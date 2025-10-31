Ведомости
Карен Хачанов — Алекс де Минаур, 30 октября: прогноз на матч турнира в Париже

Семь лет назад россиянин выиграл этот «Мастерс»
Александр Бокулёв

В четверг, 30 октября, в третьем круге хардового турнира ATP 1000 в Париже встретятся Карен Хачанов и Алекс де Минаур. Сумеет ли вторая ракетка России обыграть шестого номера мирового рейтинга?

Дата / Время: 30.10.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: La Defense Arena, корт №1 (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Карен Хачанов (29 лет, 14-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: Итан Куинн (США) — 6:1, 6:1
  • 2-й круг: Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:1, 3:6, 6:3

Алекс де Минаур (26 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим из пары Тейлор Фритц (США, 4) — Александр Бублик (Казахстан, 13)

Карен Хачанов

Серебряный призер Олимпиады-2020 в индивидуальной дисциплине. Выиграл семь турниров ATP в одиночном разряде, все — на хардовом покрытии. В нынешнем сезоне дошел до финала в Торонто (хард), полуфинала в Барселоне (грунт) и Галле (трава). На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге, на US Open — во втором, на Уимблдоне пробился в четвертьфинал. Всего в 2025 году одержал 32 победы при 23 поражениях. Турнир в Париже выиграл в 2018-м, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

Алекс де Минаур

Выиграл десять турниров ATP в одиночном разряде, в том числе восемь хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Вашингтоне, также добирался до финала в Роттердаме (хард) и полуфинала в Монте-Карло (грунт), Пекине и Вене (оба — хард). На Australian Open и US Open пробился в четвертьфинал, на «Ролан Гаррос» вылетел во втором круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 54 победы при 20 поражениях. На турнире в Париже лучший результат показал в 2023-м и 2024-м, когда дошел до четвертьфинала.

Личные встречи

Соперники ранее провели три официальных очных матча, все они прошли на харде. Первую выиграл де Минаур, затем две победы одержал Хачанов.

Ставки на исход

Букмекеры считают австралийца фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,65 на его победу и 2,25 на успех россиянина.

Ставки на тоталы

Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,85 на ТБ (22,5) и 1,95 на ТМ (22,5).

 Победа ХачановаПобеда де МинаураТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE2,251,651,901,90

Прогноз и ставка

Де Минаур качественно проводит заключительный отрезок сезона. На трех последних турнирах он добирался минимум до четвертьфинала, а останавливали его только Янник Синнер и Даниил Медведев. Однако в Париже австралиец пока выглядит тяжеловато. Неслучайно стартовый матч получился для него очень трудовым. И Хачанову точно по силам справиться с таким де Минауром, тем более что сам россиянин наконец-то прервал серию поражений.

Рискнем предположить, что букмекеры зря считают австралийца фаворитом противостояния. Считаем шансы Хачанова на победу весьма высокими, а для перестраховки остановимся на плюсовой форе по геймам через него.

