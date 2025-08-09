Ведомости
КАМАЗ - Факел, 11 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Шалимов пока идет без потерь
Валентин Васильев

Сразу два матча четвертого тура Лиги PARI организаторы соревнований вынесли на понедельник. В Набережные Челны едет один из лидеров и фаворитов первого дивизиона - «Факел». Вашему вниманию превью и прогноз на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

11.08.2025, Пн

20:00 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 3.55

Х - 3.15

П2 - 2.08

Турнир: Лига PARI, 4-й тур

Стадион: «КАМАЗ» (Набережные Челны)

Главный судья: Машлякевич (Москва)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«КАМАЗ»73623-20
«Факел»63720-23

Последние пять матчей «КАМАЗа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«КАМАЗ»

2:1

«Челябинск»

Лига PARI

26.07.2025«Волга»

1:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

12.07.2025«Пари НН»

1:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

28.06.2025«Рубин»

1:1

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Факел»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

20.07.2025«Спартак» Кс

0:1

«Факел»

Лига PARI

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

24.05.2025«Факел»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Только два клуба не потеряли ни одного очка в этом первенстве. Один из них - «Факел». «КАМАЗ» идет третьим.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал33006-39
2. Факел33003-09
3. КАМАЗ32105-37
4. СКА-Хабаровск32104-27
5. Челябинск32015-46
6. Чайка31204-15
7. Арсенал31204-35
8. Спартак-Кострома31114-34
9. Ротор31112-24
10. Уфа31112-24
11. Нефтехимик30301-13
12. Сокол30210-12
13. Черноморец30124-61
14. Волга30123-51
15. Торпедо30122-41
16. Шинник30121-31
17. Родина30123-61
18. Енисей30121-51

Прогноз на матч

Свернуть

Третья команда таблицы против второй - чем не матч тура? Если от «Факела» такого старта можно было ожидать, то «КАМАЗ» приятно удивляет. После ничьей в Туле (1:1) челнинцы с одинаковым счетом 2:1 одолели «Волгу» и «Челябинск». Встреча с фаворитом дивизиона покажет, насколько на самом деле серьезны амбиции и высок игровой потенциал автозаводцев. 

«Факел» пока побеждает, будто под копирку. Других результатов, кроме 1:0, у него в этом сезоне еще не было. При этом из 10 предыдущих матчей (с учетом контрольных) девять у воронежцев были низовыми! Очевидно, что класс исполнителей у гостей повыше, чем у хозяев, турнирных стимулов больше. Поэтому в данном случае наш выбор комбинированный: 2Х и тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Трансляцию из Набережных Челнов проведут на своих сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«КАМАЗ»: нет

«Факел»: Дзиов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики оценили вероятность победы недавнего представителя РПЛ высоким коэффициентом 2.08. На хозяев поля котировка еще выше - 3.55. При успешной ставке на ничью букмекер умножит номинал такого пари на 3.15.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «КАМАЗ» - «Факел»? 

0:0 и 0:1 - самые реальные исходы, по версии экспертов. Оба варианта на маркете точного счета PARI котируются за 6.00.

В матче «КАМАЗ» - «Факел» будет много голов? 

Судя по коэффициенту на тотал меньше 2.5 (1.54), любителям остроатакующего футбола противостояние в Челнах вряд ли понравится.

Где смотреть бесплатно матч «КАМАЗ» - «Факел»?

Официальный беттинговый партнер ФНЛ - PARI - покажет игру на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на матч «КАМАЗ» - «Факел»?

На официальном сайте челнинского клуба доступна опция выбора места на трибуне и онлайн-покупка билета. Цены варьируются от 250 до 450 рублей.

