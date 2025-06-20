Интер - Урава Ред Даймондз, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В первом туре клубного чемпионата мира «Интернационале» преподнес сюрприз со знаком минус. Финалист Лиги чемпионов не справился с мексиканским «Монтерреем». Удастся ли итальянцам обыграть представителя Азии?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан, Италия)
21.06.2025, Сб
22:00 МСК
«Урава Ред Даймондз» (Сайтама, Япония)
|П1 - 1.19
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 2-й тур
Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2025
|«Монтеррей»
1:1
«Интер»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|«ПСЖ»
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
|23.05.2025
|«Комо»
0:2
«Интер»
Серия А
|18.05.2025
|«Интер»
2:2
«Лацио»
Серия А
|11.05.2025
|«Торино»
0:2
«Интер»
Серия А
Последние пять игр «Урава Ред Даймондз»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2025
|«Ривер Плейт»
2:1
«Урава Ред Даймондз»
Клубный чемпионат мира
|01.06.2025
|«Урава Ред Даймондз»
2:1
«Иокогама»
Чемпионат Японии
|28.05.2025
|«Урава Ред Даймондз»
0:0
«Сересо»
Чемпионат Японии
|24.05.2025
|«Нагоя Грампус»
2:1
«Урава Ред Даймондз»
Чемпионат Японии
|21.05.2025
|«Кавасаки Фронтале»
2:2
«Урава Ред Даймондз»
Чемпионат Японии
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2. Монтеррей
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3. Интер
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4. Урава Ред Даймондс
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
«Интер» изначально считался фаворитом квартета E, а «Урава» - его аутсайдером. Японцы, в общем-то, этот свой статус в первом туре и подтвердили, предсказуемо уступив «Ривер Плейт» 1:3. А вот итальянцы ожиданий не оправдали. С первой попытки подарить своему новому тренеру Кристиану Киву победу футболисты «нерадзурри» не сумели - довольствовались только ничьей с мексиканским «Монтерреем». Причем открыл счет в матче испанский ветеран Серхио Рамос, которому уже идет 40-й год. Капитан миланского клуба Лаутаро Мартинес пропущенный гол отквитал, но на большее итальянцев не хватило.
Очевидно, что на второй тур «интеристы» выйдут более собранными и отмобилизованными, чем на первый. В этот раз даже на один забитый мяч японцам будет объективно сложно рассчитывать - в чем-чем, а в защите итальянцы всегда знали толк. Считаем, что в Сиэтле пропускать будет только одна команда.
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Интер»: Чалханоглу, Думфрис, Фраттези, Эспозито, Зелиньски, Биссек (оба - травмы)
«Урава Ред Даймондс»: Шибато (травма)
БК PARI не поскупилась на коэффициент в пользу японского клуба. В случае успеха «Урава Ред Даймондс» букмекер выплатит вознаграждение за соответствующую ставку в 16-кратном размере. Ничья котируется за 6.70. Победе европейского топа присвоен чисто символический коэффициент 1.19.
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По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени в Сиэтле является сухая победа итальянцев со счетом 2:0. Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 6.50.
После крупной победы над «Атлетико» в лидеры букмекерского рейтинга вырвался «Пари Сен-Жермен», обошедший «Реал». Поставить на очередной триумф клубного чемпиона Европы в PARI можно по котировке 3.50.
Незадолго до старта КЧМ миланский клуб принял Кристиан Киву, сменивший в этой должности Симоне Индзаги.