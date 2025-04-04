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3 апреля 12:58ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Баходир Джалолов — Игорь Шевадзуцкий, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Узбекистанец не оставит шансов украинцу?
Александр Бокулёв
Источник: Nomad Promotions
Источник: Nomad Promotions

В субботу, 5 апреля, непобежденный узбекистанский боксер Баходир Джалолов проведет поединок с украинцем Игорем Шевадзуцким на крупном турнире в Астане. Кто окажется сильнее в этом противостоянии в лимите тяжелого веса (свыше 90,7 кг)?

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Статистика

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Джалолов

 

Шевадзуцкий

Узбекистан

Страна

Украина

30

Возраст

35

14

Бои

14

14 (14)

Победы (нокауты)

12 (10)

0

Поражения (нокауты)

2 (1)

Неактивен

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

149

201

Рост (см)

190

206

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Баходир Джалолов

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Уроженец поселка Сариасия. На любительском уровне выиграл Олимпиады 2020 и 2024 годов, Азиаду-2022. Дважды брал золото на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. В последнем поединке в ноябре 2023-го нокаутировал Криса Томпсона на второй минуте боя.

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Игорь Шевадзуцкий

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На любительском уровне несколько раз выиграл чемпионат Украины. На профессиональном ринге выступает с 2019 года. В последнем поединке в декабре нокаутировал Якуба Сосинского во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжалоловаПобеда ШевадзуцкогоТМ (4,5)ТБ (4,5)
FONBET1,0115,001,722,00

Прогноз на бой

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Возвращение Джалолова на профессиональной ринг было намечено на прошлый февраль, но тогда бой сорвался в последний момент из-за проблем узбекистанца со здоровьем. Теперь он восстановился и получил поединок, который вряд ли можно считать более конкурентным. На бумаге это вновь мисс-матч, где единственный шанс Шевадзуцкого — классический лаки-панч.

Конечно, кондиции Джалолова вызывают некоторые вопросы. Недавние проблемы со здоровьем и длительный простой на профессиональном уровне наверняка повлияют на соревновательный тонус. Вероятно, пару раундов узбекистанец потратит на адаптацию. Однако затем всё должно встать на свои места, что с высокой вероятностью приведет к нокауту. 

Панчи у Джалолова мощные, все бои он завершил не позже восьмого раунда. Рискнем предложить, что и в этот раз узбекистанец победит нокаутом, но не раньше третьего раунда.

Где смотреть бой Джалолов Шевадзуцкий

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Боксерский вечер пройдет на «Барыс Арене» в Астане. Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 15:30 по московскому времени. Бой Джалолов — Шевадзуцкий стоит ожидать не ранее 16:30 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

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