Ювентус — Бенфика, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Ближайшие турнирные перспективы «Ювентуса» довольно прозрачны. Туринский луб может не беспокоиться за место в плей-офф главного европейского клубного турнира. Теоретически итальянская команда может попасть и в топ-8, но шансы на это крайне малы. Для подобного развития событий слишком много клубов, находящихся в турнирной таблице выше «Юве», должны уступить.

А вот «Бенфики» предстоит серьезная битва за право остаться в еврокубках. Перед заключительным туром группового этапа «орлы» входят в число 24-х команд, проходящих в 1/16, но поражение в Турине может выбросить португальцев из этой компании. Гостям желательно обыграть «Ювентус», но с большой долей вероятности с турнирной точки зрения подопечных Бруну Лаже устроит и ничья.

Баланс личных встреч в еврокубках в паре этих соперников на стороне «Бенфики». Почти 11 лет назад «орлы» по сумме двух матчей одолели туринцев в полуфинале Лиги Европы (0:0, 2:1). И на групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23 португальцы дважды обыгрывали итальянский суперклуб (4:3, 1:2). Не факт, что «Бенфике» удастся выиграть и в этот раз, но добиться приемлемой ничьей вполне по силам. Тем более, что «Юве» в текущем сезоне злоупотребляет дележом очков, нося титул одной из самых миролюбивых команд Серии А.