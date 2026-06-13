Ирак – Норвегия, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Ирака и Норвегии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Тот случай, когда ставка на исход выглядит минимально рискованной. При этом коэффициенты на победу сборной Норвегии не стремятся к нулю, а все-таки находятся на уровне 1,2. Представить иной результат действительно сложно. Разница в уровне команд огромна, тем более что у норвежцев в расцвете крутое поколение с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором. Подвести их в таком матче может разве что недооценка соперника, но статус всего турнира обязывает этого избегать.

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Сбалансированный. Сборная Норвегии выделяется атакующим потенциалом. И дело не только в Холанде – других качественных исполнителей хватает. В отборочном цикле команда показала сумасшедшую статистику – 37 забитых мячей и лишь пять пропущенных в восьми матчах. Лишь в двух случаях норвежцы не смогли разгромить соперника.

Иракцы в отборочном цикле убедительно играли в обороне – 11 пропущенных голов в 18 матчах. Но и едва ли кого-то из их соперников можно сравнить с Норвегией в контексте нападения. Возможно, сборная Ирака и избежит разгрома, но преимущества в минимум пару мячей скандинавы, полагаем, добьются.

Рискованный. Атакующий потенциал самой сборной Ирака довольно скромен. Топовых исполнителей у нее нет, что бросается в глаза при повышении уровня оппозиции. Если на втором квалификационном этапе иракцы в среднем забивали почти три мяча за игру, то на третьем (более статусном) – уже чуть менее одного за матч.

Учитывая, что во встрече с норвежцами азиатская команда с высокой вероятностью преимущественно будет действовать вторым номером, считаем интересным вариант с «сухой» победой скандинавов.