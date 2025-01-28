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28 января 10:40ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Ювентус — Бенфика, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Португальские «орлы» могут вылететь из еврокубков
Руслан Ипполитов

Общий этап Лиги чемпионов выкатился на финишную прямую. В заключительном туре у некоторых команд будет последний шанс попасть в плей-офф. Одним из таких клубов является «Бенфика», для которой поражение в Турине от «Ювентуса» может обернуться еврокубковым крахом. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Италия)

29.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Бенфика» (Португалия)

П1 - 2.17

Х - 3.25

П2 - 3.55

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»1136-9
«Бенфика»3119-6

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025

«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

21.01.2025

«Брюгге»

0:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

18.01.2025

«Ювентус»

2:0

«Милан»

Серия А

14.01.2025

«Аталанта»

1:1

«Ювентус»

Серия А

11.01.2025

«Торино»

1:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Каза Пия»3:1«Бенфика»Примейра
21.01.2025«Бенфика»4:5«Барселона»Лига чемпионов
17.01.2025«Бенфика»4:0«Фамаликан»Примейра
14.01.2025«Фаренсе»1:3«Бенфика»Кубок Португалии
11.01.2025«Спортинг»1:1 (6:7 - пен.)«Бенфика»Кубок лиги

Турнирное положение

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Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:

КомандаИВНПМО
1. Ливерпуль770015-221
2. Барселона760126-1118
3. Арсенал751114-216
4. Интер75118-116
5. Атлетико750216-1115
6. Милан750213-915
7. Аталанта742118-414
8. Байер741213-713
9. Астон Вилла74129-413
10. Монако741213-1013
11. Фейеноорд741217-1513
12. Лилль741211-913
13. Брест741210-813
14. Боруссия Д740319-1112
15. Бавария740317-1112
16. Реал Мадрид740317-1212
17. Ювентус73319-512
18. Селтик733111-1012
19. ПСВ732213-1011
20. Брюгге73226-811
21. Бенфика731314-1210
22. ПСЖ731310-810
23. Спортинг731312-1110
24. Штутгарт731312-1310
25. Манчестер Сити722315-138
26. Динамо Загреб722310-188
27. Шахтер72147-137
28. Болонья71243-85
29. Спарта Прага71157-194
30. Лейпциг71068-143
31. Жирона71064-113
32. Црвена Звезда710612-223
33. Штурм71064-143
34. Зальцбург71064-233
35. Слован70076-240
36. Янг Бойз70073-230

Прогноз на матч

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Ближайшие турнирные перспективы «Ювентуса» довольно прозрачны. Туринский луб может не беспокоиться за место в плей-офф главного европейского клубного турнира. Теоретически итальянская команда может попасть и в топ-8, но шансы на это крайне малы. Для подобного развития событий слишком много клубов, находящихся в турнирной таблице выше «Юве», должны уступить.

А вот «Бенфики» предстоит серьезная битва за право остаться в еврокубках. Перед заключительным туром группового этапа «орлы» входят в число 24-х команд, проходящих в 1/16, но поражение в Турине может выбросить португальцев из этой компании. Гостям желательно обыграть «Ювентус», но с большой долей вероятности с турнирной точки зрения подопечных Бруну Лаже устроит и ничья.

Баланс личных встреч в еврокубках в паре этих соперников на стороне «Бенфики». Почти 11 лет назад «орлы» по сумме двух матчей одолели туринцев в полуфинале Лиги Европы (0:0, 2:1). И на групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23 португальцы дважды обыгрывали итальянский суперклуб (4:3, 1:2). Не факт, что «Бенфике» удастся выиграть и в этот раз, но добиться приемлемой ничьей вполне по силам. Тем более, что «Юве» в текущем сезоне злоупотребляет дележом очков, нося титул одной из самых миролюбивых команд Серии А. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ювентус»: Бремер, Мурильо, Милик (все - травмы)

«Бенфика»: Саншеш (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Бенфика»:

Позиция«Ювентус»«Бенфика»Позиция
Вратарь29. Ди Грегорио1. ТрубинВратарь
Защитник4. Гатти3. ФернандесЗащитник
Защитник15. Калюлю4. СилваЗащитник
Защитник37. Савона30. ОтамендиЗащитник
Защитник27. Камбьязо44. АраужуЗащитник
Полузащитник 19. Тюрам-Юльен61. ЛуишПолузащитник
Полузащитник 8. Копмейнерс18. БаррейроПолузащитник 
Полузащитник5. Локателли10. КекчюПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз21. ШельдерупНападающий
Нападающий9. Влахович17. АктюркоглуНападающий
Нападающий11. Гонсалес14. ПавлидисНападающий
Главный тренерТьяго МоттаБруну ЛажеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Для аналитиков PARI в этой паре фаворитом выглядят туринцы. Коэффициент на победу «Юве» - 2.17. А вот успех португальцев котируется за 3.55. Заключить пари на ничью можно за 3.25.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ювентус» - «Бенфика»?

Самые скромные коэффициенты при выборе точного счета на 0:0 и 1:1 - 7.50 и 6.00 соответственно. Угаданная победа хозяев поля с минимальным счетом 1:0 оценена коэффициентом 8.00.

Кто выходит в плей-офф Лиги чемпионов?

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Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:

  1. «Ливерпуль» - 5.00
  2. «Барселона» - 7.00
  3. «Арсенал» - 7.00
  4. «Реал» - 7.00
  5. «Бавария» - 8.00
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