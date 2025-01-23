Химки - Краснодар, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В заключительном туре первого круга “Краснодар” крайне досадно для себя потерял два очка в Казани и позволил “Зениту” сократить отставание от первого места до одно пункта. Еще одна потеря почти наверняка будет стоить южанам лидирующей позиции. Чего им, естественно, очень сильно не хотелось бы. Турнирное положение и будет определять характер действий фаворита в Подмосковье. Он будет играть только на победу, стараясь использовать преимущество в классе игроков, среди которых хватает новичков.

Трансферное окно РПЛ.

В первом круге чемпионата “быки” просто уничтожили химчан дома со счетом 4:0. Воспоминания об октябрьском разгроме приумножат решимость хозяев. Игра обещает быть обоюдоострая и, как нам кажется, результативная. Есть подозрение, что начинать с центра придется обеим командам, и не только в начале каждого тайма. Все-таки мастера атаки есть не только у Мусаева, но и у его визави Артиги.