Карабах – Айнтрахт, 21 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

21 января года в Баку состоится матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Карабах» примет «Айнтрахт» из Франкфурта. Сможет ли немецкий клуб обыграть самую титулованную команду Азербайджана после увольнения главного тренера?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур
Стадион: «Имени Тофика Бахрамова» (Баку, Азербайджан)
Главный судья: Йонас Эрни (Швейцария)
История матчей:
Команды встречались в 2013 году в рамках Лиги Европы. Тогда две победы одержал немецкий клуб.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Карабах»
|0
|0
|2
|1:4
|«Айнтрахт»
|2
|0
|0
|4:1
Последние пять матчей «Карабаха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2026
|«Заглембе»
1:3
«Карабах»
Товарищеский матч
|12.01.2026
|«Карабах»
5:0
«Нефтчи» (Фергана)
Товарищеский матч
|21.12.2025
|«Габала»
1:2
«Карабах»
Премьер-лига Азербайджана
|18.12.2025
|«Сабах»
2:1
«Карабах»
Премьер-лига Азербайджана
|10.12.2025
|«Карабах»
2:4
«Аякс»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Вердер»
3:3
«Айнтрахт»
Бундеслига
|14.01.2026
|«Штутгарт»
3:2
«Айнтрахт»
Бундеслига
|10.01.2026
|«Айнтрахт»
3:3
«Боруссия» (Дортмунд)
Бундеслига
|20.12.2025
|«Гамбург»
1:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|09.12.2025
|«Барселона»
2:1
«Айнтрахт»
Лига чемпионов
После шести туров турнирная таблица общего этапа выглядит так:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17-1
|18
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19-8
|13
|4. Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|5. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|6. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|7. Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13-7
|12
|8. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|9. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|10. Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19-13
|11
|11. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|12. Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|13. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|14. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|15. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|18. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|19. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|20. Байер
|6
|2
|1
|3
|10-12
|9
|21. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|22. Карабах
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|23. Наполи
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|24. Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10-16
|7
|25. Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6-8
|6
|26. Пафос
|6
|1
|3
|2
|4-9
|6
|27. Юнион Сент-Жиллуа
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|28. Атлетик
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|29. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|32. Буде-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9-13
|3
|33. Славия
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|34. Аякс
|6
|1
|0
|5
|5-18
|3
|35. Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|36. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
Многолетний лидер чемпионата Азербайджана занимает 22-е место в таблице ЛЧ, набрав семь очков. В первых двух турах «Карабах» победил «Бенфику» и «Копенгаген», а также сыграл вничью с «Челси» в четвертом туре. В пятом туре он уступил «Наполи» в гостях со счетом 0:2. В шестом туре команда потерпела поражение от «Аякса» со счетом 2:4.
«Айнтрахт» в Бундеслиге после 18 туров занимает седьмое место. В последних пяти матчах у него три ничьи, одно поражение и одна победа, которая была одержана 13 декабря над «Аугсбургом». В ЛЧ «Айнтрахт» занимает 30-е место. Команда из Франкфурта набрала четыре очка, одержав одну победу и сыграв один раз вничью. В последних двух турах «Айнтрахт» обыграл «Аталанту» со счетом 3:0 и потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 1:2. Накануне руководство клуба уволило главного тренера Дино Топпмеллера, в этом матче его заменит глава юношеской команды.
«Карабах» умеет удивлять топов, а «Айнтрахт» переживает кризисный период, поэтому возьмем ТБ 1.5.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Карабах»: Кевин Медина
«Айнтрахт»: Себастьян Роде, Крис Ленц, Ннамди Коллинз
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.