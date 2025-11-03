Интер - Кайрат, 5 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Осень 2025 года - поистине знаковая для казахстанского футбола. «Кайрат» одного за другим открывает для себя европейских топов. С мадридским «Реалом» он уже познакомился - теперь отправляется в гости к миланскому «Интеру». Кажется, здесь тоже вопрос о победителе на повестке дня не стоит. Тем не менее интересные варианты для пари и в этой паре найдутся.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан, Италия)
05.11.2025, Ср
23:00 МСК
«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)
|П1 - 1.05
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 4-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: еще не назначен
Ранее соперники не встречались.
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|0
|0
|0
|0-0
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2025
|«Верона»
«Интер»
Серия А
|29.10.2025
|«Интер»
3:0
«Фиорентина»
Серия А
|25.10.2025
|«Наполи»
3:1
«Интер»
Серия А
|21.10.2025
|«Юнион»
0:4
«Интер»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Рома»
0:1
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Кайрат»
1:1
«Астана»
Премьер-лига Казахстана
|21.10.2025
|«Кайрат»
0:0
«Пафос»
Лига чемпионов
|17.10.2025
|«Кызыл-Жар»
1:1
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|05.10.2025
|«Кайрат»
5:0
«Жетысу»
Премьер-лига Казахстана
|05.10.2025
|«Кайрат»
0:5
«Реал»
Лига чемпионов
После трех туров турнирная таблица Общего этапа выглядит так:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-3
|9
|2. Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|3. Интер
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|4. Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|5. Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|6. Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12-7
|7
|7. Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|8. Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8-2
|6
|9. Барселона
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|10. Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|11. Спортинг
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12. Челси
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|13. Карабах
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|14. Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|15. Тоттенхэм
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|16. ПСВ
|3
|1
|1
|1
|8-6
|4
|17. Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|18. Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|19. Атлетико
|3
|1
|0
|2
|7-8
|3
|20. Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|21. Атлетик
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|22. Айнтрахт
|3
|1
|0
|2
|7-11
|3
|23. Наполи
|3
|1
|0
|2
|4-9
|3
|24. Юнион
|3
|1
|0
|2
|3-9
|3
|25. Ювентус
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|26. Буде-Глимт
|3
|0
|2
|1
|5-7
|2
|27. Монако
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|28. Славия Прага
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|29. Пафос
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|30. Байер
|3
|0
|2
|1
|5-10
|2
|31. Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|32. Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|33. Олимпиакос
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|34. Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|35. Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|36. Аякс
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
«Кайрат» мало кто ждал на Общем этапе Лиги чемпионов. Естественно, что он изначально считался главным аутсайдером групповой стадии. И то, что после трех туров представитель Алма-Аты опережает титулованные «Бенфику» с «Аяксом», само по себе кажется чудом. У топов Португалии и Нидерландов очков до сих пор нет, а у сильнейшего клуба Казахстана - есть, пускай и в единственном числе. Возможно, эта ничья с «Пафосом» так и останется единственным позитивным результатом для команды Рафаэля Уразбахтина на основном этапе ЛЧ, но завышенных требований к ней никто и не предъявляет.
Задачу «Кайрата» на четвертый тур можно сформулировать двумя словами: проиграть достойно. Если при этом удастся еще и каким-то чудом поразить ворота финалиста последнего розыгрыша, вообще замечательно будет. Есть игры «на три исхода», а есть - на один. В данном случае букмекеры даже двойной шанс в пользу хозяев поля изъяли из линии - настолько все очевидно.
«Интер» всухую выиграл три первых матча Общего этапа. Причин для игры на пределе возможностей в среду у него нет, но это не значит, что фаворит легкомысленно распахнет двери своей обороны перед аутсайдером. Итальянцы приложат ровно столько сил для «сухой» победы, сколько она потребует. Наш прогноз: забьет только «Интер».
В прямом эфире игру в Милане покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Интер»: Дармиан, Мхитарян, Ди Дженнаро, Паласьос (все - травмы)
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Кайрат»:
|Позиция
|«Интер»
|«Кайрат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|77. Анарбеков
|Вратарь
|Защитник
|95. Бастони
|20. Тапалов
|Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
|14. Мартынович
|Защитник
|Защитник
|25. Аканджи
|80. Сорокин
|Защитник
|Полузащитник
|8. Сучич
|3. Мата
|Защитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
|15. Арад
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|18. Глэйзер
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|10. Зария
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Думфрис
|7. Жоржиньо
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мартинес
|26. Эдмилсон
|Полузащитник
|Нападающий
|94. Эспозито
|9. Сатпаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
|Рафаэль Уразбахтин
|Главный тренер
Такого гигантского разброса коэффициентов на базовые исходы встречи в этом туре больше нигде нет. FONBET принимает ставки на успех чемпиона Казахстана в соотношении 43 к 1! Ничья котируется за 12.50, а победа миланского клуба - всего за 1.05.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является победа [jpztd со счетом 3:0. Этот вариант котируется за 6.50.
Коэффициент 2.45 на тотал меньше 2.5 предвещает весьма событийную в плане забитых мячей встречу.
Юный гений казахстанского футбола готовится к выходу на поле легендарной миланской арены.
После путешествия в Милан «Кайрат» примет на своем поле «Олимпиакос» с «Брюгге» и навестит «Копенгаген» и «Арсенал».