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22 июня 8:35ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира

Интер Майами - Палмейрас, 24 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Обе команды устраивает ничья - она и случится?
Валентин Васильев

В ночь с понедельника на вторник на клубном чемпионате мира по футболу завершится групповая стадия в квартете A. В заключительном туре хозяева турнира, «Интер Майами», встретятся с бразильским «Палмейрасом». Классический случай, когда обе стороны устраивает ничья. Она и случится?

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Интер Майами» (США)

24.06.2025, Вт

04:00 МСК

«Палмейрас» (Сан-Паулу, Бразилия)

П1 - 5.20

Х - 2.44

П2 - 2.27

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа A, 3-й тур

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Интер Майами»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2025«Интер Майами»

2:1

«Порту»

Клубный чемпионат мира

15.06.2025«Аль-Ахли»

0:0

«Интер Майами»

Клубный чемпионат мира

01.06.2025«Интер Майами»

5:1

«Коламбус»

МЛС

29.05.2025«Интер Майами»

4:2

«Монреаль»

МЛС

25.05.2025«Филадельфия»

3:3

«Интер Майами»

МЛС

Последние пять игр «Палмейраса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2025«Палмейрас»

2:0

«Аль-Ахли»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Палмейрас»

0:0

«Порту»

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Крузейро»

2:1

«Палмейрас»

Серия А

29.05.2025«Палмейрас»

6:0

«Спортинг Кристал»

Кубок Либертадорес

25.05.2025«Палмейрас»

0:2

«Фламенго»

Серия А

Турнирная таблица

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Группа А

КомандаИВНПМО
1. Палмейрас21102-04
2. Интер Майами21102-14
3. Порту20111-21
4. Аль-Ахли20110-21

Прогноз на матч

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Соперники с одинаковым очковым багажом пришли к третьему туру. Обе команды по разу сыграли вничью и победили в двух первых матчах и одной ногой стоят в плей-офф. В ситуации, когда ничья в полной мере устраивает одних и других, она чаще всего и случается. Смысла сверх меры рисковать, ставя под угрозу свое турнирное положение, ни у «Интера Майами», ни у «Палмейраса» нет. Предпосылки к дележу очков налицо. 

Составы команд

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Потери

«Интер Майами»: Альба, Брайт, Каллендер, Лухан, Руис (все - травмы)

«Палмейрас»: Родригес (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет матч в Майами в прямой трансляции и в записи.

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OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline установила высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета. Победа хозяев поля котируется за 5.20, а гостей - за 2.27. Поставить на ничью можно за 2.44.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Интер Майами» - «Палмейрас»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью. Ставки на 1:1 принимаются по коэффициенту 3.95, а на 0:0 - за 4.90.

Матч «Интер Майами» - «Палмейрас» будет результативным?

Коэффициент 2.55 на общее количество голов более 2.5 говорит о том, что игра скорее будет «низовой». 

Забьет ли Месси?

Во втором туре капитан «Интера Майами» провел победный мяч в ворота «Порту». Вероятность гола Месси в третьем туре Winline оценила котировкой 3.35. Это самый низкий коэффициент в линии на взятия ворот.

С кем сыграет «Интер Майами» в 1/8 финала?

Команды группы A выходят в плей-офф на клубы четверки B. С высокой степенью вероятности оттуда в 1/8 квалифицируются «Палмейрас» с «ПСЖ».

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