Исландия — Франция, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

За последние годы у Исландии произошла определенная смена поколений. Если раньше их соперники часто испытывали проблемы в выездных встречах, то теперь прослеживается иная тенденция. Только за последний год исландцы позволили поразить свои ворота таким сборным, как Уэльс (2:2), Турция (2:4), Косово (1:3). Недавнее поражение от Украины (3:5) лишь подчеркивает проблемы исландцев в оборонительной линии. Этим может и должна воспользоваться Франция, которая в классе заметно превосходит вышеперечисленные сборные.

Команда Дидье Дешама пока не испытывает проблем в отборочном цикле ЧМ-2026, пропустив всего один мяч за четыре встречи. Отличилась, кстати, как раз Исландия! На «Парк де Пренс» «викингам» удалось даже сравнять счет, однако в дело вмешался VAR. В компенсированное время их гол был отменен из-за фола в атаке.

Полагаем, на этот раз французы должны увереннее побеждать своих оппонентов. В прошедшей игре с Азербайджаном команда Дидье Дешама 33 раза пробила по воротам соперников, девять из этих ударов пришлись в створ. К тому же, на помощь «трехцветным» после дисквалификации придет Орельен Тчуамени, способный разнообразить атакующие действия. Без всяких сомнений прогнозируем уверенный выигрыш французов минимум в два мяча. Наша ставка: победа Франции с форой (-1,5).