КАМАЗ - Факел, 11 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Третья команда таблицы против второй - чем не матч тура? Если от «Факела» такого старта можно было ожидать, то «КАМАЗ» приятно удивляет. После ничьей в Туле (1:1) челнинцы с одинаковым счетом 2:1 одолели «Волгу» и «Челябинск». Встреча с фаворитом дивизиона покажет, насколько на самом деле серьезны амбиции и высок игровой потенциал автозаводцев.

«Факел» пока побеждает, будто под копирку. Других результатов, кроме 1:0, у него в этом сезоне еще не было. При этом из 10 предыдущих матчей (с учетом контрольных) девять у воронежцев были низовыми! Очевидно, что класс исполнителей у гостей повыше, чем у хозяев, турнирных стимулов больше. Поэтому в данном случае наш выбор комбинированный: 2Х и тотал меньше 2.5.