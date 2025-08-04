Маккартни Кесслер — Марта Костюк, 2 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Костюк известна свои бойцовским характером, который она образцово проявила в третьем круге, вырвав волевую победу над Касаткиной на тай-брейке. При этом и в позапрошлом матче украинца проиграла первый сет, но затем смогла одолеть именитую Вондроушову. Обратная сторона таких перформансов — много потраченных ресурсов (как физических, так и эмоциональных).

Кесслер шла по сетке чуть спокойнее, но в прошлом матче на руку ей сыграла травма Андреевой во втором сете. Впрочем, и сама американка находится в хорошей форме, а сезон в целом уже можно назвать для неё лучшим в карьере.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые рисуют не слишком большую разницу в коэффициентах. Ставка на исход здесь кажется слишком рискованной. Остановимся на тоталах, так как одностороннего матча не ждем. Соперницы достойны друг друга, поэтому предположим, что они разменяют пару десятков геймов.