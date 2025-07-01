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26 июня 12:01ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Интер - Флуминенсе, 30 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Оба клуба пока непобедимы в США
Валентин Васильев

Открываем новую неделю с интригующего противоборства топов европейского и южноамериканского футбола. В понедельник вечером итальянский «Интер» с бразильским «Флуминенсе» выяснят, кто из них более достоин места в четвертьфинале Клубного чемпионата мира. Подготовили для вас подробное превью встречи в Шарлотте.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

30.06.2025, Пн

22:00 МСК

«Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

П1 - 1.75

Х - 3.55

П2 - 5.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Стадион: «Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2025«Интер»

2:0

«Ривер Плейт»

Клубный чемпионат мира

21.06.2025«Интер»

2:1

«Урава Ред Даймондз»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Монтеррей»

1:1

«Интер»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025«ПСЖ»

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

23.05.2025«Комо»

0:2

«Интер»

Серия А

Последние пять игр «Флуминенсе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2025«Мамелоди Сандаунс»

0:0

«Флуминенсе»

Клубный чемпионат мира

22.06.2025«Флуминенсе»

4:2

«Ульсан»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025«Флуминенсе»

0:0

«Боруссия» Д

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Интернасьонал»

0:2

«Флуминенсе»

Чемпионат Бразилии

30.05.2025«Флуминенсе»

2:0

«Онсе Кальдас»

Южноамериканский кубок

Прогноз на матч

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Обе команды без поражений преодолели групповой этап и предсказуемо квалифицировались в плей-офф КЧМ. «Интер» не сумел порадовать своего нового тренера Киву победой в первом же матче, но затем исправился. После ничьей с «Монтерреем» финалист Лиги чемпионов забил по паре мячей «Ураве» и «Ривер Плейт», доведя суммарное количество очков до семи.

«Флуминенсе» выступил на предварительном этапе менее ярко. Все четыре своих мяча он отгрузил корейскому «Ульсану», а с «Боруссией» и «Мамелоди Сандаунс» сделал нулевые ничьи. Команде Ренату Гаушо свойственна такая тяга к минимализму. «Низовые» матчи у нее случаются значительно чаще «верховых». «Интер» тоже к когорте романтиков футбола никак не отнесешь. Думается, в Шарлотте нас ждет упорный матч двух равных соперников, в котором чересчур раскрываться  не станет ни одна из сторон. Тотал голов меньше 2.5 тут видится вполне реальным исходом.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Понаблюдать за схваткой европейского и южноамериканского грандов можно в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Зелиньски, Биссек, Тюрам, Павар, Чалханоглу (все - травмы)

«Флуминенсе»: Сотельдо, Отавио (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Флуминенсе»:

Позиция«Интер» «Флуминенсе»

Позиция

Вратарь1. Зоммер1. Фабио

Вратарь

Защитник36. Дармиан23. Гуга

Защитник

Защитник6. де Врей3. Силва

Защитник

Защитник30. Аугусто22. Фрейтес

Защитник

Полузащитник 59. Залевски12. Фуэнтес

Защитник

Полузащитник 21. Аслани8. Мартинелли

Полузащитник 

Полузащитник 23. Барелла35. Эркулес

Полузащитник 

Полузащитник11. Энрике21. Арьяс

Полузащитник

Полузащитник 32. Димарко10. Гансо

Нападающий

Нападающий10. Мартинес90. Серна

Нападающий

Нападающий70. Эспозито14. Кано

Нападающий

Главный тренерКристиан КивуРенато Гаушо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI считают итальянцев фаворитами матча. Поставить на победу миланского топа по итогам 90 минут предлагается по коэффициенту 1.75. На бразильцев он почти в три раза выше - 5.00. Ничья идет в линии черно-зеленой конторы за 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Интер» - «Флуминенсе»?

Минимальная победа европейцев со счетом 1:0 сулит беттору шестикратный выигрыш. Аналитики считают такой сценарий наиболее реалистичным.

В матче «Интер» - «Флуминенсе» будет много голов?

Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 намекает, что ждать голевой феерии в Шарлотте вряд ли стоит.

Кто выйдет в четвертьфинал?

Вероятность квалификации «нерадзурри» в восьмерку лучших на турнире трейдеры оценили котировкой 1.37. В случае выхода «Флу» в ¼ финала букмекер рассчитает соответствующее пари по коэффициенту 3.10.  

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