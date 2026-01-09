Ведомости
8 января 10:59

Интер - Наполи, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Чемпион может вплотную приблизиться к лидеру
Валентин Васильев

Главный матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу пройдет в воскресенье, 11 января. В Милане «Интер» сразится с «Наполи». Коэффициенты крупнейших легальных букмекеров подскажут, чего можно ожидать от противостояния топов Серии А.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан)

11.01.2026, Вс

22:45 МСК

 «Наполи» (Неаполь)

П1 - 1.77

Х - 3.60

П2 - 4.90

Турнир:  Серия А, 20-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»804752265-196
«Наполи»524780196-265

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2026«Парма»

0:2

«Интер»

Серия А

04.01.2026«Интер»

3:1

«Болонья»

Серия А

28.12.2025«Аталанта»

0:1

«Интер»

Серия А

19.12.2025«Болонья»

1:1, пен. 3:2

«Интер»

Суперкубок Италии

14.12.2025«Дженоа»

1:2

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2026

«Наполи»

2:2

«Верона»

Серия А

04.01.2026

«Лацио»

0:2

«Наполи»

Серия А

28.12.2025

«Кремонезе»

0:2

«Наполи»

Серия А

22.12.2025

«Наполи»

2:0

«Болонья»

Суперкубок Италии

18.12.2025

«Наполи»

2:0

«Милан»

Суперкубок Италии

Место в турнирной таблице

Обе команды входят в топ-3 таблицы, причем миланский гранд - под первым номером.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер18140440-1542
2. Милан17115128-1338
3. Наполи18122428-1538
4. Ювентус19106327-1636
5. Рома19120722-1236
6. Комо1896326-1233
7. Аталанта1977523-1928
8. Болонья1875625-1926
9. Лацио1967620-1625
10. Удинезе1974820-3025
11. Торино1965821-3023
12. Сассуоло1965823-2523
13. Кремонезе1856718-2121
14. Кальяри1846819-2518
15. Парма1846812-2118
16. Лечче1845912-2517
17. Дженоа1836918-2815
18. Верона1827915-3013
19. Фиорентина19271020-3013
20. Пиза1919913-2812

Прогноз на матч

Действующий чемпион Италии пока отстает на четыре очка от лидера сезона, но уже в воскресенье может сократить это расстояние до минимума. В случае победы «Наполи» вплотную подойдет к «Интеру».

Пять матчей подряд южане забивали соперникам ровно по два мяча, и четырежды не пропускали ничего в ответ. Только в последней игре самим чемпионам пришлось отыгрываться с 0:2 - и они с этой задачей справились! Как результат - 2:2 с «Вероной».  

«Интер» тоже встретил 2026 год в хорошей форме: три победы подряд в декабре-январе - лучшее тому подтверждение. 

Команда Антонио Конте тяготеет к «низовым» результатам: восемь случаев за 10 игр. Хозяева тоже не станут сверх меры рисковать перед лицом столь опасного противника. Поэтому тотал меньше 2.5 представляется здесь вполне реальным исходом. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

«Матч! Футбол 1» проведет трансляцию из Милана.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Интер»: Фреттези, Диуф, Думфрис, Ди Дженнаро, Паласьос, Дармиан (все - травмы)

«Наполи»: Нерес, Амброзино, Беукема, Лукаку, Де Брейне, Гилмор, Ангисса (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Наполи»:

Позиция«Интер»«Наполи»Позиция
Вратарь1. Зоммер32. Милинкович-СавичВратарь
Защитник25. Аканджи13. РрахманиЗащитник
Защитник31. Биссек31. БекемаЗащитник
Защитник95. Бастони4. БуонджорноЗащитник
Полузащитник 20. Чалханоглу22. Ди ЛоренцоПолузащитник
Полузащитник 22. Мхитарян17. ОливейраПолузащитник
Полузащитник 32. Димарко68. ЛоботкаПолузащитник 
Полузащитник11. Энрике8. МактоминейПолузащитник
Полузащитник23. Барелла20. ЭлмасПолузащитник
Полузащитник10. Мартинес70. ЛангПолузащитник
Нападающий9. Тюрам19. ХойлундНападающий
Главный тренерКристиан КивуАнтонио КонтеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили коэффициент 1.77 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.60, а победа чемпиона - за 4.90.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч   «Интер» - «Наполи»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу лидера (1:0) или результативную ничью (1:1). Первый вариант котируется за 6.30, второй - за 6.40.

Матч  «Интер» - «Наполи» будет результативным?

Коэффициенты на самые ходовые варианты рынка тоталов близки: 1.80 на ТМ 2.5 и 2.00 - на ТБ 2.5. 

Кто станет чемпионом Италии?

По мнению аналитиков, наибольшие шансы забрать главный трофей сезона имеет как раз таки «Интернационале». Поставить на чемпионство миланского клуба можно с коэффициентом 1.45. Котировка на триумф «Милана» более чем в три раза выше (5.00).

