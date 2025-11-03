Ведомости
2 ноября 9:50

Интер - Кайрат, 5 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Еще один мировой гранд для чемпиона Казахстана
Валентин Васильев

Осень 2025 года - поистине знаковая для казахстанского футбола. «Кайрат» одного за другим открывает для себя европейских топов. С мадридским «Реалом» он уже познакомился - теперь отправляется в гости к миланскому «Интеру». Кажется, здесь тоже вопрос о победителе на повестке дня не стоит. Тем не менее интересные варианты для пари и в этой паре найдутся. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

05.11.2025, Ср

23:00 МСК

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) 

П1 - 1.05

Х - 12.50

П2 - 43.00

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 4-й тур 

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Ранее соперники не встречались.

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»0000-0
«Кайрат»0000-0

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2025«Верона»

 

«Интер»

Серия А

29.10.2025«Интер»

3:0

«Фиорентина»

Серия А

25.10.2025«Наполи»

3:1

«Интер»

Серия А

21.10.2025«Юнион»

0:4

«Интер»

Лига чемпионов

18.10.2025«Рома»

0:1

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Кайрат»

1:1

«Астана»

Премьер-лига Казахстана

21.10.2025«Кайрат»

0:0

«Пафос»

Лига чемпионов

17.10.2025«Кызыл-Жар»

1:1

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

05.10.2025«Кайрат»

5:0

«Жетысу»

Премьер-лига Казахстана

05.10.2025«Кайрат»

0:5

«Реал»

Лига чемпионов

Общий этап. 4-й тур

04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)  
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)  
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)  
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)  
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)  
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)  
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)  
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)  
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)  
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)  
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)  
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)  
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)  
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)  
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)  
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)

После трех туров турнирная таблица Общего этапа выглядит так:

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ330013-39
2. Бавария330012-29
3. Интер33009-09
4. Арсенал33008-09
5. Реал Мадрид33008-19
6. Боруссия Д321012-77
7. Манчестер Сити32106-27
8. Ньюкасл32018-26
9. Барселона32019-46
10. Ливерпуль32018-46
11. Спортинг32017-46
12. Челси32017-46
13. Карабах32016-56
14. Галатасарай32015-66
15. Тоттенхэм31203-25
16. ПСВ31118-64
17. Аталанта31112-54
18. Марсель31026-43
19. Атлетико31027-83
20. Брюгге31025-73
21. Атлетик31024-73
22. Айнтрахт31027-113
23. Наполи31024-93
24. Юнион31023-93
25. Ювентус30216-72
26. Буде-Глимт30215-72
27. Монако30213-62
28. Славия Прага30212-52
29. Пафос30211-52
30. Байер30215-102
31. Вильярреал30122-51
32. Копенгаген30124-81
33. Олимпиакос30121-81
34. Кайрат30121-91
35. Бенфика30032-70
36. Аякс30031-110

«Кайрат» мало кто ждал на Общем этапе Лиги чемпионов. Естественно, что он изначально считался главным аутсайдером групповой стадии. И то, что после трех туров представитель Алма-Аты опережает титулованные   «Бенфику» с «Аяксом», само по себе кажется чудом. У топов Португалии и Нидерландов очков до сих пор нет, а у сильнейшего клуба Казахстана - есть, пускай и в единственном числе. Возможно, эта ничья с «Пафосом» так и останется единственным позитивным результатом для команды Рафаэля Уразбахтина на основном этапе ЛЧ, но завышенных требований к ней никто и не предъявляет. 

Задачу «Кайрата» на четвертый тур можно сформулировать двумя словами: проиграть достойно. Если при этом удастся еще и каким-то чудом поразить ворота финалиста последнего розыгрыша, вообще замечательно будет. Есть игры «на три исхода», а есть - на один. В данном случае букмекеры даже двойной шанс в пользу хозяев поля изъяли из линии - настолько все очевидно.

«Интер» всухую выиграл три первых матча Общего этапа. Причин для игры на пределе возможностей в среду у него нет, но это не значит, что фаворит легкомысленно распахнет двери своей обороны перед аутсайдером. Итальянцы приложат ровно столько сил для «сухой» победы, сколько она потребует. Наш прогноз: забьет только «Интер».

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

В прямом эфире игру в Милане покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Интер»: Дармиан, Мхитарян, Ди Дженнаро, Паласьос (все - травмы)

«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана (оба  - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Кайрат»:

Позиция«Интер»«Кайрат»Позиция
Вратарь1. Зоммер77. АнарбековВратарь
Защитник95. Бастони20. ТапаловЗащитник
Защитник31. Биссекк14. МартыновичЗащитник
Защитник25. Аканджи80. СорокинЗащитник
Полузащитник8. Сучич3. МатаЗащитник
Полузащитник20. Чалханоглу15. АрадПолузащитник 
Полузащитник 23. Барелла18. ГлэйзерПолузащитник 
Полузащитник32. Димарко10. ЗарияПолузащитник
Полузащитник2. Думфрис7. ЖоржиньоПолузащитник
Нападающий10. Мартинес26. ЭдмилсонПолузащитник
Нападающий94. Эспозито9. СатпаевНападающий
Главный тренерКристиан КивуРафаэль УразбахтинГлавный тренер

Такого гигантского разброса коэффициентов на базовые исходы встречи в этом туре больше нигде нет. FONBET принимает ставки на успех чемпиона Казахстана в соотношении 43 к 1! Ничья котируется за 12.50, а победа миланского клуба - всего за 1.05.

💰 Получить фрибет 15 000 рублей от FONBET

С каким счетом закончится матч  «Интер» - «Кайрат»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является победа [jpztd со счетом 3:0. Этот вариант котируется за 6.50. 

Матч  «Кайрат» - «Реал» будет результативным?

Коэффициент 2.45 на тотал меньше 2.5 предвещает весьма событийную в плане забитых мячей встречу. 

Будет ли играть Сатпаев?

Юный гений казахстанского футбола готовится к выходу на поле легендарной миланской арены. 

С кем еще сыграет в Лиге чемпионов «Кайрат»?

После путешествия в Милан «Кайрат» примет на своем поле «Олимпиакос» с «Брюгге» и навестит «Копенгаген» и «Арсенал».

