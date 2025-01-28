Ювентус — Бенфика, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Общий этап Лиги чемпионов выкатился на финишную прямую. В заключительном туре у некоторых команд будет последний шанс попасть в плей-офф. Одним из таких клубов является «Бенфика», для которой поражение в Турине от «Ювентуса» может обернуться еврокубковым крахом.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Италия)
29.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Бенфика» (Португалия)
|П1 - 2.17
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|1
|1
|3
|6-9
|«Бенфика»
|3
|1
|1
|9-6
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
25.01.2025
«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
21.01.2025
«Брюгге»
0:0
«Ювентус»
Лига чемпионов
18.01.2025
«Ювентус»
2:0
«Милан»
Серия А
14.01.2025
«Аталанта»
1:1
«Ювентус»
Серия А
11.01.2025
«Торино»
1:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Каза Пия»
|3:1
|«Бенфика»
|Примейра
|21.01.2025
|«Бенфика»
|4:5
|«Барселона»
|Лига чемпионов
|17.01.2025
|«Бенфика»
|4:0
|«Фамаликан»
|Примейра
|14.01.2025
|«Фаренсе»
|1:3
|«Бенфика»
|Кубок Португалии
|11.01.2025
|«Спортинг»
|1:1 (6:7 - пен.)
|«Бенфика»
|Кубок лиги
Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2. Барселона
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3. Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4. Интер
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5. Атлетико
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6. Милан
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7. Аталанта
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8. Байер
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9. Астон Вилла
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10. Монако
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12. Лилль
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13. Брест
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14. Боруссия Д
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15. Бавария
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16. Реал Мадрид
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17. Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18. Селтик
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19. ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20. Брюгге
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21. Бенфика
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22. ПСЖ
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23. Спортинг
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24. Штутгарт
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25. Манчестер Сити
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26. Динамо Загреб
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27. Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28. Болонья
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29. Спарта Прага
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30. Лейпциг
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31. Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32. Црвена Звезда
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33. Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34. Зальцбург
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35. Слован
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36. Янг Бойз
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Ближайшие турнирные перспективы «Ювентуса» довольно прозрачны. Туринский луб может не беспокоиться за место в плей-офф главного европейского клубного турнира. Теоретически итальянская команда может попасть и в топ-8, но шансы на это крайне малы. Для подобного развития событий слишком много клубов, находящихся в турнирной таблице выше «Юве», должны уступить.
А вот «Бенфики» предстоит серьезная битва за право остаться в еврокубках. Перед заключительным туром группового этапа «орлы» входят в число 24-х команд, проходящих в 1/16, но поражение в Турине может выбросить португальцев из этой компании. Гостям желательно обыграть «Ювентус», но с большой долей вероятности с турнирной точки зрения подопечных Бруну Лаже устроит и ничья.
Баланс личных встреч в еврокубках в паре этих соперников на стороне «Бенфики». Почти 11 лет назад «орлы» по сумме двух матчей одолели туринцев в полуфинале Лиги Европы (0:0, 2:1). И на групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23 португальцы дважды обыгрывали итальянский суперклуб (4:3, 1:2). Не факт, что «Бенфике» удастся выиграть и в этот раз, но добиться приемлемой ничьей вполне по силам. Тем более, что «Юве» в текущем сезоне злоупотребляет дележом очков, нося титул одной из самых миролюбивых команд Серии А.
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Потери
«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Милик (все - травмы)
«Бенфика»: Саншеш (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Бенфика»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Бенфика»
|Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
|1. Трубин
|Вратарь
|Защитник
|4. Гатти
|3. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|4. Силва
|Защитник
|Защитник
|37. Савона
|30. Отаменди
|Защитник
|Защитник
|27. Камбьязо
|44. Араужу
|Защитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
|61. Луиш
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Копмейнерс
|18. Баррейро
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|10. Кекчю
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|21. Шельдеруп
|Нападающий
|Нападающий
|9. Влахович
|17. Актюркоглу
|Нападающий
|Нападающий
|11. Гонсалес
|14. Павлидис
|Нападающий
|Главный тренер
|Тьяго Мотта
|Бруну Лаже
|Главный тренер
Для аналитиков PARI в этой паре фаворитом выглядят туринцы. Коэффициент на победу «Юве» - 2.17. А вот успех португальцев котируется за 3.55. Заключить пари на ничью можно за 3.25.
Самые скромные коэффициенты при выборе точного счета на 0:0 и 1:1 - 7.50 и 6.00 соответственно. Угаданная победа хозяев поля с минимальным счетом 1:0 оценена коэффициентом 8.00.
Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.
Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:
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