Ювентус - Пафос, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Клуб российского миллиардера все еще в гонке за плей-офф
Валентин Васильев

Сенсационный дебютант Лиги чемпионов «Пафос» уже выдал одну громкую победу на Общем этапе Лиги чемпионов. Знаменательный для себя 2025 год клуб российского миллиардера Ломакина завершает в Турине. Удастся ли киприотам удивить маститый «Ювентусом»? Выбираем перспективный вариант для пари на игру, исходя из предматчевых раскладов и расчетов аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)  

10.12.2025, Ср

23:00 МСК

«Пафос» (Кипр)  

П1 - 1.17

Х - 7.20

П2 - 16.00

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Альянц»  (Турин, Италия)

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»0000-0
«Пафос»0000-0

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2025

«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

02.12.2025

«Ювентус»

2:0

«Удинезе»

Кубок Италии

29.11.2025

«Ювентус»

2:1

«Кальяри»

Серия А

25.11.2025

«Буде-Глимт»

2:3

«Ювентус»

Лига чемпионов

22.11.2025

«Фиорентина»

1:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Пафоса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.12.2025

«Пафос»

4:0

«Акритас»

Чемпионат Кипра

30.11.2025

«Красава»

2:3

«Пафос»

Чемпионат Кипра

26.11.2025

«Пафос»

2:2

«Монако»

Лига чемпионов

21.11.2025

«Пафос»

2:1

«Арис»

Чемпионат Кипра

09.11.2025

«Анортосис»

1:1

«Пафос»

Чемпионат Кипра

Место в турнирной таблице

Свернуть

Как ни удивительно, после пяти туров самый титулованный клуб Италии и новичок Лиги чемпионов находятся на соседних местах в таблице, набрав поровну очков (по шесть).

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. Бавария650118-715
3. Аталанта64118-613
4. ПСЖ540119-812
5. Интер640212-412
6. Реал Мадрид540112-512
7. Атлетико640215-1212
8. Ливерпуль640211-812
9. Тоттенхэм632113-711
10. Боруссия Д531117-1110
11. Челси631213-810
12. Манчестер Сити531110-510
13. Спортинг631212-810
14. Барселона631214-1110
15. Ньюкасл530211-49
16. Марсель630311-89
17. Галатасарай63038-89
18. Монако62317-89
19. ПСВ622215-118
20. Байер52218-108
21. Карабах52128-97
22. Наполи52126-97
23. Ювентус513110-106
24. Пафос51314-76
25. Юнион62047-156
26. Олимпиакос61236-135
27. Брюгге51138-134
28. Атлетик51134-94
29. Копенгаген51137-144
30. Айнтрахт61148-164
31. Бенфика51044-83
32. Славия Прага60332-113
33. Буде-Глимт50237-112
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат60154-151
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

Перед личной встречей команды расположились прямо на границе «стыковой» зоны. Иначе говоря, имеют шансы как выйти в следующий раунд, так и вылететь из турнира. Для «Ювентуса» второй вариант равнозначен катастрофе. А вот «Пафос» уже и так прыгнул выше головы в Европе и может раскрепоститься в последнем туре 2025 года. В этом явное преимущество киприотов над итальянцами.

Беспроигрышная серия чемпионов Кипра составляет восемь матчей (серия пенальти в Кубке не в счет), забивная - семь. Плюс гости имели на двое суток отдыха больше после игры национальной лиги, чем соперник. Все эти факторы повышают шансы увидеть голы не только в исполнении фаворита.  

Трансляции

Свернуть

Матч в Турине в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Ювентус»: Милик, Бремер, Пинсьольо, Ругани, Гатти, Влахович (все – травмы)

«Пафос»:  Коррейя (дисквалификация), Пападулис, Мимович, Одефалк, Педрао, Бриту (все - запрет на участие в матчах), Сема, Кина, Гортер (все – травмы)
 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Пафос»:

Позиция«Ювентус»«Пафос»Позиция
Вратарь1. Перин93. МихаилВратарь
Защитник6. Келли4. Давид ЛуисЗащитник
Защитник15. Калюлю5. ГольдарЗащитник
Защитник8. Копмейнерс7. СоузаЗащитник
Полузащитник27. Камбьязо23. ЛюккассенЗащитник
Полузащитник5. Локателли11. ЖажаПолузащитник
Полузащитник 19. Тюрам17. ОршичПолузащитник 
Полузащитник18. Костич26. ШуньичПолузащитник
Полузащитник7. Консейсау30. ДрагомирПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз88. РодригесНападающий
Нападающий39. Дэвид33. АндерсонНападающий
Главный тренерЛучано СпаллеттиХуан Карлос КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

16-кратный выигрыш обещает удачная ставка на победу киприотов. Предложение PARI на ничью тоже выглядит интересно - 7.20. А вот победа фаворита котируется на минимальном уровне - 1.17. 

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».

