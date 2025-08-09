Мэдисон Киз — Клара Таусон, 6 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Монреале

Партнерский проект
В ночь на среду, 6 августа, по московскому времени в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Монреале встретятся американка Мэдисон Киз и датчанка Клара Таусон. Анализируем коэффициенты букмекеров на это противостояние.
Дата / Время: 06.08.2025, не ранее 01:30 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Мэдисон Киз (30 лет, 8-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Клара Таусон (22 года, 19-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 10) — Наоми Осака (Япония)
Победительница десяти турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема (Australian Open), также взяла титул на харде в Аделаиде. На этом же покрытии дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе, до аналогичной стадии добралась на траве в Лондоне. На «Ролан Гаррос» вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 35 побед при десяти поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2016-м, когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Выиграла три турнира WTA, все — на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Окленде, дошла до финала в Дубае, на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 31 победу при 15 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
Единственный очный матч соперницы провели в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Окленде. Тогда Таусон выиграла со счетом 6:4, 7:6 (9:7).
Букмекеры считают американку фавориткой четвертьфинала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,75 на её победу и 2,18 на успех датчанки.
Единственный очный матч спортсменок продлился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).
Таусон проводит прекрасный турнир, за три матча она не отдала соперницам ни сета. У Киз путь по сетке складывается сложнее — волевые победы в последних двух встречах. Однако букмекеры всё же считают фавориткой опытную американку, которая выдает топовый и стабильный сезон.
Киз навязывает соперницам агрессивный стиль, и если это срабатывает, то шансов у её оппоненток, как правило, немного. Но Таусон обладает достаточной мощью, чтобы навязать американке конкуренцию. Вдобавок на старте сезона датчанка уже обыгрывала именитую соперницу, а это явный плюс для психологической уверенности.
Резюмируя, ждем в этом матче красивую и напряженную борьбу. Даже если всё закончится в двух сетах, они наверняка получатся конкурентными. Пробуем ТБ (20,5).