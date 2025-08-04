Маккартни Кесслер — Марта Костюк, 2 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

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В субботу, 2 августа, американка Маккартни Кесслер встретится в четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в Монреале с украинкой Мартой Костюк. Сумеет ли представительница США после победы над россиянкой Миррой Андреевой пробиться ещё дальше?
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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 19:30 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Маккартни Кесслер (26 лет, 32-я ракетка мира, 28-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 28-я ракетка мира, 24-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Даяна Ястремская (Украина, 30)
Не поднималась выше 30-го места в мировом рейтинге. Первый титул WTA взяла в прошлом сезоне — на харде в Кливленде. В 2025 году победила на этом же покрытии в Хобарте, а также на траве в Ноттингеме. В Остине на харде дошла до финала. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 29 побед при 17 поражениях. В турнире в Монреале участвует впервые.
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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 19 побед при 16 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
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Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. На харде на US Open в прошлом сезоне Костюк одержала победу со счетом 6:2, 6:3.
Букмекеры считают украинку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,71 на её победу и 2,12 на успех американки.
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Единственный очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (21,5) и 1,92 на ТМ (21,5).
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Костюк известна свои бойцовским характером, который она образцово проявила в третьем круге, вырвав волевую победу над Касаткиной на тай-брейке. При этом и в позапрошлом матче украинца проиграла первый сет, но затем смогла одолеть именитую Вондроушову. Обратная сторона таких перформансов — много потраченных ресурсов (как физических, так и эмоциональных).
Кесслер шла по сетке чуть спокойнее, но в прошлом матче на руку ей сыграла травма Андреевой во втором сете. Впрочем, и сама американка находится в хорошей форме, а сезон в целом уже можно назвать для неё лучшим в карьере.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые рисуют не слишком большую разницу в коэффициентах. Ставка на исход здесь кажется слишком рискованной. Остановимся на тоталах, так как одностороннего матча не ждем. Соперницы достойны друг друга, поэтому предположим, что они разменяют пару десятков геймов.