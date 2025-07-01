Интер - Флуминенсе, 30 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Обе команды без поражений преодолели групповой этап и предсказуемо квалифицировались в плей-офф КЧМ. «Интер» не сумел порадовать своего нового тренера Киву победой в первом же матче, но затем исправился. После ничьей с «Монтерреем» финалист Лиги чемпионов забил по паре мячей «Ураве» и «Ривер Плейт», доведя суммарное количество очков до семи.

«Флуминенсе» выступил на предварительном этапе менее ярко. Все четыре своих мяча он отгрузил корейскому «Ульсану», а с «Боруссией» и «Мамелоди Сандаунс» сделал нулевые ничьи. Команде Ренату Гаушо свойственна такая тяга к минимализму. «Низовые» матчи у нее случаются значительно чаще «верховых». «Интер» тоже к когорте романтиков футбола никак не отнесешь. Думается, в Шарлотте нас ждет упорный матч двух равных соперников, в котором чересчур раскрываться не станет ни одна из сторон. Тотал голов меньше 2.5 тут видится вполне реальным исходом.