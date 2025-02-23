Интер — Лацио, 25 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся два недостающих полуфиналиста Кубка Италии по футболу. В Милане «Интер» примет «Лацио». Рассмотрим это противостояние в контексте статистики и букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан)
25.02.2025, Вт
23:00 МСК
«Лацио» (Рим)
|П1 - 1.57
Турнир: Кубок Италии по футболу, 1/4 финала
Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|78
|60
|48
|301-210
|«Лацио»
|48
|60
|78
|210-301
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Интер»
1:0
«Дженоа»
Серия А
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия А
|10.02.2025
|«Интер»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|06.02.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Интер»
Серия А
|02.02.2025
|«Милан»
1:1
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Венеция»
0:0
«Лацио»
Серия А
|15.02.2025
|«Лацио»
2:2
«Наполи»
Серия А
|09.02.2025
|«Лацио»
5:1
«Монца»
Серия А
|03.02.2025
|«Кальяри»
1:2
«Лацио»
Серия А
|30.01.2025
|«Брага»
1:0
«Лацио»
Лига Европы
Последние пять матчей «Интера» и «Лацио»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.12.2024
|«Лацио»
0:6
«Интер»
Серия А
|19.05.2024
|«Интер»
1:1
«Лацио»
Серия А
|19.01.2024
|«Интер»
3:0
«Лацио»
Суперкубок Италии
|17.12.2023
|«Лацио»
0:2
«Интер»
Серия А
|30.04.2023
|«Интер»
3:1
«Лацио»
Серия А
«Интер» продолжает борьбу за три трофея, но сейчас у него наступает пора по-своему определяющих матчей: четвертьфинал Кубка (он в Италии состоит из одного матча), затем встреча с главным конкурентом в Серии А, «Наполи», а далее - старт плей-офф Лиги чемпионов. Проигрывать нигде нельзя, если мечтаешь о «требле».
«Лацио» в этом плане не намного проще. Римляне ведут борьбу за место в топ-4 чемпионата и тоже продолжают играть в еврокубках, пускай и в Лиге Европы. Нагрузка на них выпала к исходу зимы не меньше, чем на соперника. Встречи с черно-синим представителем Милана столичной команде в последнее время даются особенно тяжело: за пять матчей ни одной победы и целых четыре поражения, причем три из них - на ноль.
Можно предположить, что во вторник Марко Барони постарается прежде всего сковать линию атаки лидера Серии А. Да и хозяева, по-видимому, авантюрно лезть вперед не станут. Учитывая специфику кубковых встреч, допускаю, что нас ждет крайне осторожный матч с обеих сторон и минимум голов (если они вообще будут).
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Интер» - «Лацио» в прямом эфире.
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Потери:
«Интер»: Ди Дженнаро, Аугусто, Тюрам, Зоммер, Карбони (все - травмы)
«Лацио»: Весино, Деле-Баширу, Хюсай, Кастельянос (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Лацио»:
|Позиция
|«Интер»
|«Лацио»
|Позиция
|Вратарь
|13. Мартинес
|94. Проведель
|Вратарь
|Защитник
|6. де Врей
|77. Марушич
|Защитник
|Защитник
|28. Павар
|34. Хила
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|30. Тавареш
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
|13. Романьоли
|Защитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|8. Гендузи
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Дармиан
|7. Дзакканьи
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
|18. Исаксен
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|26. Башич
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мартинес
|19. Диа
|Нападающий
|Нападающий
|99. Тареми
|14. Нослин
|Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
|Марко Барони
|Главный тренер
Коэффициенты «Мелбет» выглядят оптимистично для лидера сезона. Победа «Интернационале» идет в конторе за Вероятность победы гостей аналитики оценивают коэффициентом 5.60. На ничью предлагается поставить за 4.20.
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Наиболее низкий коэффициент (8.00) в Melbet дают на победу «Интера» со счетом 1:0 и 2:0.
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Если «нерадзурри» подтвердят свой статус фаворита, нас ждет очередной раунд классического миланского дерби «Милан» - «Интер», теперь в Кубке Италии. Эта игра пройдет 2 апреля на «Сан-Сиро» вне зависимости от исхода четвертьфинала.
Партнерский проект