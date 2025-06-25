Интер Майами - Палмейрас, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Интер Майами» - «Палмейрас»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью. Ставки на 1:1 принимаются по коэффициенту 3.95, а на 0:0 - за 4.90.

Матч «Интер Майами» - «Палмейрас» будет результативным?

Коэффициент 2.55 на общее количество голов более 2.5 говорит о том, что игра скорее будет «низовой».

Забьет ли Месси?

Во втором туре капитан «Интера Майами» провел победный мяч в ворота «Порту». Вероятность гола Месси в третьем туре Winline оценила котировкой 3.35. Это самый низкий коэффициент в линии на взятия ворот.

С кем сыграет «Интер Майами» в 1/8 финала?

Команды группы A выходят в плей-офф на клубы четверки B. С высокой степенью вероятности оттуда в 1/8 квалифицируются «Палмейрас» с «ПСЖ».