интер»
|Серия А
|01.04.2024
|«Интер»
|2:0
|«Эмполи»
|Серия А
|24.09.2023
|«Эмполи»
0:1
«Интер»
Серия А
|23.04.2023
|«Эмполи»
0:3
«Интер»
Серия А
|23.01.2023
|«Интер»
0:1
«Эмполи»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|2. Интер
|19
|13
|5
|1
|48-17
|44
|3. Аталанта
|20
|13
|4
|3
|44-21
|43
|4. Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5. Ювентус
|20
|7
|13
|0
|32-17
|34
|6. Фиорентина
|19
|9
|5
|5
|32-20
|32
|7. Милан
|19
|8
|7
|4
|29-19
|31
|8. Болонья
|19
|7
|9
|3
|29-25
|30
|9. Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|10. Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|11. Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|12. Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|13. Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|14. Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|15. Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|16. Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|17. Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|18. Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|19. Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|20. Монца
|20
|2
|7
|11
|19-28
|13
В предыдущем туре «Интер» встречался с крепкой «Болоньей» и потерял на своем поле очки, завершив ту встречу вничью. Впрочем, результат матча вряд ли можно назвать справедливым. «Интернационале» владел ощутимым преимуществом, и гол болонцев на последних минутах не выглядел логичным.
Из лазарета миланцев постепенно выходят игроки, так что у Симоне Индзаги появляется возможность для тактического маневра. Вернулся в строй и Генрих Мхитарян, который должен появиться в стартовом составе. В предстоящем матче хозяева поля будут несомненными фаворитами.
«Эмполи» - классический середняк Серии А. При разных стечениях обстоятельств команда Роберто Д'Аверсо могла находиться и в середине турнирной таблице, и в зоне вылета. Матчи с «Интером» традиционно складываются для «Эмполи» крайне сложно. Тренерский штаб строит игру от обороны, которая с пугающей периодичностью допускает системные ошибки. Во встрече с соперником, заметно превосходящем «синих в классе», шансов у гостей на «Джузеппе Меацца» на очки минимум. Не станем гадать над разницей мячей, а сделаем математически оправданную ставку на победу хозяев с небольшой форой.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Интер» - «Эмполи» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Интер»: Ди Дженнаро, Чалханоглу, Биссек, Корреа (все - травма)
«Эмполи»: Хаас, Пеллегри, Сольбаккен, Сазонов, Бранколини, Анджорин, Эбюэхи (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Эмполи»:
|Позиция
|«Интер»
|«Эмполи»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|23. Васкес
|Вратарь
|Защитник
|6. де Врей
|21. Вити
|Защитник
|Защитник
|28. Павар
|34. Исмайли
|Защитник
|Защитник
|30. Аугусто
|2. Гогличидзе
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
|3. Пеццелла
|Защитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|93. Мале
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Дармиан
|10. Фаццини
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
|5. Грасси
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|11. Гьяси
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мартинес
|99. Эспозито
|Нападающий
|Нападающий
|9. Тюрам
|29. Коломбо
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Роберто Д'Аверсо
|Главный тренер
Вероятность победы «Интера» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.47. На ничью можно поставить за 4.40, а на выигрыш «Эмполи» - за 7.00.
После финала суперкубка у полузащитника было диагностировано переутомление приводящей мышцы левого бедра. На восстановление опытному игроку врачи отводили до трех недель. Но армянский футболист уже восстановился и должен выйти в стартовом составе.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.35
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
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