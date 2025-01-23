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20 ноября 8:09ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Краснодар, 23 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

"Быкам" нельзя притормаживать
Валентин Васильев

В  чемпионате России по футболу стартует второй круг. Лидер сезона, “Краснодар”, едет в ближнее Подмосковье. Удастся ли “быкам” избежать потерь в Химках? В поиске ответа на этот вопрос есть смысл заглянуть в статистику и линии букмекерских контор. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

23.11.2024, Сб

16:30 МСК

«Краснодар» 

П1 - 4.60

Х - 4.15

П2 - 1.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: “Арена Химки” (Химки, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»33612-30
«Краснодар»63330-12

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Ростов»

3:1

«Химки»

РПЛ

03.11.2024«Оренбург»

1:1

«Химки»

РПЛ

27.10.2024«Химки»

3:4

«Динамо» Москва

РПЛ

23.10.2024«Оренбург»

2:0

«Химки»

FONBET Кубок России

19.10.2024«Химки»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.11.2024«Рубин»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

03.11.2024«Краснодар»

4:0

«Оренбург» 

РПЛ

28.10.2024«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

23.10.2024«Краснодар»

1:2

«Пари НН» 

FONBET Кубок России

19.10.2024«Спартак»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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После первого круга “Краснодар” лидирует в таблице, “Химки” идут четвертыми с конца. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15114032-737
2. Зенит15113133-736
3. Локомотив15111330-1834
4. Динамо Москва1593331-1730
5. Спартак1584325-1228
6. ЦСКА1583424-1027
7. Рубин1554617-2219
8. Ростов1545620-2617
9. Акрон1544719-3016
10. Пари НН1543815-2715
11. Динамо Махачкала153669-1415
12. Крылья Советов1533913-2312
13. Химки1526716-2812
14. Факел1526710-2312
15. Ахмат1516813-299
16. Оренбург1515916-308

Прогноз на матч

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В заключительном туре первого круга “Краснодар” крайне досадно для себя потерял два очка в Казани и позволил “Зениту” сократить отставание от первого места до одно пункта. Еще одна потеря почти наверняка будет стоить южанам лидирующей позиции. Чего им, естественно, очень сильно не хотелось бы. Турнирное положение и будет определять характер действий фаворита в Подмосковье. Он будет играть только на победу, стараясь использовать преимущество в классе игроков, среди которых хватает новичков.

Трансферное окно РПЛ.

В первом круге чемпионата “быки” просто уничтожили химчан дома со счетом 4:0. Воспоминания об октябрьском разгроме приумножат решимость хозяев. Игра обещает быть обоюдоострая и, как нам кажется, результативная. Есть подозрение, что начинать с центра придется обеим командам, и не только в начале каждого тайма.  Все-таки мастера атаки есть не только у Мусаева, но и у его визави Артиги.

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Подмосковье покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Химки»: Джикия, Луна (оба - травмы)

«Краснодар»:  Черников (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Краснодар»:

Позиция«Химки»«Краснодар»Позиция
Вратарь87. Кокарев1. АгкацевВратарь
Защитник2. Голубович98. ПетровЗащитник
Защитник24. Фаринья4. КостаЗащитник
Защитник26. Анджелкович3. ТорменаЗащитник
Полузащитник99. Ориньо15. ОласаПолузащитник
Полузащитник77. Корредера6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 10. Абдуллахи88. КривцовПолузащитник 
Полузащитник97. Магомедов10. СперцянПолузащитник
Полузащитник70. Мирзов11. БатчиПолузащитник
Полузащитник18. Бакаев7. СаПолузащитник
Нападающий91. Заболотный9. КордобаНападающий
Главный тренерФранк АртигаМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила привлекательный коэффициент на победу хозяев поля - 4.60 - и чуть поменьше - на ничью (4.15).  Победу фаворита в конторе можно взять по котировке 1.70.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Химки» - «Краснодар»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы лидера составляет около 58%. Из предыдущих шести матчей с “Краснодаром” “Химки” проиграли пять и только раз добились успеха в кубковом противостоянии.

Где бесплатно смотреть матч «Химки» - «Краснодар»?

Бесплатно игру покажут сайты некоторых легальных букмекерских компаний - в частности, партнер РПЛ Winline.

Кто выиграет чемпионат России по футболу?

Топ-3 фаворитов РПЛ, по версии аналитиков БК PARI, сейчас выглядит следующим образом: “Зенит” (1.70), “Краснодар” (3.00), “Локомотив” (12.00).

Где купить билеты на матч «Химки» - «Краснодар»?

Проще всего это сделать при помощи официального сайта ФК “Химки”

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