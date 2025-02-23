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23 февраля 4:50ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Италии по футболу

Интер — Лацио, 25 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

Нас ждет еще одно дерби Милана?
Валентин Васильев

На этой неделе определятся два недостающих полуфиналиста Кубка Италии по футболу. В Милане «Интер» примет «Лацио». Рассмотрим это противостояние в контексте статистики и букмекерских котировок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

25.02.2025, Вт

23:00 МСК

«Лацио» (Рим)

П1 - 1.57

Х - 4.20

П2 - 5.60

Турнир: Кубок Италии по футболу, 1/4 финала

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»786048301-210
«Лацио»486078210-301

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Интер»

1:0

«Дженоа»

Серия А

16.02.2025«Ювентус»

1:0

«Интер»

Серия А

10.02.2025«Интер»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

06.02.2025«Фиорентина»

3:0

«Интер»

Серия А

02.02.2025«Милан»

1:1

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Венеция»

0:0

«Лацио»

Серия А

15.02.2025«Лацио»

2:2

«Наполи»

Серия А

09.02.2025«Лацио»

5:1

«Монца»

Серия А

03.02.2025«Кальяри»

1:2

«Лацио»

Серия А

30.01.2025«Брага»

1:0

«Лацио»

Лига Европы

Последние пять матчей «Интера» и «Лацио»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.12.2024«Лацио»

0:6

«Интер»

Серия А

19.05.2024«Интер»

1:1

«Лацио»

Серия А

19.01.2024«Интер»

3:0

«Лацио»

Суперкубок Италии

17.12.2023«Лацио»

0:2

«Интер»

Серия А

30.04.2023«Интер»

3:1

«Лацио»

Серия А

Прогноз на матч

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«Интер» продолжает борьбу за три трофея, но сейчас у него наступает пора по-своему определяющих матчей: четвертьфинал Кубка (он в Италии состоит из одного матча), затем встреча с главным конкурентом в Серии А, «Наполи», а далее - старт плей-офф Лиги чемпионов. Проигрывать нигде нельзя, если мечтаешь о «требле».

«Лацио» в этом плане не намного проще. Римляне ведут борьбу за место в топ-4 чемпионата и тоже продолжают играть в еврокубках, пускай и в Лиге Европы. Нагрузка на них выпала к исходу зимы не меньше, чем на соперника. Встречи с черно-синим представителем Милана столичной команде в последнее время даются особенно тяжело: за пять матчей ни одной победы и целых четыре поражения, причем три из них - на ноль. 

Можно предположить, что во вторник Марко Барони постарается прежде всего сковать линию атаки лидера Серии А. Да и хозяева, по-видимому, авантюрно лезть вперед не станут. Учитывая специфику кубковых встреч, допускаю, что нас ждет крайне осторожный матч с обеих сторон и минимум голов (если они вообще будут).

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Интер» - «Лацио» в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Интер»: Ди Дженнаро, Аугусто, Тюрам, Зоммер, Карбони (все - травмы)

«Лацио»: Весино, Деле-Баширу,  Хюсай, Кастельянос (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Лацио»:

Позиция«Интер»«Лацио»Позиция
Вратарь13. Мартинес94. ПроведельВратарь
Защитник6. де Врей77. МарушичЗащитник
Защитник28. Павар34. ХилаЗащитник
Защитник95. Бастони30. ТаварешЗащитник
Полузащитник22. Мхитарян13. РоманьолиЗащитник
Полузащитник32. Димарко8. ГендузиПолузащитник
Полузащитник 36. Дармиан 7. ДзакканьиПолузащитник 
Полузащитник7. Зелиньски18. ИсаксенПолузащитник
Полузащитник23. Барелла26. БашичНападающий
Нападающий10. Мартинес19. Диа Нападающий
Нападающий99. Тареми14. НослинНападающий
Главный тренерСимоне ИндзагиМарко БарониГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициенты «Мелбет» выглядят оптимистично для лидера сезона. Победа «Интернационале» идет в конторе за Вероятность победы гостей аналитики оценивают коэффициентом 5.60.  На ничью предлагается поставить за 4.20.

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Вопросы и ответы

С каким счетом завершится  матч «Интер» - «Лацио»?

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Наиболее низкий коэффициент (8.00) в Melbet дают на победу «Интера» со счетом 1:0 и 2:0. 

Где бесплатно смотреть матч «Интер» - «Лацио?

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В прямом эфире игру покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Стоимость подписки от 249 рублей в месяц. На сайтах официальных букмекеров за встречей можно следить в режиме онлайн.

С кем сыграет победитель пары «Интер» - «Лацио»?

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Если «нерадзурри» подтвердят свой статус фаворита, нас ждет очередной раунд классического миланского дерби «Милан» - «Интер», теперь в Кубке Италии. Эта игра пройдет 2 апреля на «Сан-Сиро» вне зависимости от исхода четвертьфинала.

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