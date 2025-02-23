Интер — Лацио, 25 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

«Интер» продолжает борьбу за три трофея, но сейчас у него наступает пора по-своему определяющих матчей: четвертьфинал Кубка (он в Италии состоит из одного матча), затем встреча с главным конкурентом в Серии А, «Наполи», а далее - старт плей-офф Лиги чемпионов. Проигрывать нигде нельзя, если мечтаешь о «требле».

«Лацио» в этом плане не намного проще. Римляне ведут борьбу за место в топ-4 чемпионата и тоже продолжают играть в еврокубках, пускай и в Лиге Европы. Нагрузка на них выпала к исходу зимы не меньше, чем на соперника. Встречи с черно-синим представителем Милана столичной команде в последнее время даются особенно тяжело: за пять матчей ни одной победы и целых четыре поражения, причем три из них - на ноль.

Можно предположить, что во вторник Марко Барони постарается прежде всего сковать линию атаки лидера Серии А. Да и хозяева, по-видимому, авантюрно лезть вперед не станут. Учитывая специфику кубковых встреч, допускаю, что нас ждет крайне осторожный матч с обеих сторон и минимум голов (если они вообще будут).