КАМАЗ - Факел, 11 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Сразу два матча четвертого тура Лиги PARI организаторы соревнований вынесли на понедельник. В Набережные Челны едет один из лидеров и фаворитов первого дивизиона - «Факел». Вашему вниманию превью и прогноз на игру.
Турнир: Лига PARI, 4-й тур
Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)
Главный судья: Машлякевич (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«КАМАЗ»
|7
|3
|6
|23-20
|«Факел»
|6
|3
|7
|20-23
Последние пять матчей «КАМАЗа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«КАМАЗ»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Волга»
1:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|28.06.2025
|«Рубин»
1:1
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Спартак» Кс
0:1
«Факел»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Факел»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Только два клуба не потеряли ни одного очка в этом первенстве. Один из них - «Факел». «КАМАЗ» идет третьим.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2. Факел
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3. КАМАЗ
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4. СКА-Хабаровск
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5. Челябинск
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6. Чайка
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|7. Арсенал
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|8. Спартак-Кострома
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9. Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Уфа
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Нефтехимик
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|12. Сокол
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
|13. Черноморец
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|14. Волга
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|15. Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|16. Шинник
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|17. Родина
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|18. Енисей
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
Третья команда таблицы против второй - чем не матч тура? Если от «Факела» такого старта можно было ожидать, то «КАМАЗ» приятно удивляет. После ничьей в Туле (1:1) челнинцы с одинаковым счетом 2:1 одолели «Волгу» и «Челябинск». Встреча с фаворитом дивизиона покажет, насколько на самом деле серьезны амбиции и высок игровой потенциал автозаводцев.
«Факел» пока побеждает, будто под копирку. Других результатов, кроме 1:0, у него в этом сезоне еще не было. При этом из 10 предыдущих матчей (с учетом контрольных) девять у воронежцев были низовыми! Очевидно, что класс исполнителей у гостей повыше, чем у хозяев, турнирных стимулов больше. Поэтому в данном случае наш выбор комбинированный: 2Х и тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Трансляцию из Набережных Челнов проведут на своих сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«КАМАЗ»: нет
«Факел»: Дзиов (травма)
Аналитики оценили вероятность победы недавнего представителя РПЛ высоким коэффициентом 2.08. На хозяев поля котировка еще выше - 3.55. При успешной ставке на ничью букмекер умножит номинал такого пари на 3.15.
0:0 и 0:1 - самые реальные исходы, по версии экспертов. Оба варианта на маркете точного счета PARI котируются за 6.00.
Судя по коэффициенту на тотал меньше 2.5 (1.54), любителям остроатакующего футбола противостояние в Челнах вряд ли понравится.
Официальный беттинговый партнер ФНЛ - PARI - покажет игру на своем сайте бесплатно.
На официальном сайте челнинского клуба доступна опция выбора места на трибуне и онлайн-покупка билета. Цены варьируются от 250 до 450 рублей.