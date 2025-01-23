Химки - Краснодар, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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В чемпионате России по футболу стартует второй круг. Лидер сезона, “Краснодар”, едет в ближнее Подмосковье. Удастся ли “быкам” избежать потерь в Химках? В поиске ответа на этот вопрос есть смысл заглянуть в статистику и линии букмекерских контор.
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Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: “Арена Химки” (Химки, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|3
|3
|6
|12-30
|«Краснодар»
|6
|3
|3
|30-12
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Ростов»
3:1
«Химки»
РПЛ
|03.11.2024
|«Оренбург»
1:1
«Химки»
РПЛ
|27.10.2024
|«Химки»
3:4
«Динамо» Москва
РПЛ
|23.10.2024
|«Оренбург»
2:0
«Химки»
FONBET Кубок России
|19.10.2024
|«Химки»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.11.2024
|«Рубин»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|03.11.2024
|«Краснодар»
4:0
«Оренбург»
РПЛ
|28.10.2024
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|23.10.2024
|«Краснодар»
1:2
«Пари НН»
FONBET Кубок России
|19.10.2024
|«Спартак»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
После первого круга “Краснодар” лидирует в таблице, “Химки” идут четвертыми с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|2. Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|3. Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|4. Динамо Москва
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|5. Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|6. ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|7. Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|8. Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|9. Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|10. Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|11. Динамо Махачкала
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|12. Крылья Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|13. Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|14. Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|15. Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|16. Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
В заключительном туре первого круга “Краснодар” крайне досадно для себя потерял два очка в Казани и позволил “Зениту” сократить отставание от первого места до одно пункта. Еще одна потеря почти наверняка будет стоить южанам лидирующей позиции. Чего им, естественно, очень сильно не хотелось бы. Турнирное положение и будет определять характер действий фаворита в Подмосковье. Он будет играть только на победу, стараясь использовать преимущество в классе игроков, среди которых хватает новичков.
В первом круге чемпионата “быки” просто уничтожили химчан дома со счетом 4:0. Воспоминания об октябрьском разгроме приумножат решимость хозяев. Игра обещает быть обоюдоострая и, как нам кажется, результативная. Есть подозрение, что начинать с центра придется обеим командам, и не только в начале каждого тайма. Все-таки мастера атаки есть не только у Мусаева, но и у его визави Артиги.
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В прямом эфире игру в Подмосковье покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline. Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Джикия, Луна (оба - травмы)
«Краснодар»: Черников (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Химки»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|2. Голубович
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|26. Анджелкович
|3. Тормена
|Защитник
|Полузащитник
|99. Ориньо
|15. Оласа
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Абдуллахи
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|97. Магомедов
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Мирзов
|11. Батчи
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бакаев
|7. Са
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Заболотный
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
БК PARI установила привлекательный коэффициент на победу хозяев поля - 4.60 - и чуть поменьше - на ничью (4.15). Победу фаворита в конторе можно взять по котировке 1.70.
По расчетам аналитиков, вероятность победы лидера составляет около 58%. Из предыдущих шести матчей с “Краснодаром” “Химки” проиграли пять и только раз добились успеха в кубковом противостоянии.
Бесплатно игру покажут сайты некоторых легальных букмекерских компаний - в частности, партнер РПЛ Winline.
Топ-3 фаворитов РПЛ, по версии аналитиков БК PARI, сейчас выглядит следующим образом: “Зенит” (1.70), “Краснодар” (3.00), “Локомотив” (12.00).
Проще всего это сделать при помощи официального сайта ФК “Химки”.
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