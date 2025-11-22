Интер - Милан, 23 ноября: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
В чемпионате Италии грядет один из самых рейтинговых матчей всего сезона. Миланское дерби относится к классике не Серии А, но и всего мирового футбола. А что насчет шансов сторон? Возможно, коэффициенты самых авторитетных букмекеров прольют свет на главный вопрос уикенда?
Турнир: Серия А, 12-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: Симоне Содза
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|98
|76
|89
|353-335
|«Милан»
|89
|76
|98
|335-353
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Серия А
|05.11.2025
|«Интер»
2:1
«Кайрат»
Серия А
|02.11.2025
|«Верона»
1:2
«Интер»
Серия А
|29.10.2025
|«Интер»
3:0
«Фиорентина»
Серия А
|25.10.2025
|«Наполи»
3:1
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Парма»
2:2
«Милан»
|Серия А
|02.11.2025
|«Милан»
1:0
«Рома»
Серия А
|28.10.2025
|«Аталанта»
1:1
«Милан»
|Серия А
|24.10.2025
|«Милан»
2:2
«Пиза»
Серия А
|19.10.2025
|«Милан»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
Перед очной встречей «Интер» всего на два пункта опережает земляков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|2. Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|3. Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|4. Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|5. Болонья
|11
|6
|3
|2
|18-8
|21
|6. Ювентус
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|7. Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|8. Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|9. Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|10. Удинезе
|11
|4
|3
|4
|12-17
|15
|11. Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|12. Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|13. Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|14. Кальяри
|11
|2
|4
|5
|9-14
|10
|15. Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|16. Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|17. Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|18. Дженоа
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|19. Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|20. Фиорентина
|11
|0
|5
|6
|9-18
|5
Очередное дерби пройдет под знаком борьбы за лидерство. «Милан» может ликвидировать очковый дефицит и снести главного соперника с первого места. У «Интернационале» есть возможность оторваться от красно-черного преследователя.
После неудачного путешествия в Неаполь «нерадзурри» одержали четыре победы подряд, включая одну в Лиге чемпионов.
«Милан» осенью еще не проигрывал. Последнее поражение красно-черных случилось еще 23 августа (1:2 от «Кремонезе»).
За 10 последних матчей у «Интера» было семь «верховых», у «Милана» - шесть. Есть надежда, что и в очной встрече топы «кальчо» порадуют зрителя не только качественной, но и результативной игрой.
В прямом эфире игру в Милане покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Интер»: Чалханоглу, Думфрис, Мхитарян, Ди Дженнаро, Паласьос (все - травмы)
«Милан»: Хименес (травма)
БК БЕТСИТИ удвоит номинал сыгравшей ставки на победу номинальных хозяев поля. Успех «Милана» оценивается за 4.20. На ничью предлагается поставить 3.50.
В широкой линии БЕТСИТИ обращает на себя внимание редкая опция тройной ставки на счет. Ниже всех котируется связка из 1:0, 2:0 и 3:0. При удачной ставке на эту комбинацию букмекер умножит номинал пари на 3.30.
Коэффициенты на тотал меньше 2.5 и тотал больше 2.5 близки - соответственно, 1.98 и 1.88. Следовательно, заранее предугадать характер встречи крайне затруднительно.
Топ-3 фаворитов Серии А от БЕТСИТИ в настоящее время выглядит так: