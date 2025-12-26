Ведомости
26 декабря 10:37ГлавнаяПрогнозыФутболКубок африканских наций

Кот-д'Ивуар - Камерун, 28 декабря: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

В личных встречах грандов Черного континента пока паритет
Валентин Васильев

Последний большой футбольный турнир 2025 года набирает обороты. Во втором туре групповой стадии Кубка африканских наций особняком стоит столкновение сборных Кот-д'Ивуара и Камеруна. Кто из них первым потеряет очки? Или оба сразу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Кот-д'Ивуар

Место в рейтинге ФИФА: 42

28.12.2025, Вс

23:00 МСК

 Камерун

Место в рейтинге ФИФА: 57

П1 - 2.20

Х - 3.15

П2 - 3.55

Турнир: Кубок африканских наций, группа F. 2-й тур

Стадион: «Марракеш»  (Марракеш, Марокко)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Кот-д'Ивуар94926-27
Камерун94927-26

Последние пять игр сборной Кот-д'Ивуара:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.12.2025Кот-д'Ивуар

1:0

Мозамбик

Кубок африканских наций

18.11.2025Оман

0:2

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

14.11.2025Саудовская Аравия

1:0

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

14.10.2025Кот-д'Ивуар

3:0

Кения

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Сейшелы

0:7

Кот-д'Ивуар

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Камеруна:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.12.2025Камерун

1:0

Габон

Кубок африканских наций

13.11.2025Камерун

0:1

ДР Конго

Отбор ЧМ-2026

13.19.2025Камерун

0:0

Ангола

Отбор ЧМ-2026

08.10.2025Маврикий

0:2

Камерун

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Кабо-Верде

1:0

Камерун

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

Свернуть

Фавориты со старта захватили лидерство в таблице.

КомандаИВНПМО
1. Камерун11001-03
2. Кот-д'Ивуар11001-03
3. Габон10010-10
4. Мозамбик10010-10

Прогноз на матч

Свернуть

Сборная Кот-д'Ивуара в Марокко защищает чемпионский титул, добытый в начале 2024 года на домашнем Кубке Африки. Тогда в решающем матче «слоны» одержали волевую победу над Нигерией - 2:1. Тем не менее к фаворитам нынешнего розыгрыша аналитики не спешат причислять действующего обладателя трофея. В топе претендентов на очередной триумф от PARI ивуарийцы занимают скромное шестое место. Камерун - еще ниже - только девятый. Но богатые победные традиции подразумевают только наивысшие цели на любом континентальном форуме.  

КАН-2025 и те, и другие начали с минимальных побед со счетом 1:0 - соответственно, над Мозамбиком и Габоном. Таким образом, их очная встреча во втором туре фактически приобретает статус мини-финала - за первенство в группе. 

Обе команды не отличаются высокой результативностью - за исключением случаев явного «классового неравенства» соперников. И ивуарийцев три последних матча были «низовыми», у камерунцев - пять. Полагаем, что и предстоящая встреча будет небогатой на голы. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
