Кот-д'Ивуар - Камерун, 28 декабря: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Последний большой футбольный турнир 2025 года набирает обороты. Во втором туре групповой стадии Кубка африканских наций особняком стоит столкновение сборных Кот-д'Ивуара и Камеруна. Кто из них первым потеряет очки? Или оба сразу?
Турнир: Кубок африканских наций, группа F. 2-й тур
Стадион: «Марракеш» (Марракеш, Марокко)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Кот-д'Ивуар
|9
|4
|9
|26-27
|Камерун
|9
|4
|9
|27-26
Последние пять игр сборной Кот-д'Ивуара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.12.2025
|Кот-д'Ивуар
1:0
Мозамбик
Кубок африканских наций
|18.11.2025
|Оман
0:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|14.11.2025
|Саудовская Аравия
1:0
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|14.10.2025
|Кот-д'Ивуар
3:0
Кения
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Сейшелы
0:7
Кот-д'Ивуар
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Камеруна:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.12.2025
|Камерун
1:0
Габон
Кубок африканских наций
|13.11.2025
|Камерун
0:1
ДР Конго
Отбор ЧМ-2026
|13.19.2025
|Камерун
0:0
Ангола
Отбор ЧМ-2026
|08.10.2025
|Маврикий
0:2
Камерун
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Кабо-Верде
1:0
Камерун
Отбор ЧМ-2026
Фавориты со старта захватили лидерство в таблице.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Камерун
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2. Кот-д'Ивуар
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3. Габон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4. Мозамбик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Сборная Кот-д'Ивуара в Марокко защищает чемпионский титул, добытый в начале 2024 года на домашнем Кубке Африки. Тогда в решающем матче «слоны» одержали волевую победу над Нигерией - 2:1. Тем не менее к фаворитам нынешнего розыгрыша аналитики не спешат причислять действующего обладателя трофея. В топе претендентов на очередной триумф от PARI ивуарийцы занимают скромное шестое место. Камерун - еще ниже - только девятый. Но богатые победные традиции подразумевают только наивысшие цели на любом континентальном форуме.
КАН-2025 и те, и другие начали с минимальных побед со счетом 1:0 - соответственно, над Мозамбиком и Габоном. Таким образом, их очная встреча во втором туре фактически приобретает статус мини-финала - за первенство в группе.
Обе команды не отличаются высокой результативностью - за исключением случаев явного «классового неравенства» соперников. И ивуарийцев три последних матча были «низовыми», у камерунцев - пять. Полагаем, что и предстоящая встреча будет небогатой на голы. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.
Матч в Марракеше в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Кот-д'Ивуар: нет
Камерун: нет
Аналитики БК PARI оценили вероятность победы действующего чемпиона Африки высоким коэффициентом 2.20. Впрочем, на Камерун он еще выше - 3.55. Ничья в матче котируется за 3.15.
Эксперты ожидают конкурентную игру, но отдают предпочтение ивуарийцам. Последняя встреча команд, в ноябре 2021 года, завершилась минимальной победой Камеруна - 1:0.
Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.
В 1/8 финала выйдут по две первые команды каждой группы и четыре лучшие из числа занявших третьи места.