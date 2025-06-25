Интер Майами - Палмейрас, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В ночь с понедельника на вторник на клубном чемпионате мира по футболу завершится групповая стадия в квартете A. В заключительном туре хозяева турнира, «Интер Майами», встретятся с бразильским «Палмейрасом». Классический случай, когда обе стороны устраивает ничья. Она и случится?
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа A, 3-й тур
Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Интер Майами»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2025
|«Интер Майами»
2:1
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|«Аль-Ахли»
0:0
«Интер Майами»
Клубный чемпионат мира
|01.06.2025
|«Интер Майами»
5:1
«Коламбус»
МЛС
|29.05.2025
|«Интер Майами»
4:2
«Монреаль»
МЛС
|25.05.2025
|«Филадельфия»
3:3
«Интер Майами»
МЛС
Последние пять игр «Палмейраса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2025
|«Палмейрас»
2:0
«Аль-Ахли»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Палмейрас»
0:0
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|02.06.2025
|«Крузейро»
2:1
«Палмейрас»
Серия А
|29.05.2025
|«Палмейрас»
6:0
«Спортинг Кристал»
Кубок Либертадорес
|25.05.2025
|«Палмейрас»
0:2
«Фламенго»
Серия А
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Палмейрас
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|2. Интер Майами
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3. Порту
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4. Аль-Ахли
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
Соперники с одинаковым очковым багажом пришли к третьему туру. Обе команды по разу сыграли вничью и победили в двух первых матчах и одной ногой стоят в плей-офф. В ситуации, когда ничья в полной мере устраивает одних и других, она чаще всего и случается. Смысла сверх меры рисковать, ставя под угрозу свое турнирное положение, ни у «Интера Майами», ни у «Палмейраса» нет. Предпосылки к дележу очков налицо.
Потери
«Интер Майами»: Альба, Брайт, Каллендер, Лухан, Руис (все - травмы)
«Палмейрас»: Родригес (травма)
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
БК Winline установила высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета. Победа хозяев поля котируется за 5.20, а гостей - за 2.27. Поставить на ничью можно за 2.44.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью. Ставки на 1:1 принимаются по коэффициенту 3.95, а на 0:0 - за 4.90.
Коэффициент 2.55 на общее количество голов более 2.5 говорит о том, что игра скорее будет «низовой».
Во втором туре капитан «Интера Майами» провел победный мяч в ворота «Порту». Вероятность гола Месси в третьем туре Winline оценила котировкой 3.35. Это самый низкий коэффициент в линии на взятия ворот.
Команды группы A выходят в плей-офф на клубы четверки B. С высокой степенью вероятности оттуда в 1/8 квалифицируются «Палмейрас» с «ПСЖ».