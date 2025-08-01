Елена Рыбакина — Даяна Ястремская, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Монреале

В субботу, 2 августа, на женском турнире в Монреале в матче за путевку в четвертьфинал сразятся Елена Рыбакина и Даяна Ястремская. Представительница Казахстана занимает 12-е место в рейтинге WTA и является фавориткой. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира)

1-й круг: пропуск

2-й круг: Хейли Баптист (США, 55) — 6:4, 6:3

3-й круг: Жаклин Кристиан (Румыния, 52) — 6:0, 7:6

Даяна Ястремская (25 лет, 35-я ракетка мира)