Кот-д'Ивуар - Камерун, 28 декабря: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Сборная Кот-д'Ивуара в Марокко защищает чемпионский титул, добытый в начале 2024 года на домашнем Кубке Африки. Тогда в решающем матче «слоны» одержали волевую победу над Нигерией - 2:1. Тем не менее к фаворитам нынешнего розыгрыша аналитики не спешат причислять действующего обладателя трофея. В топе претендентов на очередной триумф от PARI ивуарийцы занимают скромное шестое место. Камерун - еще ниже - только девятый. Но богатые победные традиции подразумевают только наивысшие цели на любом континентальном форуме.

КАН-2025 и те, и другие начали с минимальных побед со счетом 1:0 - соответственно, над Мозамбиком и Габоном. Таким образом, их очная встреча во втором туре фактически приобретает статус мини-финала - за первенство в группе.

Обе команды не отличаются высокой результативностью - за исключением случаев явного «классового неравенства» соперников. И ивуарийцев три последних матча были «низовыми», у камерунцев - пять. Полагаем, что и предстоящая встреча будет небогатой на голы. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.