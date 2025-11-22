Интер - Милан, 23 ноября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Очередное дерби пройдет под знаком борьбы за лидерство. «Милан» может ликвидировать очковый дефицит и снести главного соперника с первого места. У «Интернационале» есть возможность оторваться от красно-черного преследователя.

После неудачного путешествия в Неаполь «нерадзурри» одержали четыре победы подряд, включая одну в Лиге чемпионов.

«Милан» осенью еще не проигрывал. Последнее поражение красно-черных случилось еще 23 августа (1:2 от «Кремонезе»).

За 10 последних матчей у «Интера» было семь «верховых», у «Милана» - шесть. Есть надежда, что и в очной встрече топы «кальчо» порадуют зрителя не только качественной, но и результативной игрой.