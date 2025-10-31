Карен Хачанов — Алекс де Минаур, 30 октября: прогноз на матч турнира в Париже

Де Минаур качественно проводит заключительный отрезок сезона. На трех последних турнирах он добирался минимум до четвертьфинала, а останавливали его только Янник Синнер и Даниил Медведев. Однако в Париже австралиец пока выглядит тяжеловато. Неслучайно стартовый матч получился для него очень трудовым. И Хачанову точно по силам справиться с таким де Минауром, тем более что сам россиянин наконец-то прервал серию поражений.

Рискнем предположить, что букмекеры зря считают австралийца фаворитом противостояния. Считаем шансы Хачанова на победу весьма высокими, а для перестраховки остановимся на плюсовой форе по геймам через него.