Ювентус - Видад, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Больше «Ювентуса» - ровно в два раза - в первом туре группового турнира Клубного чемпионата мира забила только «Бавария». В игре с «Аль-Айном» туринцы продемонстрировали прекрасную реализацию, реализовав треть ударов по воротам (пять из 16). С «Видадом» команде Игора Тудора придется сложнее. Лучшие марокканские коллективы всегда отличала крепкая оборона, и этот - не исключение. От «Манчестер Сити» на старте турнира «Видад» пропустил всего два мяча. И вообще, из пяти последних матчей у него четыре «низовых».

Есть и еще один фактор, способный повлиять на сценарий и исход встречи. Итальянцы наверняка будут держать в уме решающий матч в группе с точки зрения итогового распределения мест. К «Ман Сити» им важно подойти полными сил и без потерь. Следовательно, во втором туре «Юве» постарается забрать три очка в эконом-режиме. Тотал меньше 2.5 при таких вводных представляется вполне реальным исходом.