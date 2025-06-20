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18 июня 11:55ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Интер - Урава Ред Даймондз, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Первая победа Киву в новом клубе откладывается
Валентин Васильев

В первом туре клубного чемпионата мира «Интернационале» преподнес сюрприз со знаком минус. Финалист Лиги чемпионов не справился с мексиканским «Монтерреем». Удастся ли итальянцам обыграть представителя Азии?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

21.06.2025, Сб

22:00 МСК

 «Урава Ред Даймондз» (Сайтама, Япония)

П1 - 1.19

Х - 6.70

П2 - 16.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 2-й тур

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2025«Монтеррей»

1:1

«Интер»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025«ПСЖ»

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

23.05.2025«Комо»

0:2

«Интер»

Серия А

18.05.2025«Интер»

2:2

«Лацио»

Серия А

11.05.2025«Торино»

0:2

«Интер»

Серия А

Последние пять игр  «Урава Ред Даймондз»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2025 «Ривер Плейт»

2:1

 «Урава Ред Даймондз»

Клубный чемпионат мира

01.06.2025 «Урава Ред Даймондз»

2:1

 «Иокогама»

Чемпионат Японии

28.05.2025 «Урава Ред Даймондз»

0:0

 «Сересо»

Чемпионат Японии

24.05.2025 «Нагоя Грампус»

2:1

 «Урава Ред Даймондз»

Чемпионат Японии

21.05.2025 «Кавасаки Фронтале»

2:2

 «Урава Ред Даймондз»

Чемпионат Японии

Турнирное положение 

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Группа E

КомандаИВНПМО
1. Ривер Плейт11003-13
2. Монтеррей10101-11
3. Интер10101-11
4. Урава Ред Даймондс10011-30

Прогноз на матч

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«Интер» изначально считался фаворитом квартета E, а «Урава» - его аутсайдером. Японцы, в общем-то, этот свой статус в первом туре и подтвердили, предсказуемо уступив «Ривер Плейт» 1:3. А вот итальянцы ожиданий не оправдали. С первой попытки подарить своему новому тренеру Кристиану Киву победу футболисты «нерадзурри» не сумели - довольствовались только ничьей с мексиканским «Монтерреем». Причем открыл счет в матче испанский ветеран Серхио Рамос, которому уже идет 40-й год. Капитан миланского клуба Лаутаро Мартинес пропущенный гол отквитал, но на большее итальянцев не хватило.   

Очевидно, что на второй тур «интеристы» выйдут более собранными и отмобилизованными, чем на первый. В этот раз даже на один забитый мяч японцам будет объективно сложно рассчитывать - в чем-чем, а в защите итальянцы всегда знали толк. Считаем, что в Сиэтле пропускать будет только одна команда.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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На платформе Okko пользователям предоставляется возможность смотреть игры Клубного Кубка мира как онлайн, так и в записи.

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«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»: Чалханоглу, Думфрис, Фраттези, Эспозито, Зелиньски, Биссек (оба - травмы)

«Урава Ред Даймондс»: Шибато (травма)

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI не поскупилась на коэффициент в пользу японского клуба. В случае успеха «Урава Ред Даймондс» букмекер выплатит вознаграждение за соответствующую ставку в 16-кратном размере. Ничья котируется за 6.70. Победе европейского топа присвоен чисто символический коэффициент 1.19.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Интер» - «Урава Ред Даймондс»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени в Сиэтле является сухая победа итальянцев со счетом 2:0. Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 6.50.

Кто выиграет Клубный чемпионат мира?

После крупной победы над «Атлетико» в лидеры букмекерского рейтинга вырвался «Пари Сен-Жермен», обошедший «Реал». Поставить на очередной триумф клубного чемпиона Европы в PARI можно по котировке 3.50.

Кто тренирует «Интер»?

Незадолго до старта КЧМ миланский клуб принял Кристиан Киву, сменивший в этой должности Симоне Индзаги.

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