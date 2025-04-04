Баходир Джалолов — Игорь Шевадзуцкий, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Возвращение Джалолова на профессиональной ринг было намечено на прошлый февраль, но тогда бой сорвался в последний момент из-за проблем узбекистанца со здоровьем. Теперь он восстановился и получил поединок, который вряд ли можно считать более конкурентным. На бумаге это вновь мисс-матч, где единственный шанс Шевадзуцкого — классический лаки-панч.

Конечно, кондиции Джалолова вызывают некоторые вопросы. Недавние проблемы со здоровьем и длительный простой на профессиональном уровне наверняка повлияют на соревновательный тонус. Вероятно, пару раундов узбекистанец потратит на адаптацию. Однако затем всё должно встать на свои места, что с высокой вероятностью приведет к нокауту.

Панчи у Джалолова мощные, все бои он завершил не позже восьмого раунда. Рискнем предложить, что и в этот раз узбекистанец победит нокаутом, но не раньше третьего раунда.