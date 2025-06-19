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19 июня 12:56ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Ювентус - Видад, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Юве» досрочно выйдет в плей-офф?
Валентин Васильев

«Ювентус» мощно стартовал на клубном чемпионате мира по футболу. «Аль-Айн» Владимира Ивича получил от туринского клуба полдесятка мячей. Далее по графику у самого титулованного клуба Италии марокканский «Видад». Выбираем ставку на встречу в Филадельфии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Ювентус» (Турин, Италия)

22.06.2025, Вс

19:00 МСК

 «Видад» (Касабланка, Марокко)

П1 - 1.23

Х - 6.20

П2 - 15.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 2-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.06.2025«Аль-Айн»

0:5

«Ювентус»

Клубный чемпионат мира

25.05.2025«Венеция»

2:3

«Ювентус»

Серия А

18.05.2025«Ювентус»

2:0

«Удинезе»

Серия А

10.05.2025«Лацио»

1:1

«Ювентус»

Серия А

04.05.2025«Болонья»

1:1

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Видада»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2025«Манчестер Сити»

2:0

 «Видад»

Клубный чемпионат мира

10.06.2025«Юнион Турага»

2:0

 «Видад»

Кубок Марокко

03.06.2025«Стад Марокан»

1:2

 «Видад»

Кубок Марокко

11.05.2025 «Видад»

2:0

«Земамра»

Чемпионат Марокко

08.05.2025«Суалем»

0:2

 «Видад»

Чемпионат Марокко

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Турнирная таблица

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Группа G

КомандаИВНПМО
1. Ювентус11005-03
2. Манчестер Сити11002-03
3. Видад10010-20
4. Аль-Айн10010-50

Прогноз на матч

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Больше «Ювентуса» - ровно в два раза - в первом туре группового турнира Клубного чемпионата мира забила только «Бавария». В игре с «Аль-Айном» туринцы продемонстрировали прекрасную  реализацию, реализовав треть ударов по воротам (пять из 16). С «Видадом» команде Игора Тудора придется сложнее. Лучшие марокканские коллективы всегда отличала крепкая оборона, и этот - не исключение. От «Манчестер Сити» на старте турнира «Видад» пропустил всего два мяча. И вообще, из пяти последних матчей у него четыре «низовых».

Есть и еще один фактор, способный повлиять на сценарий и исход встречи. Итальянцы наверняка будут держать в уме решающий матч в группе с точки зрения итогового распределения мест. К «Ман Сити» им важно подойти полными сил и без потерь. Следовательно, во втором туре «Юве» постарается забрать три очка в эконом-режиме. Тотал меньше 2.5 при таких вводных представляется вполне реальным исходом. 

Составы команд

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Потери

«Ювентус»: Локателли, Перен, Милик, Кабал, Бремер (все - травмы)

 «Видад»: нет

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko проведет трансляцию из Филадельфии.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Winline обещает 15-кратный выигрыш за удачную ставку на победу марокканцев. Соответственно, коэффициент на успех «Юве» совсем невелик - 1.23. На ничью можно поставить по котировке 6.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ювентус» - «Видад»?

2:0 - самый вероятный исход встречи, согласно прогнозам аналитиков. Ставки на этот счет Winline принимает по коэффициенту 4.40.

С кем сыграет «Ювентус» в 1/8 финала?

В случае благополучного выхода в плей-офф туринскую команду с высокой степенью вероятности ждет столкновение с одним из европейских клубов группы H - «Реалом» или «Ред Булл».

Кто окажется выше в случае равенства очков?

На клубном чемпионате мира ключевым показателем для определения мест команд при равенстве очков является общая разность забитых и пропущенных мячей. Далее идут забитые голы и личные встречи.

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