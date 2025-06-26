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23 июня 10:47ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Ювентус — Манчестер Сити, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Горожане» почти 50 лет не обыгрывали «Юве»
Руслан Ипполитов

В четверг, 26 июня, в матче последнего тура группового этапа клубного мирового первенства встретятся «Ювентус» и «Манчестер Сити». Оба европейских гранда уже гарантировали себе выход в плей-офф, а в этом матче разыграют первое место в квартете G. Пикантности сражению придает то, что «горожане» выигрывали у «Юве» всего один раз в истории, а случилось это без малого 50 лет назад. Оцениваем шансы соперников и присматриваемся к привлекательным котировкам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин, Италия)

26.06.2025, Чт

22:00 МСК

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)

П1 - 4.70

Х - 3.60

П2 - 1.78

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 3-й тур

Стадион: «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Ювентус»4

2

1

9:4

«Манчестер Сити»1

2

4

4:9

Последние пять игр «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2025«Ювентус»

4:1

«Видад»

Клубный чемпионат мира

19.06.2025«Аль-Айн»

0:5

«Ювентус»

Клубный чемпионат мира

25.05.2025«Венеция»

2:3

«Ювентус»

Серия А

18.05.2025«Ювентус»

2:0

«Удинезе»

Серия А

10.05.2025«Лацио»

1:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять игр  «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2025«Манчестер Сити»

6:0

Аль-Айн»

Клубный чемпионат мира

18.06.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Видад»

Клубный чемпионат мира

25.05.2025«Фулхэм»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

20.05.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Борнмут»

АПЛ

17.05.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Манчестер Сити»

Кубок Англии. Финал

Последние пять игр «Ювентуса» и «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.12.2024«Ювентус»

2:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

25.11.2015«Ювентус»

1:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

15.09.2015«Манчестер Сити»

1:2

«Ювентус»

Лига чемпионов

16.12.2010«Ювентус»

1:1

«Манчестер Сити»

Лига Европы

30.09.2010«Манчестер Сити»

1:1

«Ювентус»

Лига Европы

Турнирное положение 

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Группа G

КомандаИВНПМО
1. Ювентус22009-16
2. Ман Сити22008-06
3. Видад20021-60
4. Аль-Айн20020-110

Прогноз на матч

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«Ювентус» уже успел на турнире и две победы одержать, и в гости к американскому президенту заглянуть. Стоит признать, что соперники у двух европейских грандов по группе не самые опасные, так что результаты встреч с «Видадом» и «Аль-Айном», как и их содержание, интересны скорее статистам и фанатам, но для анализа не являются благодатным материалом.

«Манчестер Сити» выглядел в своих предыдущих матчах на турнире здорово. Было видно, что команда Пепа Гвардиола действует далеко не на пределе возможностей, играя с приличным запасом. Это, впрочем, не помешало «горожанам» отыграть две встречи на ноль. Тренерский штаб «манкунианцев» предоставляет игровую практику футболистам, которых не так часто можно было увидеть в стартовом составе по ходу сезона, что не идет во вред итоговому результату.

Изюминкой матчи может стать то, что английский клуб всего однажды в истории выигрывал у «Ювентуса». Случилось это в далеком 1976 году в Кубке УЕФА. Тогда «горожанам» добились единственной пока победы над «Старой Синьорой», благодаря голу в ворота Дино Дзоффа. С тех пор соперники провели шесть матчей, из которых туринцы выиграл четыре, а еще в двух была зафиксирована ничья. В последний же раз команды встречались в декабре минувшего года на общем этапе Лиги чемпионов. «Юве» победил на своем со счетом поле 2:0.

Вряд ли статистические выкладки и перспектива занять первое место в группе станут серьезными раздражителями и мотиваторами для команд. Оба европейских гранда пока играют на турнире без напряга, а очный поединок станет скорее отличной разминкой перед плей-офф. При таких вводных вряд ли стоит ждать от туринцев предельно закрытой игры, а команда Гвардиолы и вовсе не привыкла действовать от обороны. Наш выбор довольно неожиданный для игр с участием «Юве» - результативный матч, в котором будет забито не меньше четырех голов. Букмекер троекратно увеличит номинал ставки на такой исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Ювентус»: Милик, Локателли, Кабаль, Бремер (все - травмы)

 «Манчестер Сити»: Ковачич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Ман Сити»:

Позиция«Ювентус»

«Ман Сити»

Позиция

Вратарь29. Ди Грегорио

18. Ортега

Вратарь

Защитник15. Калюлю

25. Аканджи

Защитник

Защитник37. Савона

45. Хусанов

Защитник

Защитник6. Келли

24. Гвардиол

Защитник

Полузащитник2. Байо

21. Аит-Нури

Защитник

Полузащитник 27. Камбьязо

27. Нунес

Полузащитник 

Полузащитник 19. Тюрам-Юльен

14. Гонсалес

Полузащитник 

Полузащитник16. Маккенни

19. Гюндоган

Полузащитник

Полузащитник10. Йылдыз

20. Силва

Полузащитник

Полузащитник7. Консейсау

47. Фоден

Полузащитник

Нападающий9. Влахович

9. Холанд

Нападающий

Главный тренерИгор Тудор

Хосеп Гвардиола

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET оценивает вероятность победы команды Пепа Гвардиолы коэффициентом 1.78. Ничья котируется за 3.60, а победа итальянцев сулит поставившим на них выплату по впечатляющему кэфу 4.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ювентус» «Манчестер Сити»?

Наиболее вероятным исходом эксперты называют ничью со счетом 1:1. Номинал сыгравшей ставки на такой результат будет увеличен семикратно. За победу манкунианцев 0:1 дают кэф 8.00

Кто откроет счет в матче «Ювентус» «Манчестер Сити»?

На то, что счет в игре откроют игроки «горожан» предлагается заключить пари с коэффициентом 1.60. Ставка на то, что первыми отличаться туринцы, будет рассчитана по кэфу 2.60.

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Сколько команд выходит из группы?

В плей-офф ведут два первых места в группе.

Где и когда состоится финал турнира?

Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Кто выиграет Клубный чемпионат мира?

Тройка основных фаворитов турнира, по мнению экспертов FONBET, выглядит так:

ПСЖ - 3.75

«Реал» - 6.00

«Манчестер Сити» - 6.00

Поставить на чемпионство «Ювентуса» можно с коэффициентом 22.00.

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