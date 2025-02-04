Баходир Джалолов — Дэвид Спилмонт, 7 февраля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

На бумаге просто чудовищный мисс-матч. Разница в классе спортсменов очевидна. По сути, только при форс-мажоре со стороны Джалолова у Спилмонта могут появиться шансы. При прочих равных интрига сводится к тому, сколько продержится француз.

Возможно, какое-то время для раскачки узбекистанцу потребуется. На профессиональном ринге он не выступал больше года, а любительскую карьеру полноценно завершил после Олимпиады-2024. Впрочем, даже скромных оборотов Джалолову должно хватить для нокаута.

Но рискнем предположить, что случится финиш не раньше третьего раунда. Тем более что пока Спилмон не проигрывал раньше пятого отрезка. Обновим данные по этому маркету, когда он появится у букмекеров.