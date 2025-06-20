Интер - Урава Ред Даймондз, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Интер» изначально считался фаворитом квартета E, а «Урава» - его аутсайдером. Японцы, в общем-то, этот свой статус в первом туре и подтвердили, предсказуемо уступив «Ривер Плейт» 1:3. А вот итальянцы ожиданий не оправдали. С первой попытки подарить своему новому тренеру Кристиану Киву победу футболисты «нерадзурри» не сумели - довольствовались только ничьей с мексиканским «Монтерреем». Причем открыл счет в матче испанский ветеран Серхио Рамос, которому уже идет 40-й год. Капитан миланского клуба Лаутаро Мартинес пропущенный гол отквитал, но на большее итальянцев не хватило.

Очевидно, что на второй тур «интеристы» выйдут более собранными и отмобилизованными, чем на первый. В этот раз даже на один забитый мяч японцам будет объективно сложно рассчитывать - в чем-чем, а в защите итальянцы всегда знали толк. Считаем, что в Сиэтле пропускать будет только одна команда.