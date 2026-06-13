Ирак – Норвегия, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Сборные Ирака и Норвегии на чемпионате мира 2026 г. попали в квартет I, который приравняли к «группе смерти». Также в этой четверке Франция и Египет. Номинально команда Ирака выглядит явным аутсайдером, но так ли всё просто? Анализируем расклады перед матчем этой сборной с Эрлингом Холандом и компанией.
Сборная Ирака второй раз в истории и впервые за 40 лет пробилась на чемпионат мира по футболу. Она забрала путевку через межконтинентальные стыковые матчи благодаря победе над Боливией. На азиатском уровне иракцы в последние годы не слишком выделяются. После победы в Кубке Азии в 2007 г. лучшим результатом стало четвертое место в 2015 г. При этом в рейтинге ФИФА сборная Ирака идет седьмой из своей конфедерации – на общей 57-й позиции.
Последние пять матчей сборной Ирака:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2026
|Ирак
0:2
Венесуэла
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Испания
1:1
Ирак
Товарищеский матч
|29.05.2026
|Ирак
1:0
Андорра
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Ирак
2:1
Боливия
Квалификация ЧМ-2026
|18.11.2025
|Ирак
2:1
ОАЭ
Квалификация ЧМ-2026
Сборная Норвегии впервые в XXI веке и в четвертый раз в истории пробилась на чемпионат мира. Прошлая попытка пришлась на 1998 г., когда скандинавы выбыли в 1/8 финала. На этот раз норвежцы подходят к ЧМ в статусе как минимум теневого претендента на высокие места. В квалификации они выиграли все восемь матчей, в том числе дважды разгромив Италию. В рейтинге ФИФА сборная Норвегии занимает 31-ю позицию.
Последние пять матчей сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Норвегия
0:0
Швейцария
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Нидерланды
2:1
Норвегия
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Италия
1:4
Норвегия
Квалификация ЧМ-2026
Сборные Ирака и Норвегии по футболу никогда не встречались в рамках официальных или товарищеских матчей.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Ирака и Норвегии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Тот случай, когда ставка на исход выглядит минимально рискованной. При этом коэффициенты на победу сборной Норвегии не стремятся к нулю, а все-таки находятся на уровне 1,2. Представить иной результат действительно сложно. Разница в уровне команд огромна, тем более что у норвежцев в расцвете крутое поколение с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором. Подвести их в таком матче может разве что недооценка соперника, но статус всего турнира обязывает этого избегать.
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Сбалансированный. Сборная Норвегии выделяется атакующим потенциалом. И дело не только в Холанде – других качественных исполнителей хватает. В отборочном цикле команда показала сумасшедшую статистику – 37 забитых мячей и лишь пять пропущенных в восьми матчах. Лишь в двух случаях норвежцы не смогли разгромить соперника.
Иракцы в отборочном цикле убедительно играли в обороне – 11 пропущенных голов в 18 матчах. Но и едва ли кого-то из их соперников можно сравнить с Норвегией в контексте нападения. Возможно, сборная Ирака и избежит разгрома, но преимущества в минимум пару мячей скандинавы, полагаем, добьются.
Рискованный. Атакующий потенциал самой сборной Ирака довольно скромен. Топовых исполнителей у нее нет, что бросается в глаза при повышении уровня оппозиции. Если на втором квалификационном этапе иракцы в среднем забивали почти три мяча за игру, то на третьем (более статусном) – уже чуть менее одного за матч.
Учитывая, что во встрече с норвежцами азиатская команда с высокой вероятностью преимущественно будет действовать вторым номером, считаем интересным вариант с «сухой» победой скандинавов.
Для сборной Норвегии важно стартовать без сбоя и в рабочем режиме забрать три очка в матче с потенциальным аутсайдером группы. Возможно, режим превратится и в экономный, но только если всё пойдет по плану. Не удивит, если скандинавы относительно быстро добьются комфортного преимущества, а затем применят ротацию состава и дадут лидерам отдохнуть. Экстремального разгрома в таких обстоятельствах не ждем, но 3:0 – вполне вероятный расклад. Тем более что разница голов в итоге тоже может сказаться на распределении мест в таблице.
Winline дает коэффициент 5,80 на итоговые 3:0 в пользу норвежцев. Более вероятным результатом считаются только 2:0 с котировкой 5,00.
Ожидаемый счет – 3:0 в пользу Норвегии.