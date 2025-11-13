Ведомости
Казахстан - Бельгия, 15 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Казахстана первой в группе финиширует в отборе
Валентин Васильев

Осенью 2025 года статусные футбольные гости зачастили в Казахстан. Совсем недавно бум в стране вызвал приезд легендарного мадридского «Реала» в гости к «Кайрату», а теперь ее посетила с официальным визитом звездная сборная Бельгии. В первом случае все закончилось легкой победой гостей.  Смогут ли парни Талгата Байсуфинова что-то противопоставить восьмому номеру рейтинга ФИФА?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Казахстана

Место в рейтинге ФИФА: 115

15.11.2025, Чт

17:00 МСК

Сборная Бельгии

Место в рейтинге ФИФА: 8

П1 - 15.50

Х - 7.80

П2 - 1.19

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 9-й тур

Стадион: «Астана-Арена» (Астана, Казахстан)

Судьи: Донатас Румшас (Литва)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Казахстан0253-19
Бельгия52119-3

Последние пять матчей сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025Северная Македония

1:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Казахстан

4:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Бельгия

6:0

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Казахстан

0:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Казахстан

0:1

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.10.2025Уэльс

2:4

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Бельгия

0:0

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Бельгия

6:0

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Лихтенштейн

0:6

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Бельгия

4:3

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

Место в таблице

Свернуть

Сборная Бельгии занимает первое место в отборочном квинтете, Казахстан - четвертое. 

КомандыИВНПМО
1. Бельгия642021-614
2. Северная Македония734012-313
3. Уэльс631213-1010
4. Казахстан72148-127
5. Лихтенштейн60060-230

Прогноз на матч

Свернуть

25 команд, помимо трех хозяев турнира, уже квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2026. Как ни странно, Бельгии среди них до сих пор нет. С высокой степенью вероятности это недоразумение восьмая сборная планеты исправит уже в ближайший четверг. Победа в Астане досрочно выведет европейского топа на Кубок мира. У букмекеров нет сомнений, что гости ее добьются.

Сборная Казахстана первой в группе завершит отборочный турнир. Никаких турнирных задач она уже не преследует. Главная и единственная мотивация хозяев поля - достойно финишировать в квалификации. Разгром в Брюсселе со счетом 0:6 привел к отставке тренера команды Али Алиева. Встряска положительно повлияла на коллектив: с Талгатом Байсуфиновым в качестве и. о. казахстанцы отправили четыре безответных мяча Лихтенштейну и добились почетной ничьей (1:1) в Скопье. Для Северной Македонии она пришлась совсем некстати.

Закрепить эти локальные успехи казахстанцы постараются в последнем матче цикла. Фавориту же будет крайне сложно настроиться на максимум, уже фактически решим задачу (в последнем туре у Бельгии совсем проходной соперник - Лихтенштейн дома). Наш прогноз на игру в Астане: победа фаворита с форой (-1.5).

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Онлайн-кинотеатр Okko не оставит своих зрителей без трансляции из Астаны.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Сборная Казахстана 

Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»);

Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров, Талгат Кусяпов (все — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»), Арсен Аширбек («Окжетпес»);

Полузащитники: Даурен Жумат («Окжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Рамазан Оразов, Жан Али Пайруз, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Муроджон Халматов («Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»);

Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).

Сборная Бельгии

Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид», Испания), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед», Англия), Матц Селс («Ноттингем Форест», Англия), Маартен Вандевоордт («РБ Лейпциг», Германия).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм», Англия), Максим Де Кейпер («Брайтон», Англия), Кони Де Винтер («Дженоа», Италия), Брэндон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль», Франция), Йоакин Сейс («Брюгге»), Артюр Теате («Айнтрахт», Германия), Диегу Морейра («Страсбур», Франция), Натан Нгой («Лилль», Франция).

Полузащитники: Николас Раскин («Рейнджерс», Шотландия), Юри Тилеманс («Астон Вилла», Англия), Ханс Ванакен («Брюгге»), Шарль Ванхаутте («Юнион»), Амаду Онана («Астон Вилла», Англия), Аксель Витсель («Жирона», Испания).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта», Италия), Жереми Докю («Манчестер Сити», Англия), Ромео Вермант («Брюгге»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг», Германия), Алексис Салемакерс («Милан», Италия), Леандро Троссар («Арсенал», Англия), Доди Лукебакио («Бенфика», Португалия).

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «Бетсити» оценили вероятность победы бельгийцев коэффициентом 1.19. Предложения на два других исхода бигмаркета выглядят куда более заманчиво: 7.80 на ничью и 15.50 - на успех хозяев поля.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «БЕТСИТИ»

