Исландия — Франция, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Команды подходят в разном настроении к очному противостоянию. Исландцы на своем поле потерпели болезненное поражение от Украины (3:5), а коллектив Дидье Дешама буднично разобрался с Азербайджаном, победив со счетом 3:0. Испытают ли проблемы действующие вице-чемпионы мира в гостевой встрече?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Исландия
Место в рейтинге ФИФА: 74
13.10.2025, Пт
21:45 МСК
Франция
|П1 - 13.00
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 4-й тур
Стадион: «Лаугардалсвеллур» (Рейкьявик, Исландия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Исландия
|0
|4
|12
|13-44
|Франция
|12
|4
|0
|44-13
Последние пять матчей Исландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.10.2025
|Исландия
3:5
Украина
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Франция
2:1
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Исландия
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Северная Ирландия
1:0
Исландия
Товарищеский матч
|06.06.2025
|Шотландия
1:3
Исландия
Товарищеский матч
Последние пять матчей Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.10.2025
|Франция
5:0
Азербайджан
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Франция
2:1
Исландия
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Украина
0:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
|08.06.2025
|Германия
0:2
Франция
Лига наций: плей-офф
|05.06.2025
|Испания
5:4
Франция
Лига наций: плей-офф
После двух туров Франция возглавляет таблицу, Исландия идет третьей.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Франция
|3
|3
|0
|0
|7-1
|9
|2. Украина
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|3. Исландия
|3
|0
|1
|2
|9-7
|3
|4. Азербайджан
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
За последние годы у Исландии произошла определенная смена поколений. Если раньше их соперники часто испытывали проблемы в выездных встречах, то теперь прослеживается иная тенденция. Только за последний год исландцы позволили поразить свои ворота таким сборным, как Уэльс (2:2), Турция (2:4), Косово (1:3). Недавнее поражение от Украины (3:5) лишь подчеркивает проблемы исландцев в оборонительной линии. Этим может и должна воспользоваться Франция, которая в классе заметно превосходит вышеперечисленные сборные.
Команда Дидье Дешама пока не испытывает проблем в отборочном цикле ЧМ-2026, пропустив всего один мяч за четыре встречи. Отличилась, кстати, как раз Исландия! На «Парк де Пренс» «викингам» удалось даже сравнять счет, однако в дело вмешался VAR. В компенсированное время их гол был отменен из-за фола в атаке.
Полагаем, на этот раз французы должны увереннее побеждать своих оппонентов. В прошедшей игре с Азербайджаном команда Дидье Дешама 33 раза пробила по воротам соперников, девять из этих ударов пришлись в створ. К тому же, на помощь «трехцветным» после дисквалификации придет Орельен Тчуамени, способный разнообразить атакующие действия. Без всяких сомнений прогнозируем уверенный выигрыш французов минимум в два мяча. Наша ставка: победа Франции с форой (-1,5).
Эксклюзивными правами на показ матчей ЧМ-2026 по футболу на территории РФ владеет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Элиас-Рафн Олафссон («Мидтьюлланн», Дания), Гакон Вальдимарссон («Брентфорд», Англия), Антон Эйнарссон («Брейдаблик»).
Защитники: Логи Томассон («Самсунспор», Турция), Даниэль Гретарссон («Сеннерюске», Дания), Сверрир Ингасон («Панатинаикос», Греция), Виктор Пальссон («Горсенс», Дания).
Полузащитники: Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Бьярки Бьярнасон («Венеция», Италия), Хисли Тордарсон («Лех», Польша), Исак Йоханнессон («Кёльн», Германия), Андри Бальдурссон («Касымпаша», Турция), Стефан Юрдарсон («Престон», Англия), Кристиан Глинссон («Фиорентина», Италия), Торир Хельгасон («Лечче», Италия), Гакон Гаральдссон («Лилль», Франция), Йон Торстейнссон («Герта», Германия), Микаэль Эллертссон («Дженоа», Италия), Микаэль Андерсон («Юргорден», Швеция).
Нападающие: Бриньоульфюр Виллумссон («Гронинген», Нидерланды), Севар Магнуссон («Бранн», Норвегия), Андри Гудьонсен («Блэкберн», Англия), Даниэль Гудьонсен («Мальме», Швеция), Альберт Гудмундссон («Дженоа», Италия).
Главный тренер: Арнар Гюннлейгссон.
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).
Полузащитники: Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Эдуарду Камавинга («Реал»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»).
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркоя («ПСЖ»), Кингсли Коман («Аль-Наср»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Кристофер Нкунку («Милан»).
Главный тренер: Дидье Дешам.
Букмекеры несильно верят в итоговый успех хозяев встречи, предложив за их победу 13.00. Франция идет фаворитом за 1,20. Ничья оценивается в 6,70.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу гостей со счетом 2:0. Этот вариант котируется в PARI за 7.00
Игру в Рейкьявике покажет в прямом эфире Okko.