Интер - Ювентус, 14 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Интер» практически неудержим в 2026 году. Единственное поражение команда Кристиану Киву потерпела в Лиге чемпионов от «Арсенала», в то время как на внутренней арене раз за разом не замечает оппонентов. «Интер» остается единственным клубом Серии А, забивающим за игру в среднем более двух голов.

«Ювентс» стремительно прогрессирует под руководством Спаллетти. В последнее время «старая синьора» отошла от привычной рациональной модели, где во главе угла стоит результат. Так, в крайних пяти встречах национального первенства туринцы лишь однажды забивали меньше одного мяча.

«Интер» более двух лет не выигрывал у «Ювентуса» во всех турнирах. Считаем, что с нынешними кондициями вице-чемпионы Италии способны забрать три очка и укрепить преимущество в таблице. Воспользуемся завышенными коэффициентами и попробуем поставить на победу «нерадзурри»

##prediction:expert:5115:Интер_-_Ювентус:_П1##