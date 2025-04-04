Баходир Джалолов — Игорь Шевадзуцкий, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В субботу, 5 апреля, непобежденный узбекистанский боксер Баходир Джалолов проведет поединок с украинцем Игорем Шевадзуцким на крупном турнире в Астане. Кто окажется сильнее в этом противостоянии в лимите тяжелого веса (свыше 90,7 кг)?
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Джалолов
Шевадзуцкий
Узбекистан
Страна
Украина
30
Возраст
35
14
Бои
14
14 (14)
Победы (нокауты)
12 (10)
0
Поражения (нокауты)
2 (1)
Неактивен
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
149
201
Рост (см)
190
206
Размах рук (см)
N/A
Левша
Стойка
Правша
Уроженец поселка Сариасия. На любительском уровне выиграл Олимпиады 2020 и 2024 годов, Азиаду-2022. Дважды брал золото на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. В последнем поединке в ноябре 2023-го нокаутировал Криса Томпсона на второй минуте боя.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На любительском уровне несколько раз выиграл чемпионат Украины. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В последнем поединке в декабре нокаутировал Якуба Сосинского во втором раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
Возвращение Джалолова на профессиональной ринг было намечено на прошлый февраль, но тогда бой сорвался в последний момент из-за проблем узбекистанца со здоровьем. Теперь он восстановился и получил поединок, который вряд ли можно считать более конкурентным. На бумаге это вновь мисс-матч, где единственный шанс Шевадзуцкого — классический лаки-панч.
Конечно, кондиции Джалолова вызывают некоторые вопросы. Недавние проблемы со здоровьем и длительный простой на профессиональном уровне наверняка повлияют на соревновательный тонус. Вероятно, пару раундов узбекистанец потратит на адаптацию. Однако затем всё должно встать на свои места, что с высокой вероятностью приведет к нокауту.
Панчи у Джалолова мощные, все бои он завершил не позже восьмого раунда. Рискнем предложить, что и в этот раз узбекистанец победит нокаутом, но не раньше третьего раунда.
Боксерский вечер пройдет на «Барыс Арене» в Астане. Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 15:30 по московскому времени. Бой Джалолов — Шевадзуцкий стоит ожидать не ранее 16:30 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
Полный кард
Партнерский проект