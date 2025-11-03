Интер - Кайрат, 5 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Кайрат» мало кто ждал на Общем этапе Лиги чемпионов. Естественно, что он изначально считался главным аутсайдером групповой стадии. И то, что после трех туров представитель Алма-Аты опережает титулованные «Бенфику» с «Аяксом», само по себе кажется чудом. У топов Португалии и Нидерландов очков до сих пор нет, а у сильнейшего клуба Казахстана - есть, пускай и в единственном числе. Возможно, эта ничья с «Пафосом» так и останется единственным позитивным результатом для команды Рафаэля Уразбахтина на основном этапе ЛЧ, но завышенных требований к ней никто и не предъявляет.

Задачу «Кайрата» на четвертый тур можно сформулировать двумя словами: проиграть достойно. Если при этом удастся еще и каким-то чудом поразить ворота финалиста последнего розыгрыша, вообще замечательно будет. Есть игры «на три исхода», а есть - на один. В данном случае букмекеры даже двойной шанс в пользу хозяев поля изъяли из линии - настолько все очевидно.

«Интер» всухую выиграл три первых матча Общего этапа. Причин для игры на пределе возможностей в среду у него нет, но это не значит, что фаворит легкомысленно распахнет двери своей обороны перед аутсайдером. Итальянцы приложат ровно столько сил для «сухой» победы, сколько она потребует. Наш прогноз: забьет только «Интер».