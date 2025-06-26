Ювентус — Манчестер Сити, 26 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В четверг, 26 июня, в матче последнего тура группового этапа клубного мирового первенства встретятся «Ювентус» и «Манчестер Сити». Оба европейских гранда уже гарантировали себе выход в плей-офф, а в этом матче разыграют первое место в квартете G. Пикантности сражению придает то, что «горожане» выигрывали у «Юве» всего один раз в истории, а случилось это без малого 50 лет назад. Оцениваем шансы соперников и присматриваемся к привлекательным котировкам.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 3-й тур
Стадион: «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Ювентус»
|4
2
1
9:4
|«Манчестер Сити»
|1
2
4
4:9
Последние пять игр «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2025
|«Ювентус»
4:1
«Видад»
Клубный чемпионат мира
|19.06.2025
|«Аль-Айн»
0:5
«Ювентус»
Клубный чемпионат мира
|25.05.2025
|«Венеция»
2:3
«Ювентус»
Серия А
|18.05.2025
|«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|10.05.2025
|«Лацио»
1:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2025
|«Манчестер Сити»
6:0
Аль-Айн»
Клубный чемпионат мира
|18.06.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Видад»
Клубный чемпионат мира
|25.05.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|20.05.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Борнмут»
АПЛ
|17.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Манчестер Сити»
Кубок Англии. Финал
Последние пять игр «Ювентуса» и «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.12.2024
|«Ювентус»
2:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|25.11.2015
|«Ювентус»
1:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|15.09.2015
|«Манчестер Сити»
1:2
«Ювентус»
Лига чемпионов
|16.12.2010
|«Ювентус»
1:1
«Манчестер Сити»
Лига Европы
|30.09.2010
|«Манчестер Сити»
1:1
«Ювентус»
Лига Европы
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ювентус
|2
|2
|0
|0
|9-1
|6
|2. Ман Сити
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|3. Видад
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|4. Аль-Айн
|2
|0
|0
|2
|0-11
|0
«Ювентус» уже успел на турнире и две победы одержать, и в гости к американскому президенту заглянуть. Стоит признать, что соперники у двух европейских грандов по группе не самые опасные, так что результаты встреч с «Видадом» и «Аль-Айном», как и их содержание, интересны скорее статистам и фанатам, но для анализа не являются благодатным материалом.
«Манчестер Сити» выглядел в своих предыдущих матчах на турнире здорово. Было видно, что команда Пепа Гвардиола действует далеко не на пределе возможностей, играя с приличным запасом. Это, впрочем, не помешало «горожанам» отыграть две встречи на ноль. Тренерский штаб «манкунианцев» предоставляет игровую практику футболистам, которых не так часто можно было увидеть в стартовом составе по ходу сезона, что не идет во вред итоговому результату.
Изюминкой матчи может стать то, что английский клуб всего однажды в истории выигрывал у «Ювентуса». Случилось это в далеком 1976 году в Кубке УЕФА. Тогда «горожанам» добились единственной пока победы над «Старой Синьорой», благодаря голу в ворота Дино Дзоффа. С тех пор соперники провели шесть матчей, из которых туринцы выиграл четыре, а еще в двух была зафиксирована ничья. В последний же раз команды встречались в декабре минувшего года на общем этапе Лиги чемпионов. «Юве» победил на своем со счетом поле 2:0.
Вряд ли статистические выкладки и перспектива занять первое место в группе станут серьезными раздражителями и мотиваторами для команд. Оба европейских гранда пока играют на турнире без напряга, а очный поединок станет скорее отличной разминкой перед плей-офф. При таких вводных вряд ли стоит ждать от туринцев предельно закрытой игры, а команда Гвардиолы и вовсе не привыкла действовать от обороны. Наш выбор довольно неожиданный для игр с участием «Юве» - результативный матч, в котором будет забито не меньше четырех голов. Букмекер троекратно увеличит номинал ставки на такой исход.
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Потери
«Ювентус»: Милик, Локателли, Кабаль, Бремер (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Ман Сити»:
|Позиция
|«Ювентус»
«Ман Сити»
Позиция
|Вратарь
|29. Ди Грегорио
18. Ортега
Вратарь
|Защитник
|15. Калюлю
25. Аканджи
Защитник
|Защитник
|37. Савона
45. Хусанов
Защитник
|Защитник
|6. Келли
24. Гвардиол
Защитник
|Полузащитник
|2. Байо
21. Аит-Нури
Защитник
|Полузащитник
|27. Камбьязо
27. Нунес
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам-Юльен
14. Гонсалес
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Маккенни
19. Гюндоган
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
20. Силва
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Консейсау
47. Фоден
Полузащитник
|Нападающий
|9. Влахович
9. Холанд
Нападающий
|Главный тренер
|Игор Тудор
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
БК FONBET оценивает вероятность победы команды Пепа Гвардиолы коэффициентом 1.78. Ничья котируется за 3.60, а победа итальянцев сулит поставившим на них выплату по впечатляющему кэфу 4.70.
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Наиболее вероятным исходом эксперты называют ничью со счетом 1:1. Номинал сыгравшей ставки на такой результат будет увеличен семикратно. За победу манкунианцев 0:1 дают кэф 8.00.
На то, что счет в игре откроют игроки «горожан» предлагается заключить пари с коэффициентом 1.60. Ставка на то, что первыми отличаться туринцы, будет рассчитана по кэфу 2.60.
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
В плей-офф ведут два первых места в группе.
Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
Тройка основных фаворитов турнира, по мнению экспертов FONBET, выглядит так:
ПСЖ - 3.75
«Реал» - 6.00
«Манчестер Сити» - 6.00
Поставить на чемпионство «Ювентуса» можно с коэффициентом 22.00.