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ГлавнаяПрогнозыИрак – Норвегия, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Ирак – Норвегия, 17 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Холанд забьет уже в дебютной игре на чемпионате мира?
Александр Бокулёв
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Ирак – Норвегия

Команды

17 июня 2026 (01:00) МСК

Начало

Стадион «Джиллетт» (Фоксборо, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Норвегии победит с форой -1,5
Прогноз

1,60
Коэффициент

Марафон
5/5Рейтинг
30000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Ирак – Норвегия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Ирак – Норвегия

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Сборные Ирака и Норвегии на чемпионате мира 2026 г. попали в квартет I, который приравняли к «группе смерти». Также в этой четверке Франция и Египет. Номинально команда Ирака выглядит явным аутсайдером, но так ли всё просто? Анализируем расклады перед матчем этой сборной с Эрлингом Холандом и компанией.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline13,006,401,191,562,32
Марафон16,757,301,181,582,42
БЕТСИТИ15,507,501,191,552,40,

Ирак

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Сборная Ирака второй раз в истории и впервые за 40 лет пробилась на чемпионат мира по футболу. Она забрала путевку через межконтинентальные стыковые матчи благодаря победе над Боливией. На азиатском уровне иракцы в последние годы не слишком выделяются. После победы в Кубке Азии в 2007 г. лучшим результатом стало четвертое место в 2015 г. При этом в рейтинге ФИФА сборная Ирака идет седьмой из своей конфедерации – на общей 57-й позиции.

Последние пять матчей сборной Ирака:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2026Ирак

0:2

Венесуэла

Товарищеский матч

04.06.2026Испания

1:1

Ирак

Товарищеский матч

29.05.2026Ирак

1:0

Андорра

Товарищеский матч

01.04.2026Ирак

2:1

Боливия

Квалификация ЧМ-2026

18.11.2025Ирак

2:1

ОАЭ

Квалификация ЧМ-2026

Норвегия

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Сборная Норвегии впервые в XXI веке и в четвертый раз в истории пробилась на чемпионат мира. Прошлая попытка пришлась на 1998 г., когда скандинавы выбыли в 1/8 финала. На этот раз норвежцы подходят к ЧМ в статусе как минимум теневого претендента на высокие места. В квалификации они выиграли все восемь матчей, в том числе дважды разгромив Италию. В рейтинге ФИФА сборная Норвегии занимает 31-ю позицию.

Последние пять матчей сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

Товарищеский матч

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

Товарищеский матч

31.03.2026Норвегия

0:0

Швейцария

Товарищеский матч

27.03.2026Нидерланды

2:1

Норвегия

Товарищеский матч

16.11.2025Италия

1:4

Норвегия

Квалификация ЧМ-2026

Личные встречи

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Сборные Ирака и Норвегии по футболу никогда не встречались в рамках официальных или товарищеских матчей.

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Ирака и Норвегии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Тот случай, когда ставка на исход выглядит минимально рискованной. При этом коэффициенты на победу сборной Норвегии не стремятся к нулю, а все-таки находятся на уровне 1,2. Представить иной результат действительно сложно. Разница в уровне команд огромна, тем более что у норвежцев в расцвете крутое поколение с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором. Подвести их в таком матче может разве что недооценка соперника, но статус всего турнира обязывает этого избегать.

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Сбалансированный. Сборная Норвегии выделяется атакующим потенциалом. И дело не только в Холанде – других качественных исполнителей хватает. В отборочном цикле команда показала сумасшедшую статистику – 37 забитых мячей и лишь пять пропущенных в восьми матчах. Лишь в двух случаях норвежцы не смогли разгромить соперника. 

Иракцы в отборочном цикле убедительно играли в обороне – 11 пропущенных голов в 18 матчах. Но и едва ли кого-то из их соперников можно сравнить с Норвегией в контексте нападения. Возможно, сборная Ирака и избежит разгрома, но преимущества в минимум пару мячей скандинавы, полагаем, добьются.

Рискованный. Атакующий потенциал самой сборной Ирака довольно скромен. Топовых исполнителей у нее нет, что бросается в глаза при повышении уровня оппозиции. Если на втором квалификационном этапе иракцы в среднем забивали почти три мяча за игру, то на третьем (более статусном) – уже чуть менее одного за матч.

Учитывая, что во встрече с норвежцами азиатская команда с высокой вероятностью преимущественно будет действовать вторым номером, считаем интересным вариант с «сухой» победой скандинавов.

Прогноз на точный счет

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Для сборной Норвегии важно стартовать без сбоя и в рабочем режиме забрать три очка в матче с потенциальным аутсайдером группы. Возможно, режим превратится и в экономный, но только если всё пойдет по плану. Не удивит, если скандинавы относительно быстро добьются комфортного преимущества, а затем применят ротацию состава и дадут лидерам отдохнуть. Экстремального разгрома в таких обстоятельствах не ждем, но 3:0 – вполне вероятный расклад. Тем более что разница голов в итоге тоже может сказаться на распределении мест в таблице.

Winline дает коэффициент 5,80 на итоговые 3:0 в пользу норвежцев. Более вероятным результатом считаются только 2:0 с котировкой 5,00.

Ожидаемый счет – 3:0 в пользу Норвегии.

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