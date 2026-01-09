Интер - Наполи, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Действующий чемпион Италии пока отстает на четыре очка от лидера сезона, но уже в воскресенье может сократить это расстояние до минимума. В случае победы «Наполи» вплотную подойдет к «Интеру».

Пять матчей подряд южане забивали соперникам ровно по два мяча, и четырежды не пропускали ничего в ответ. Только в последней игре самим чемпионам пришлось отыгрываться с 0:2 - и они с этой задачей справились! Как результат - 2:2 с «Вероной».

«Интер» тоже встретил 2026 год в хорошей форме: три победы подряд в декабре-январе - лучшее тому подтверждение.

Команда Антонио Конте тяготеет к «низовым» результатам: восемь случаев за 10 игр. Хозяева тоже не станут сверх меры рисковать перед лицом столь опасного противника. Поэтому тотал меньше 2.5 представляется здесь вполне реальным исходом.