Карабах – Айнтрахт, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Многолетний лидер чемпионата Азербайджана занимает 22-е место в таблице ЛЧ, набрав семь очков. В первых двух турах «Карабах» победил «Бенфику» и «Копенгаген», а также сыграл вничью с «Челси» в четвертом туре. В пятом туре он уступил «Наполи» в гостях со счетом 0:2. В шестом туре команда потерпела поражение от «Аякса» со счетом 2:4.

«Айнтрахт» в Бундеслиге после 18 туров занимает седьмое место. В последних пяти матчах у него три ничьи, одно поражение и одна победа, которая была одержана 13 декабря над «Аугсбургом». В ЛЧ «Айнтрахт» занимает 30-е место. Команда из Франкфурта набрала четыре очка, одержав одну победу и сыграв один раз вничью. В последних двух турах «Айнтрахт» обыграл «Аталанту» со счетом 3:0 и потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 1:2. Накануне руководство клуба уволило главного тренера Дино Топпмеллера, в этом матче его заменит глава юношеской команды.

«Карабах» умеет удивлять топов, а «Айнтрахт» переживает кризисный период, поэтому возьмем ТБ 1.5.