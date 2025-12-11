Ювентус - Пафос, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Сенсационный дебютант Лиги чемпионов «Пафос» уже выдал одну громкую победу на Общем этапе Лиги чемпионов. Знаменательный для себя 2025 год клуб российского миллиардера Ломакина завершает в Турине. Удастся ли киприотам удивить маститый «Ювентусом»? Выбираем перспективный вариант для пари на игру, исходя из предматчевых раскладов и расчетов аналитиков.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин)
10.12.2025, Ср
23:00 МСК
«Пафос» (Кипр)
|П1 - 1.17
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|0
|0
|0
|0-0
|«Пафос»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
07.12.2025
«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
02.12.2025
«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Кубок Италии
29.11.2025
«Ювентус»
2:1
«Кальяри»
Серия А
25.11.2025
«Буде-Глимт»
2:3
«Ювентус»
Лига чемпионов
22.11.2025
«Фиорентина»
1:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Пафоса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
05.12.2025
«Пафос»
4:0
«Акритас»
Чемпионат Кипра
30.11.2025
«Красава»
2:3
«Пафос»
Чемпионат Кипра
26.11.2025
«Пафос»
2:2
«Монако»
Лига чемпионов
21.11.2025
«Пафос»
2:1
«Арис»
Чемпионат Кипра
09.11.2025
«Анортосис»
1:1
«Пафос»
Чемпионат Кипра
Как ни удивительно, после пяти туров самый титулованный клуб Италии и новичок Лиги чемпионов находятся на соседних местах в таблице, набрав поровну очков (по шесть).
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|4. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|5. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|6. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|7. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|8. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|9. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|10. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|11. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|12. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|13. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|14. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|15. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|18. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|19. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|20. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|21. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|22. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|23. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|26. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|27. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|28. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|32. Славия Прага
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|33. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
Перед личной встречей команды расположились прямо на границе «стыковой» зоны. Иначе говоря, имеют шансы как выйти в следующий раунд, так и вылететь из турнира. Для «Ювентуса» второй вариант равнозначен катастрофе. А вот «Пафос» уже и так прыгнул выше головы в Европе и может раскрепоститься в последнем туре 2025 года. В этом явное преимущество киприотов над итальянцами.
Беспроигрышная серия чемпионов Кипра составляет восемь матчей (серия пенальти в Кубке не в счет), забивная - семь. Плюс гости имели на двое суток отдыха больше после игры национальной лиги, чем соперник. Все эти факторы повышают шансы увидеть голы не только в исполнении фаворита.
Потери
«Ювентус»: Милик, Бремер, Пинсьольо, Ругани, Гатти, Влахович (все – травмы)
«Пафос»: Коррейя (дисквалификация), Пападулис, Мимович, Одефалк, Педрао, Бриту (все - запрет на участие в матчах), Сема, Кина, Гортер (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Пафос»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Пафос»
|Позиция
|Вратарь
|1. Перин
|93. Михаил
|Вратарь
|Защитник
|6. Келли
|4. Давид Луис
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|5. Гольдар
|Защитник
|Защитник
|8. Копмейнерс
|7. Соуза
|Защитник
|Полузащитник
|27. Камбьязо
|23. Люккассен
|Защитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|11. Жажа
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам
|17. Оршич
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Костич
|26. Шуньич
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Консейсау
|30. Драгомир
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|88. Родригес
|Нападающий
|Нападающий
|39. Дэвид
|33. Андерсон
|Нападающий
|Главный тренер
|Лучано Спаллетти
|Хуан Карлос Карседо
|Главный тренер
16-кратный выигрыш обещает удачная ставка на победу киприотов. Предложение PARI на ничью тоже выглядит интересно - 7.20. А вот победа фаворита котируется на минимальном уровне - 1.17.
