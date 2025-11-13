Казахстан - Бельгия, 15 ноября: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

25 команд, помимо трех хозяев турнира, уже квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2026. Как ни странно, Бельгии среди них до сих пор нет. С высокой степенью вероятности это недоразумение восьмая сборная планеты исправит уже в ближайший четверг. Победа в Астане досрочно выведет европейского топа на Кубок мира. У букмекеров нет сомнений, что гости ее добьются.

Сборная Казахстана первой в группе завершит отборочный турнир. Никаких турнирных задач она уже не преследует. Главная и единственная мотивация хозяев поля - достойно финишировать в квалификации. Разгром в Брюсселе со счетом 0:6 привел к отставке тренера команды Али Алиева. Встряска положительно повлияла на коллектив: с Талгатом Байсуфиновым в качестве и. о. казахстанцы отправили четыре безответных мяча Лихтенштейну и добились почетной ничьей (1:1) в Скопье. Для Северной Македонии она пришлась совсем некстати.

Закрепить эти локальные успехи казахстанцы постараются в последнем матче цикла. Фавориту же будет крайне сложно настроиться на максимум, уже фактически решим задачу (в последнем туре у Бельгии совсем проходной соперник - Лихтенштейн дома). Наш прогноз на игру в Астане: победа фаворита с форой (-1.5).