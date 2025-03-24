Химки - Пари НН, 29 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Про такие матчи придуман штамп «игра за шесть очков». «Химки» с «Пари НН» идут вровень по дистанции чемпионата России и одинаково не хотят продлевать себе сезон еще на два стыковых матча - не говоря уже о том, чтобы напрямую вылететь из РПЛ. В субботу они сойдутся в ближнем Подмосковье. Прикинем шансы сторон на успех.
🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Химки»
15.03.2025, Сб
14:30 МСК
«Пари НН» (Нижний Новгород)
|П1 - 2.30
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|1
|7
|7
|9-17
|«Пари НН»
|7
|7
|1
|17-19
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Химки»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|08.03.2025
|ЦСКА
1:0
«Химки»
РПЛ
|02.03.2025
|«Химки»
1:0
«Факел»
РПЛ
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Химки»
1:6
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Рубин»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|07.03.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Пари НН»
1:1
«Енисей»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Химок» и «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|09.08.2024
|«Пари НН»
1:0
«Химки»
РПЛ
|03.06.2023
|«Пари НН»
2:0
«Химки»
РПЛ
|22.11.2022
|«Химки»
1:1, пен. 1:3
«Пари НН»
Кубок России
|13.09.2022
|«Пари НН»
1:1, пен. 5:3
«Химки»
Кубок России
Перед очной встречей «Химки» на одно очко опережают соперника.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|21
|13
|7
|1
|39-13
|46
|2. Спартак
|21
|13
|4
|4
|41-17
|43
|3. Зенит
|21
|13
|4
|4
|40-14
|43
|4. Локомотив
|21
|12
|4
|5
|37-29
|40
|5. Динамо Москва
|21
|11
|6
|4
|43-23
|39
|6. ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|31-15
|38
|7. Рубин
|21
|9
|5
|7
|29-29
|32
|8. Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|9. Акрон
|21
|7
|4
|10
|26-38
|25
|10. Динамо Махачкала
|21
|4
|9
|8
|16-22
|21
|11. Химки
|21
|4
|8
|9
|24-37
|20
|12. Крылья Советов
|21
|5
|4
|12
|20-36
|19
|13. Пари НН
|21
|5
|4
|12
|17-39
|19
|14. Ахмат
|21
|3
|9
|9
|20-35
|18
|15. Факел
|21
|2
|8
|11
|11-29
|14
|16. Оренбург
|21
|2
|5
|14
|18-37
|11
Как ни странно, нижегородский клуб относится к категории «нелюбимых» у «Химок». За 15 официальных матчей красно-черные выиграли у волжан только раз, не считая еще одной победы по пенальти. Две последние встречи команд в Нижнем завершились сухими победами хозяев (2:0, 1:0), а в межсезонье этот тренд продолжил выигрыш команды Гончаренко в контрольном матче (3:1).
Прямое столкновение борцов за выживание вряд ли будет богатым на изобретательные атаки и забитые мячи. «Химки» с Артигой предпочитают минимализм в результатах - 1:0, 1:1. Если соперники разыграют в Подмосковье очередной «низовой» матч, никто сильно не удивится. PARI установила неплохой коэффициент на ТМ 2.5 - 1.78.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Химках покажет канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Дани Фернандес, Мехиа (оба - дисквалификации), Луна (травма)
«Пари НН»: Марадишвили (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Химки»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|14. Джикия
|15. Эктов
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|24. Гоцук
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|25. Карич
|Защитник
|Защитник
|72. Фернандес
|86. Агапов
|Защитник
|Защитник
|22. Мехия
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Вера
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|29. Тичич
|Полузащитник
|Полузащитник
|9 Руденко
|27. Грулев
|Нападающий
|Нападающий
|18. Бакаев
|96. Кокшаров
|Нападающий
|Нападающий
|91. Заболотный
|20. Босельи
|Нападающий
|Главный тренер
|Франк Артига
|Виктор Гончаренко
|Главный тренер
В основной линии PARI наблюдаются высокие коэффициенты на все самые популярные исходы: 2.30 на победу хозяев, 3.10 - на гостей и 3.35 - на ничью.
Аналитики находят наиболее вероятным исходом встречи в Химках ничью 1:1 (коэффициент 7.00).
Такую возможность предоставляет своим пользователям беттинговый партнер Премьер-лиги - Winline.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте подмосковного клуба. Минимальная цена - 300 рублей.
Да, паспорт болельщика необходим на всех играх РПЛ.
Прямо сейчас PARI принимает ставки на прямой вылет своего клуба-партнера по коэффициенту 5.00. Котировка на спуск «Химок» более чем в два раза выше - 12.00.
Партнерский проект