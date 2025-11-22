Ведомости
Интер - Милан, 23 ноября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Вечная классика итальянского футбола!
Валентин Васильев

В чемпионате Италии грядет один из самых рейтинговых матчей всего сезона. Миланское дерби относится к классике не Серии А, но и всего мирового футбола. А что насчет шансов сторон? Возможно, коэффициенты самых авторитетных букмекеров прольют свет на главный вопрос уикенда? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

23.11.2025, Вс

22:45 МСК

«Милан»

П1 - 2.00

Х - 3.50

П2 - 4.20

Турнир:  Серия А, 12-й тур 

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья: Симоне Содза

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»987689353-335
«Милан»897698335-353

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Серия А

05.11.2025«Интер»

2:1

«Кайрат»

Серия А

02.11.2025«Верона»

1:2

«Интер»

Серия А

29.10.2025«Интер»

3:0

«Фиорентина»

Серия А

25.10.2025«Наполи»

3:1

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Парма»

2:2

«Милан»

Серия А
02.11.2025«Милан»

1:0

«Рома»

Серия А

28.10.2025«Аталанта»

1:1

«Милан»

Серия А
24.10.2025«Милан»

2:2

«Пиза»

Серия А

19.10.2025«Милан»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей «Интер» всего на два пункта опережает земляков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер1180326-1224
2. Рома1180312-524
3. Милан1164117-922
4. Наполи1171316-1022
5. Болонья1163218-821
6. Ювентус1154214-1019
7. Комо1146112-618
8. Сассуоло1151514-1216
9. Лацио1143413-915
10. Удинезе1143412-1715
11. Кремонезе1135312-1314
12. Торино1135310-1614
13. Аталанта1127213-1113
14. Кальяри112459-1410
15. Лечче112458-1410
16. Пиза111648-149
17. Парма111557-148
18. Дженоа111468-167
19. Верона110656-166
20. Фиорентина110569-185

Прогноз на матч

Очередное дерби пройдет под знаком борьбы за лидерство. «Милан» может ликвидировать очковый дефицит и снести главного соперника с первого места. У «Интернационале» есть возможность оторваться от красно-черного преследователя.

После неудачного путешествия в Неаполь «нерадзурри» одержали четыре победы подряд, включая одну в Лиге чемпионов.

«Милан» осенью еще не проигрывал. Последнее поражение красно-черных случилось еще 23 августа (1:2 от «Кремонезе»).

За 10 последних матчей у «Интера» было семь «верховых», у «Милана» - шесть. Есть надежда, что и в очной встрече топы «кальчо» порадуют зрителя не только качественной, но и результативной игрой.

Трансляции

В прямом эфире игру в Милане покажет «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Интер»: Чалханоглу, Думфрис, Мхитарян, Ди Дженнаро, Паласьос (все - травмы)

«Милан»: Хименес (травма)

Коэффициенты букмекеров

БК БЕТСИТИ удвоит номинал сыгравшей ставки на победу номинальных хозяев поля. Успех «Милана» оценивается за 4.20. На ничью предлагается поставить 3.50.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч  «Интер» - «Милан»?

В широкой линии БЕТСИТИ обращает на себя внимание редкая опция тройной ставки на счет. Ниже всех котируется связка из 1:0, 2:0 и 3:0. При удачной ставке на эту комбинацию букмекер умножит номинал пари на 3.30.

Матч  «Интер» - «Милан» будет результативным?

Коэффициенты на тотал меньше 2.5 и тотал больше 2.5 близки - соответственно, 1.98 и 1.88. Следовательно, заранее предугадать характер встречи крайне затруднительно.

Кто выиграет чемпионат Италии?

Топ-3 фаворитов Серии А от БЕТСИТИ в настоящее время выглядит так:

  1. «Интер» (1.85)
  2. «Наполи» (5.00)
  3. «Милан» (6.00)

