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4 февраля 15:30ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Баходир Джалолов — Дэвид Спилмонт, 7 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Узбекистанская звезда возвращается на профи-ринг
Александр Бокулёв
Источник: Top Rank
Источник: Top Rank

В ночь на пятницу, 7 февраля, по московскому времени в Монреале пройдет вечер бокса. Вторым по значимости событием турнира станет поединок в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между узбекистанцем Баходиром Джалоловым и французом Дэвидом Спилмонтом. Останется ли непобежденным двукратный олимпийский чемпион?

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Статистика

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Джалолов

 

Спилмонт

Узбекистан

Страна

Франция

30

Возраст

33

14

Бои

25

14 (14)

Победы (нокауты)

16 (11)

0

Поражения (нокауты)

8 (3)

0

Ничьи

1

Неактивен

Место в рейтинге BoxRec (тяжелый вес)

150

201

Рост (см)

191

206

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Левша

Баходир Джалолов

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Уроженец поселка Сариасия. На любительском уровне выиграл Олимпиад 2020 и 2024 годов, Азиаду-2022. Дважды брал золото на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Азии. На профессиональном ринге выступает с 2018 года. В последнем поединке в ноябре 2023-го нокаутировал Криса Томпсона на второй минуте боя.

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Дэвид Спилмонт

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На профессиональном ринге выступает с 2013 года. Становился чемпионом в тяжелом весе по версии Французской федерации бокса. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Артема Чернякевича в четвертом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДжалоловаПобеда СпилмонтаТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI1,0120,001,602,20

Прогноз на бой

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На бумаге просто чудовищный мисс-матч. Разница в классе спортсменов очевидна. По сути, только при форс-мажоре со стороны Джалолова у Спилмонта могут появиться шансы. При прочих равных интрига сводится к тому, сколько продержится француз.

Возможно, какое-то время для раскачки узбекистанцу потребуется. На профессиональном ринге он не выступал больше года, а любительскую карьеру полноценно завершил после Олимпиады-2024. Впрочем, даже скромных оборотов Джалолову должно хватить для нокаута. 

Но рискнем предположить, что случится финиш не раньше третьего раунда. Тем более что пока Спилмон не проигрывал раньше пятого отрезка. Обновим данные по этому маркету, когда он появится у букмекеров.

Где смотреть бой Джалолов Спилмонт

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Боксерский вечер пройдет на арене «Montreal Casino» в Монреале (провинция Квебек, Канада). Турнир начнется в пятницу, 7 февраля, в 04:00 по московскому времени. Соглавный бой Джалолов — Спилмонт стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Артур Биярсланов (Канада) — Мохамед Мимун (Франция). Первый полусредний вес. Бой за пояс NABF;
  • Баходир Джалолов (Узбекистан) — Дэвид Спилмонт (Франция). Тяжелый вес;
  • Альберт Рамирес (Венесуэла) — Марко Чалич (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Кристофер Герреро (Канада) — Деннис Даути (Греция). Полусредний вес;
  • Мехмет Унал (Турция) — Эсекьель Мадерна (Аргентина). Полутяжелый вес;
  • Морено Фендеро (Франция) — Эдисон Демаж (Германия). Второй средний вес;
  • Авери Мартин-Дюваль (Канада) — Марвин Демоллари (Италия). Легкий вес.
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