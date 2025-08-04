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2 августа 9:42ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Маккартни Кесслер — Марта Костюк, 2 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Обидчицы Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

В субботу, 2 августа, американка Маккартни Кесслер встретится в четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в Монреале с украинкой Мартой Костюк. Сумеет ли представительница США после победы над россиянкой Миррой Андреевой пробиться ещё дальше?

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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 19:30 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Маккартни Кесслер (26 лет, 32-я ракетка мира, 28-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Майя Джойнт (Австралия) — 4:6, 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Мирра Андреева (Россия, 4) — 7:6 (7:5), 6:4

Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 24-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Маркета Вондроушова (Чехия) — 2:6, 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Даяна Ястремская (Украина, 30)

Маккартни Кесслер

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Не поднималась выше 30-го места в мировом рейтинге. Первый титул WTA взяла в прошлом сезоне — на харде в Кливленде. В 2025 году победила на этом же покрытии в Хобарте, а также на траве в Ноттингеме. В Остине на харде дошла до финала. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 29 побед при 17 поражениях. В турнире в Монреале участвует впервые.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Марта Костюк

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 19 побед при 16 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. На харде на US Open в прошлом сезоне Костюк одержала победу со счетом 6:2, 6:3.

Ставки на исход

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Букмекеры считают украинку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,71 на её победу и 2,12 на успех американки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 1,92 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КесслерПобеда КостюкТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,121,711,881,92

Прогноз и ставка

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Костюк известна свои бойцовским характером, который она образцово проявила в третьем круге, вырвав волевую победу над Касаткиной на тай-брейке. При этом и в позапрошлом матче украинца проиграла первый сет, но затем смогла одолеть именитую Вондроушову. Обратная сторона таких перформансов — много потраченных ресурсов (как физических, так и эмоциональных).

Кесслер шла по сетке чуть спокойнее, но в прошлом матче на руку ей сыграла травма Андреевой во втором сете. Впрочем, и сама американка находится в хорошей форме, а сезон в целом уже можно назвать для неё лучшим в карьере.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые рисуют не слишком большую разницу в коэффициентах. Ставка на исход здесь кажется слишком рискованной. Остановимся на тоталах, так как одностороннего матча не ждем. Соперницы достойны друг друга, поэтому предположим, что они разменяют пару десятков геймов.

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