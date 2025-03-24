Химки - Пари НН, 29 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Как ни странно, нижегородский клуб относится к категории «нелюбимых» у «Химок». За 15 официальных матчей красно-черные выиграли у волжан только раз, не считая еще одной победы по пенальти. Две последние встречи команд в Нижнем завершились сухими победами хозяев (2:0, 1:0), а в межсезонье этот тренд продолжил выигрыш команды Гончаренко в контрольном матче (3:1).

Прямое столкновение борцов за выживание вряд ли будет богатым на изобретательные атаки и забитые мячи. «Химки» с Артигой предпочитают минимализм в результатах - 1:0, 1:1. Если соперники разыграют в Подмосковье очередной «низовой» матч, никто сильно не удивится. PARI установила неплохой коэффициент на ТМ 2.5 - 1.78.