Интер - Ювентус, 14 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Интер» не может победить туринцев на протяжении трех последних встреч
Валентин Васильев

Центральным матчем 25-го тура Серии А станет противостояние «Интера» и «Ювентуса». В нынешнем сезоне команда Кристиана Киву является безоговорочным лидером турнирной таблицы. Испытают миланцы вновь сложности со «старой синьорой»? Разбираемся в нашем прогнозе и заключаем надежное пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)  

14.02.2026, Сб

22:45 МСК

 «Ювентус» (Турин)

П1 - 2.00

Х - 3.50

П2 - 4.10

Турнир:  Серия А, 25-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: 

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»8271116325-369
«Ювентус»1167182369-325

Последние пять матчей «Интера»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026

«Сассуоло»

0:5

«Интер»

Серия А

04.02.2026

«Интер»

2:1

«Торино»

Кубок Италии

01.02.2026

«Кремонезе»

0:2

«Интер»

Серия А

28.01.2026

«Боруссия» Д

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

23.01.2026

«Интер»

6:2

«Пиза»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026

«Ювентус»

2:2

«Лацио»

Серия А

05.02.2026«Аталанта»

3:0

«Ювентус»

Кубок Италии

01.02.202«Парма»

1:4

«Ювентус»

Серия А

28.01.2026«Монако»

0:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

25.01.2026«Ювентус»

3:0

«Наполи»

Серия А

Место в турнирной таблице

Перед очным матчем «Интер» уверенно лидирует в таблице Серии А. «Ювентус» располагается на четвертой строчке, опережая по дополнительным показателям «Рому».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер24191457-1958
2Милан23148138-1750
3Наполи24154536-2349
4Ювентус24137441-2046
5Рома24151829-1446
6Комо23118437-1641
7Аталанта24109532-2139
8Лацио2489726-2333
9Удинезе24951027-3632
10Болонья24861032-3130
11Сассуоло24851127-4529
12Кальяри24771028-3328
13Торино24761124-4227
14Парма24681016-3026
15Дженоа24581129-3723
16Кремонезе24581121-3323
17Лечче24561315-3121
18Фиорентина24391227-3818
19Пиза241121119-4015
20Верона24291318-4115

Прогноз на матч

«Интер» практически неудержим в 2026 году. Единственное поражение команда Кристиану Киву потерпела в Лиге чемпионов от «Арсенала», в то время как на внутренней арене раз за разом не замечает оппонентов. «Интер» остается единственным клубом Серии А, забивающим за игру в среднем более двух голов.

«Ювентс» стремительно прогрессирует под руководством Спаллетти. В последнее время «старая синьора» отошла от привычной рациональной модели, где во главе угла стоит результат. Так, в крайних пяти встречах национального первенства туринцы лишь однажды забивали меньше одного мяча.

«Интер» более двух лет не выигрывал у «Ювентуса» во всех турнирах. Считаем, что с нынешними кондициями вице-чемпионы Италии способны забрать три очка и укрепить преимущество в таблице. Воспользуемся завышенными коэффициентами и попробуем поставить на победу «нерадзурри» 

##prediction:expert:5115:Интер_-_Ювентус:_П1##

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Онлайн-кинотеатр «Окко Спорт» проведет трансляцию из Милана.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Окко Спорт»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Интер»: Барелла, Чалханоглу, Дюмфрис (все - травма)

«Ювентус»: Милик, Влахович (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Ювентус»:

Позиция«Интер»«Ювентус»Позиция
Вратарь
  1. Зоммер
16. Ди ГрегориоВратарь
Защитник95. Бастони3. БремерЗащитник
Защитник25. Аканжи6. КеллиЗащитник
Защитник31. Биссек15. КалюлюЗащитник
Полузащитник 32. Димарко27. КамбьязоПолузащитник
Полузащитник 22. Мхитарян5. ЛокателлиПолузащитник
Полузащитник 7. Зелиньски19. ТюрамПолузащитник 
Полузащитник8. Сучич18. КостичПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике7. КонсейсауПолузащитник
Полузащитник9. Тюрам10. ЙылдызПолузащитник
Нападающий10. Мартинес30. ДэвидНападающий
Главный тренерКристиан КивуЛучано СпаллеттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В линии «БЕТСИТИ» представлены довольно высокие котировки на исход этого противостояния. Коэффициент на победу «Интера» составляет 2,00, на успех «Ювентуса» - 4.10. Ничейный результат может увеличить банк беттора более чем в три раза - 3,50.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Интер» - «Ювентус»?

Наиболее вероятным точным счетом является 1:0 - на этот маркет доступен коэффициент 7,10.

Матч «Интер» - «Ювентус» будет результативным?

Букмекеры не исключают, что команды порадуют обилием голом. Коэффициент на ТБ 3,0 составляет 2,55

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

