Мэдисон Киз — Клара Таусон, 6 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Монреале

Таусон проводит прекрасный турнир, за три матча она не отдала соперницам ни сета. У Киз путь по сетке складывается сложнее — волевые победы в последних двух встречах. Однако букмекеры всё же считают фавориткой опытную американку, которая выдает топовый и стабильный сезон.

Киз навязывает соперницам агрессивный стиль, и если это срабатывает, то шансов у её оппоненток, как правило, немного. Но Таусон обладает достаточной мощью, чтобы навязать американке конкуренцию. Вдобавок на старте сезона датчанка уже обыгрывала именитую соперницу, а это явный плюс для психологической уверенности.

Резюмируя, ждем в этом матче красивую и напряженную борьбу. Даже если всё закончится в двух сетах, они наверняка получатся конкурентными. Пробуем ТБ (20,5).