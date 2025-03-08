Дарья Касаткина — София Кенин, 9 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Кенин постепенно подбирается к тому уровню, который демонстрировала несколько лет назад, особенно в сезоне-2020. Это очень опасная соперница для стартового матча, тем более что американка уже вкатилась в турнир, а Касаткина стартует только со второго круга.

Россиянке уже на этом этапе наверняка придется выжимать из себя максимум или около того. Получится ли? Как минимум конкурентный можно ждать уверенно. Касаткина в нынешнем сезоне даже при поражениях обычно демонстрирует качественный теннис.

Но, разумеется, на проигрыше россиянки мы не фокусируемся. Ей точно по силам пройти Кенин, тем более если получится показать фирменную цепкую игру на задней линии. Коэффициенты позволяют заиграть плюсовую фору через Рыбакиной, чем и воспользуемся.