Дарья Касаткина — София Кенин, 9 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

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В ночь с 8 на 9 марта по московскому времени россиянка Дарья Касаткина начнет выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Сумеет ли вторая ракетка страны обыграть американку Софию Кенин?
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Дата / Время: 09.03.2025, не ранее 01:00 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №3 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Дарья Касаткина (27 лет, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Софья Кенин (26 лет, 47-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Кэти Макнелли (США) — Людмила Самсонова (Россия, 24)
Бывшая восьмая ракетка мира. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шести хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала восемь побед при шести поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе лучший результат показала в 2018-м, когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Уроженка Москвы, бывшая четвертая ракетка мира. На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе Australian Open — 2020. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Хобарте и Дубае, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 11 побед при шести поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе ранее не пробивалась дальше второго круга, в прошлом сезоне вылетела в первом.
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Соперницы провели пять официальных очных матчей, все — на харде. Кенин одержала три победы, Касаткина — две.
Букмекеры ожидают конкурентный матч. Так, FONBET предлагает коэффициенты 2,00 на победу Касаткиной и 1,80 на успех Кенин.
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Последний очный матч спортсменок продлился 19 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,85 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (20,5).
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Кенин постепенно подбирается к тому уровню, который демонстрировала несколько лет назад, особенно в сезоне-2020. Это очень опасная соперница для стартового матча, тем более что американка уже вкатилась в турнир, а Касаткина стартует только со второго круга.
Россиянке уже на этом этапе наверняка придется выжимать из себя максимум или около того. Получится ли? Как минимум конкурентный можно ждать уверенно. Касаткина в нынешнем сезоне даже при поражениях обычно демонстрирует качественный теннис.
Но, разумеется, на проигрыше россиянки мы не фокусируемся. Ей точно по силам пройти Кенин, тем более если получится показать фирменную цепкую игру на задней линии. Коэффициенты позволяют заиграть плюсовую фору через Рыбакиной, чем и воспользуемся.
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