Ювентус - Видад, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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«Ювентус» мощно стартовал на клубном чемпионате мира по футболу. «Аль-Айн» Владимира Ивича получил от туринского клуба полдесятка мячей. Далее по графику у самого титулованного клуба Италии марокканский «Видад». Выбираем ставку на встречу в Филадельфии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ювентус» (Турин, Италия)
22.06.2025, Вс
19:00 МСК
«Видад» (Касабланка, Марокко)
|П1 - 1.23
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 2-й тур
Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.06.2025
|«Аль-Айн»
0:5
«Ювентус»
Клубный чемпионат мира
|25.05.2025
|«Венеция»
2:3
«Ювентус»
Серия А
|18.05.2025
|«Ювентус»
2:0
«Удинезе»
Серия А
|10.05.2025
|«Лацио»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|04.05.2025
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Видада»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Видад»
Клубный чемпионат мира
|10.06.2025
|«Юнион Турага»
2:0
«Видад»
Кубок Марокко
|03.06.2025
|«Стад Марокан»
1:2
«Видад»
Кубок Марокко
|11.05.2025
|«Видад»
2:0
«Земамра»
Чемпионат Марокко
|08.05.2025
|«Суалем»
0:2
«Видад»
Чемпионат Марокко
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ювентус
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3. Видад
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4. Аль-Айн
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Больше «Ювентуса» - ровно в два раза - в первом туре группового турнира Клубного чемпионата мира забила только «Бавария». В игре с «Аль-Айном» туринцы продемонстрировали прекрасную реализацию, реализовав треть ударов по воротам (пять из 16). С «Видадом» команде Игора Тудора придется сложнее. Лучшие марокканские коллективы всегда отличала крепкая оборона, и этот - не исключение. От «Манчестер Сити» на старте турнира «Видад» пропустил всего два мяча. И вообще, из пяти последних матчей у него четыре «низовых».
Есть и еще один фактор, способный повлиять на сценарий и исход встречи. Итальянцы наверняка будут держать в уме решающий матч в группе с точки зрения итогового распределения мест. К «Ман Сити» им важно подойти полными сил и без потерь. Следовательно, во втором туре «Юве» постарается забрать три очка в эконом-режиме. Тотал меньше 2.5 при таких вводных представляется вполне реальным исходом.
Потери
«Ювентус»: Локателли, Перен, Милик, Кабал, Бремер (все - травмы)
«Видад»: нет
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Winline обещает 15-кратный выигрыш за удачную ставку на победу марокканцев. Соответственно, коэффициент на успех «Юве» совсем невелик - 1.23. На ничью можно поставить по котировке 6.20.
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2:0 - самый вероятный исход встречи, согласно прогнозам аналитиков. Ставки на этот счет Winline принимает по коэффициенту 4.40.
В случае благополучного выхода в плей-офф туринскую команду с высокой степенью вероятности ждет столкновение с одним из европейских клубов группы H - «Реалом» или «Ред Булл».
На клубном чемпионате мира ключевым показателем для определения мест команд при равенстве очков является общая разность забитых и пропущенных мячей. Далее идут забитые голы и личные встречи.