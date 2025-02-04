Баходир Джалолов — Дэвид Спилмонт, 7 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на пятницу, 7 февраля, по московскому времени в Монреале пройдет вечер бокса. Вторым по значимости событием турнира станет поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между узбекистанцем Баходиром Джалоловым и французом Дэвидом Спилмонтом. Останется ли непобежденным двукратный олимпийский чемпион?
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Джалолов
Спилмонт
Узбекистан
Страна
Франция
30
Возраст
33
14
Бои
25
14 (14)
Победы (нокауты)
16 (11)
0
Поражения (нокауты)
8 (3)
0
Ничьи
1
Неактивен
Место в рейтинге BoxRec (тяжелый вес)
150
201
Рост (см)
191
206
Размах рук (см)
N/A
Левша
Стойка
Левша
Уроженец поселка Сариасия. На любительском уровне выиграл Олимпиад 2020 и 2024 годов, Азиаду-2022. Дважды брал золото на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. В последнем поединке в ноябре 2023-го нокаутировал Криса Томпсона на второй минуте боя.
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На профессиональном ринге выступает с 2013 года. Становился чемпионом в тяжелом весе по версии Французской федерации бокса. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Артема Чернякевича в четвертом раунде.
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На бумаге просто чудовищный мисс-матч. Разница в классе спортсменов очевидна. По сути, только при форс-мажоре со стороны Джалолова у Спилмонта могут появиться шансы. При прочих равных интрига сводится к тому, сколько продержится француз.
Возможно, какое-то время для раскачки узбекистанцу потребуется. На профессиональном ринге он не выступал больше года, а любительскую карьеру полноценно завершил после Олимпиады-2024. Впрочем, даже скромных оборотов Джалолову должно хватить для нокаута.
Но рискнем предположить, что случится финиш не раньше третьего раунда. Тем более что пока Спилмон не проигрывал раньше пятого отрезка. Обновим данные по этому маркету, когда он появится у букмекеров.
Боксерский вечер пройдет на арене «Montreal Casino» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Турнир начнется в пятницу, 7 февраля, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Джалолов — Спилмонт стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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