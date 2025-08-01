Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 августа 12:40ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Елена Рыбакина — Даяна Ястремская, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Монреале

После победы над Наварро украинка может удивить
Руслан Ипполитов

В субботу, 2 августа, на женском турнире в Монреале в матче за путевку в четвертьфинал сразятся Елена Рыбакина и Даяна Ястремская. Представительница Казахстана занимает 12-е место в рейтинге WTA и является фавориткой. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США, 55) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния, 52) — 6:0, 7:6

Даяна Ястремская (25 лет, 35-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 57) — 3:6, 7:6, 6:2
  • 3-й круг: Эмма Наварро (США, 10) — 7:5, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан)

Свернуть

Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. 

В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби и Вашингтоне. Всего в 2025 году одержала 34 победы при 14 поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне пропустила эти соревнования.

На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. 

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Даяна Ястремская (Украина)

Свернуть

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. Высшее место в мировом женском рейтинге - 21.

В 2025 году в 44 матчах одержала 28 побед при 16 поражениях. Финалистка турнира в Ноттингеме (трава). Финалистка турнира в Линце (хард), где проиграла россиянке Екатерине Александровой. Полуфиналистка турнира в Гамбурге (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Истбурне (трава) и Хобарте (хард).  

На Уимблдоне проиграла в 3-м круге. На «Ролан Гаррос» в 3-м раунде уступила россиянке Людмиле Самсоновой. На Australian Open в третьем круге уступила Елене Рыбакиной в двух сетах.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки лишь однажды встречались на корте. В 2025 году в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии в двух сетах без видимых проблем победила представительница Казахстана - 6:3, 6:4. 

Ставки на исход

Свернуть

БК FONBET в своих котировках выделяет представительницу Казахстана, как явную претендентку на победу. Вероятность выигрыша Рыбакиной котируется за 1.52. Удачная ставка на украинку обещает выплату по кэфу 2.35..

Ставки на тотал

Свернуть

Букмекер предлагает коэффициент за тотал больше 20.5 (не меньше 21 гейма в матче) - 1.72. Тотал меньше 20.5 обещает двукратную выплату при сыгравшем пари.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа РыбакинойПобеда ЯстремскойТБ (20.5)ТМ (20.5)
FONBET1.522.351.722.00

Прогноз и ставка

Свернуть

Обыграв в предыдущем раунде плей-офф представительницу топ-10 WTA - американку Эмму Наварро - Ястремская в очередной раз заявила о высоких амбициях, ног подобное случалось с Даяной в текущем сезоне уже неоднократно. Украинке не хватает стабильности и длинные победные серии с топовыми соперниками она выдает не так часто, как хотелось бы. На Уимблдоне украинка сыграла не лучшим образом, а затем успела потерпеть довольно досадное поражение в полуфинале грунтового турнира в Гамбурге от француженки Лоис Буассон.

Игра Рыбакиной выглядит более уверенной и стабильной. Елена была в полуфинале в Вашингтоне, обидно проиграла Кларе Таусон в 3-м раунде одиночного Уимблдона, а до этого были еще два четвертьфинала в Берлине и Лондоне.  Второй раз подряд пушка Ястремской обычно не стреляет, так что возьмем фору для Рыбакиной в 4.5 гейма. Такое пари и выигрыш обещает солидный, и чрезмерно рисковым не выглядит.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer182 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer516 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer516 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё