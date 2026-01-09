Интер - Наполи, 11 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Главный матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу пройдет в воскресенье, 11 января. В Милане «Интер» сразится с «Наполи». Коэффициенты крупнейших легальных букмекеров подскажут, чего можно ожидать от противостояния топов Серии А.
Турнир: Серия А, 20-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|80
|47
|52
|265-196
|«Наполи»
|52
|47
|80
|196-265
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2026
|«Парма»
0:2
«Интер»
Серия А
|04.01.2026
|«Интер»
3:1
«Болонья»
Серия А
|28.12.2025
|«Аталанта»
0:1
«Интер»
Серия А
|19.12.2025
|«Болонья»
1:1, пен. 3:2
«Интер»
Суперкубок Италии
|14.12.2025
|«Дженоа»
1:2
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.01.2026
«Наполи»
2:2
«Верона»
Серия А
04.01.2026
«Лацио»
0:2
«Наполи»
Серия А
28.12.2025
«Кремонезе»
0:2
«Наполи»
Серия А
22.12.2025
«Наполи»
2:0
«Болонья»
Суперкубок Италии
18.12.2025
«Наполи»
2:0
«Милан»
Суперкубок Италии
Обе команды входят в топ-3 таблицы, причем миланский гранд - под первым номером.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|18
|14
|0
|4
|40-15
|42
|2. Милан
|17
|11
|5
|1
|28-13
|38
|3. Наполи
|18
|12
|2
|4
|28-15
|38
|4. Ювентус
|19
|10
|6
|3
|27-16
|36
|5. Рома
|19
|12
|0
|7
|22-12
|36
|6. Комо
|18
|9
|6
|3
|26-12
|33
|7. Аталанта
|19
|7
|7
|5
|23-19
|28
|8. Болонья
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|9. Лацио
|19
|6
|7
|6
|20-16
|25
|10. Удинезе
|19
|7
|4
|8
|20-30
|25
|11. Торино
|19
|6
|5
|8
|21-30
|23
|12. Сассуоло
|19
|6
|5
|8
|23-25
|23
|13. Кремонезе
|18
|5
|6
|7
|18-21
|21
|14. Кальяри
|18
|4
|6
|8
|19-25
|18
|15. Парма
|18
|4
|6
|8
|12-21
|18
|16. Лечче
|18
|4
|5
|9
|12-25
|17
|17. Дженоа
|18
|3
|6
|9
|18-28
|15
|18. Верона
|18
|2
|7
|9
|15-30
|13
|19. Фиорентина
|19
|2
|7
|10
|20-30
|13
|20. Пиза
|19
|1
|9
|9
|13-28
|12
Действующий чемпион Италии пока отстает на четыре очка от лидера сезона, но уже в воскресенье может сократить это расстояние до минимума. В случае победы «Наполи» вплотную подойдет к «Интеру».
Пять матчей подряд южане забивали соперникам ровно по два мяча, и четырежды не пропускали ничего в ответ. Только в последней игре самим чемпионам пришлось отыгрываться с 0:2 - и они с этой задачей справились! Как результат - 2:2 с «Вероной».
«Интер» тоже встретил 2026 год в хорошей форме: три победы подряд в декабре-январе - лучшее тому подтверждение.
Команда Антонио Конте тяготеет к «низовым» результатам: восемь случаев за 10 игр. Хозяева тоже не станут сверх меры рисковать перед лицом столь опасного противника. Поэтому тотал меньше 2.5 представляется здесь вполне реальным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
«Матч! Футбол 1» проведет трансляцию из Милана.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 1»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Интер»: Фреттези, Диуф, Думфрис, Ди Дженнаро, Паласьос, Дармиан (все - травмы)
«Наполи»: Нерес, Амброзино, Беукема, Лукаку, Де Брейне, Гилмор, Ангисса (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Наполи»:
|Позиция
|«Интер»
|«Наполи»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|32. Милинкович-Савич
|Вратарь
|Защитник
|25. Аканджи
|13. Ррахмани
|Защитник
|Защитник
|31. Биссек
|31. Бекема
|Защитник
|Защитник
|95. Бастони
|4. Буонджорно
|Защитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
|22. Ди Лоренцо
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
|17. Оливейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|68. Лоботка
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Энрике
|8. Мактоминей
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
|20. Элмас
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мартинес
|70. Ланг
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Тюрам
|19. Хойлунд
|Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
|Антонио Конте
|Главный тренер
Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили коэффициент 1.77 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.60, а победа чемпиона - за 4.90.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу лидера (1:0) или результативную ничью (1:1). Первый вариант котируется за 6.30, второй - за 6.40.
Коэффициенты на самые ходовые варианты рынка тоталов близки: 1.80 на ТМ 2.5 и 2.00 - на ТБ 2.5.
По мнению аналитиков, наибольшие шансы забрать главный трофей сезона имеет как раз таки «Интернационале». Поставить на чемпионство миланского клуба можно с коэффициентом 1.45. Котировка на триумф «Милана» более чем в три раза выше (5.00).