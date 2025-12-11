Ювентус - Пафос, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Перед личной встречей команды расположились прямо на границе «стыковой» зоны. Иначе говоря, имеют шансы как выйти в следующий раунд, так и вылететь из турнира. Для «Ювентуса» второй вариант равнозначен катастрофе. А вот «Пафос» уже и так прыгнул выше головы в Европе и может раскрепоститься в последнем туре 2025 года. В этом явное преимущество киприотов над итальянцами.

Беспроигрышная серия чемпионов Кипра составляет восемь матчей (серия пенальти в Кубке не в счет), забивная - семь. Плюс гости имели на двое суток отдыха больше после игры национальной лиги, чем соперник. Все эти факторы повышают шансы увидеть голы не только в исполнении фаворита.