Елена Рыбакина — Даяна Ястремская, 2 августа: прогноз на матч 4-го круга турнира в Монреале

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В субботу, 2 августа, на женском турнире в Монреале в матче за путевку в четвертьфинал сразятся Елена Рыбакина и Даяна Ястремская. Представительница Казахстана занимает 12-е место в рейтинге WTA и является фавориткой. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 02.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «ИГА Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Елена Рыбакина (26 лет, 12-я ракетка мира)
Даяна Ястремская (25 лет, 35-я ракетка мира)
Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде.
В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби и Вашингтоне. Всего в 2025 году одержала 34 победы при 14 поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне пропустила эти соревнования.
На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем.
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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. Высшее место в мировом женском рейтинге - 21.
В 2025 году в 44 матчах одержала 28 побед при 16 поражениях. Финалистка турнира в Ноттингеме (трава). Финалистка турнира в Линце (хард), где проиграла россиянке Екатерине Александровой. Полуфиналистка турнира в Гамбурге (грунт). Четвертьфиналистка турниров в Истбурне (трава) и Хобарте (хард).
На Уимблдоне проиграла в 3-м круге. На «Ролан Гаррос» в 3-м раунде уступила россиянке Людмиле Самсоновой. На Australian Open в третьем круге уступила Елене Рыбакиной в двух сетах.
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Спортсменки лишь однажды встречались на корте. В 2025 году в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии в двух сетах без видимых проблем победила представительница Казахстана - 6:3, 6:4.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Обыграв в предыдущем раунде плей-офф представительницу топ-10 WTA - американку Эмму Наварро - Ястремская в очередной раз заявила о высоких амбициях, ног подобное случалось с Даяной в текущем сезоне уже неоднократно. Украинке не хватает стабильности и длинные победные серии с топовыми соперниками она выдает не так часто, как хотелось бы. На Уимблдоне украинка сыграла не лучшим образом, а затем успела потерпеть довольно досадное поражение в полуфинале грунтового турнира в Гамбурге от француженки Лоис Буассон.
Игра Рыбакиной выглядит более уверенной и стабильной. Елена была в полуфинале в Вашингтоне, обидно проиграла Кларе Таусон в 3-м раунде одиночного Уимблдона, а до этого были еще два четвертьфинала в Берлине и Лондоне. Второй раз подряд пушка Ястремской обычно не стреляет, так что возьмем фору для Рыбакиной в 4.5 гейма. Такое пари и выигрыш обещает солидный, и чрезмерно рисковым не выглядит.