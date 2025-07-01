Интер - Флуминенсе, 30 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Открываем новую неделю с интригующего противоборства топов европейского и южноамериканского футбола. В понедельник вечером итальянский «Интер» с бразильским «Флуминенсе» выяснят, кто из них более достоин места в четвертьфинале Клубного чемпионата мира. Подготовили для вас подробное превью встречи в Шарлотте.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Стадион: «Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2025
|«Интер»
2:0
«Ривер Плейт»
Клубный чемпионат мира
|21.06.2025
|«Интер»
2:1
«Урава Ред Даймондз»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Монтеррей»
1:1
«Интер»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|«ПСЖ»
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
|23.05.2025
|«Комо»
0:2
«Интер»
Серия А
Последние пять игр «Флуминенсе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2025
|«Мамелоди Сандаунс»
0:0
«Флуминенсе»
Клубный чемпионат мира
|22.06.2025
|«Флуминенсе»
4:2
«Ульсан»
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Флуминенсе»
0:0
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|02.06.2025
|«Интернасьонал»
0:2
«Флуминенсе»
Чемпионат Бразилии
|30.05.2025
|«Флуминенсе»
2:0
«Онсе Кальдас»
Южноамериканский кубок
Обе команды без поражений преодолели групповой этап и предсказуемо квалифицировались в плей-офф КЧМ. «Интер» не сумел порадовать своего нового тренера Киву победой в первом же матче, но затем исправился. После ничьей с «Монтерреем» финалист Лиги чемпионов забил по паре мячей «Ураве» и «Ривер Плейт», доведя суммарное количество очков до семи.
«Флуминенсе» выступил на предварительном этапе менее ярко. Все четыре своих мяча он отгрузил корейскому «Ульсану», а с «Боруссией» и «Мамелоди Сандаунс» сделал нулевые ничьи. Команде Ренату Гаушо свойственна такая тяга к минимализму. «Низовые» матчи у нее случаются значительно чаще «верховых». «Интер» тоже к когорте романтиков футбола никак не отнесешь. Думается, в Шарлотте нас ждет упорный матч двух равных соперников, в котором чересчур раскрываться не станет ни одна из сторон. Тотал голов меньше 2.5 тут видится вполне реальным исходом.
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Потери
«Интер»: Зелиньски, Биссек, Тюрам, Павар, Чалханоглу (все - травмы)
«Флуминенсе»: Сотельдо, Отавио (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Флуминенсе»:
|Позиция
|«Интер»
|«Флуминенсе»
Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|1. Фабио
Вратарь
|Защитник
|36. Дармиан
|23. Гуга
Защитник
|Защитник
|6. де Врей
|3. Силва
Защитник
|Защитник
|30. Аугусто
|22. Фрейтес
Защитник
|Полузащитник
|59. Залевски
|12. Фуэнтес
Защитник
|Полузащитник
|21. Аслани
|8. Мартинелли
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|35. Эркулес
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Энрике
|21. Арьяс
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|10. Гансо
Нападающий
|Нападающий
|10. Мартинес
|90. Серна
Нападающий
|Нападающий
|70. Эспозито
|14. Кано
Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
|Ренато Гаушо
Главный тренер
Аналитики БК PARI считают итальянцев фаворитами матча. Поставить на победу миланского топа по итогам 90 минут предлагается по коэффициенту 1.75. На бразильцев он почти в три раза выше - 5.00. Ничья идет в линии черно-зеленой конторы за 3.55.
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Минимальная победа европейцев со счетом 1:0 сулит беттору шестикратный выигрыш. Аналитики считают такой сценарий наиболее реалистичным.
Коэффициент 2.15 на тотал больше 2.5 намекает, что ждать голевой феерии в Шарлотте вряд ли стоит.
Вероятность квалификации «нерадзурри» в восьмерку лучших на турнире трейдеры оценили котировкой 1.37. В случае выхода «Флу» в ¼ финала букмекер рассчитает соответствующее пари по коэффициенту 3.10.