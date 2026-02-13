Интер - Ювентус, 14 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральным матчем 25-го тура Серии А станет противостояние «Интера» и «Ювентуса». В нынешнем сезоне команда Кристиана Киву является безоговорочным лидером турнирной таблицы. Испытают миланцы вновь сложности со «старой синьорой»? Разбираемся в нашем прогнозе и заключаем надежное пари.
Турнир: Серия А, 25-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья:
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|82
|71
|116
|325-369
|«Ювентус»
|116
|71
|82
|369-325
Последние пять матчей «Интера»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
08.02.2026
«Сассуоло»
0:5
|«Интер»
Серия А
04.02.2026
|«Интер»
2:1
«Торино»
Кубок Италии
01.02.2026
«Кремонезе»
0:2
|«Интер»
Серия А
28.01.2026
«Боруссия» Д
0:2
|«Интер»
Лига чемпионов
23.01.2026
«Интер»
6:2
«Пиза»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
08.02.2026
«Ювентус»
2:2
«Лацио»
Серия А
|05.02.2026
|«Аталанта»
3:0
|«Ювентус»
Кубок Италии
|01.02.202
|«Парма»
1:4
|«Ювентус»
Серия А
|28.01.2026
|«Монако»
0:0
|«Ювентус»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Ювентус»
3:0
|«Наполи»
Серия А
Перед очным матчем «Интер» уверенно лидирует в таблице Серии А. «Ювентус» располагается на четвертой строчке, опережая по дополнительным показателям «Рому».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|24
|19
|1
|4
|57-19
|58
|2
|Милан
|23
|14
|8
|1
|38-17
|50
|3
|Наполи
|24
|15
|4
|5
|36-23
|49
|4
|Ювентус
|24
|13
|7
|4
|41-20
|46
|5
|Рома
|24
|15
|1
|8
|29-14
|46
|6
|Комо
|23
|11
|8
|4
|37-16
|41
|7
|Аталанта
|24
|10
|9
|5
|32-21
|39
|8
|Лацио
|24
|8
|9
|7
|26-23
|33
|9
|Удинезе
|24
|9
|5
|10
|27-36
|32
|10
|Болонья
|24
|8
|6
|10
|32-31
|30
|11
|Сассуоло
|24
|8
|5
|11
|27-45
|29
|12
|Кальяри
|24
|7
|7
|10
|28-33
|28
|13
|Торино
|24
|7
|6
|11
|24-42
|27
|14
|Парма
|24
|6
|8
|10
|16-30
|26
|15
|Дженоа
|24
|5
|8
|11
|29-37
|23
|16
|Кремонезе
|24
|5
|8
|11
|21-33
|23
|17
|Лечче
|24
|5
|6
|13
|15-31
|21
|18
|Фиорентина
|24
|3
|9
|12
|27-38
|18
|19
|Пиза
|24
|1
|12
|11
|19-40
|15
|20
|Верона
|24
|2
|9
|13
|18-41
|15
«Интер» практически неудержим в 2026 году. Единственное поражение команда Кристиану Киву потерпела в Лиге чемпионов от «Арсенала», в то время как на внутренней арене раз за разом не замечает оппонентов. «Интер» остается единственным клубом Серии А, забивающим за игру в среднем более двух голов.
«Ювентс» стремительно прогрессирует под руководством Спаллетти. В последнее время «старая синьора» отошла от привычной рациональной модели, где во главе угла стоит результат. Так, в крайних пяти встречах национального первенства туринцы лишь однажды забивали меньше одного мяча.
«Интер» более двух лет не выигрывал у «Ювентуса» во всех турнирах. Считаем, что с нынешними кондициями вице-чемпионы Италии способны забрать три очка и укрепить преимущество в таблице. Воспользуемся завышенными коэффициентами и попробуем поставить на победу «нерадзурри»##prediction:expert:5115:Интер_-_Ювентус:_П1##
Онлайн-кинотеатр «Окко Спорт» проведет трансляцию из Милана.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Окко Спорт»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Интер»: Барелла, Чалханоглу, Дюмфрис (все - травма)
«Ювентус»: Милик, Влахович (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Интер»
|«Ювентус»
|Позиция
|Вратарь
|16. Ди Грегорио
|Вратарь
|Защитник
|95. Бастони
|3. Бремер
|Защитник
|Защитник
|25. Аканжи
|6. Келли
|Защитник
|Защитник
|31. Биссек
|15. Калюлю
|Защитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|27. Камбьязо
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
|5. Локателли
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
|19. Тюрам
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сучич
|18. Костич
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|7. Консейсау
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Тюрам
|10. Йылдыз
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мартинес
|30. Дэвид
|Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
|Лучано Спаллетти
|Главный тренер
В линии «БЕТСИТИ» представлены довольно высокие котировки на исход этого противостояния. Коэффициент на победу «Интера» составляет 2,00, на успех «Ювентуса» - 4.10. Ничейный результат может увеличить банк беттора более чем в три раза - 3,50.
Наиболее вероятным точным счетом является 1:0 - на этот маркет доступен коэффициент 7,10.
Букмекеры не исключают, что команды порадуют обилием голом. Коэффициент на ТБ 3,0 составляет 2,55
