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24 марта 9:24ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Пари НН, 29 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Крайне неудобный соперник для подмосковного клуба!
Валентин Васильев

Про такие матчи придуман штамп «игра за шесть очков». «Химки» с «Пари НН» идут вровень по дистанции чемпионата России и одинаково не хотят продлевать себе сезон еще на два стыковых матча - не говоря уже о том, чтобы напрямую вылететь из РПЛ. В субботу они сойдутся в ближнем Подмосковье. Прикинем шансы сторон на успех. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

15.03.2025, Сб

14:30 МСК

 «Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 2.30

Х - 3.35

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»1779-17
«Пари НН»77117-19

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Химки»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

08.03.2025ЦСКА

1:0

«Химки»

РПЛ

02.03.2025«Химки»

1:0

«Факел»

РПЛ

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

18.02.2025«Химки»

1:6

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Рубин»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

07.03.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

15.02.2025«Пари НН»

1:1

«Енисей»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Химок» и «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

09.08.2024«Пари НН»

1:0

«Химки»

РПЛ

03.06.2023«Пари НН»

2:0

«Химки»

РПЛ

22.11.2022«Химки»

1:1, пен. 1:3

«Пари НН»

Кубок России

13.09.2022«Пари НН»

1:1, пен. 5:3

«Химки»

Кубок России

Турнирная таблица

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Перед очной встречей «Химки» на одно очко опережают соперника.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар21137139-1346
2. Спартак21134441-1743
3. Зенит21134440-1443
4. Локомотив21124537-2940
5. Динамо Москва21116443-2339
6. ЦСКА21115531-1538
7. Рубин2195729-2932
8. Ростов2186732-3130
9. Акрон21741026-3825
10. Динамо Махачкала2149816-2221
11. Химки2148924-3720
12. Крылья Советов21541220-3619
13. Пари НН21541217-3919
14. Ахмат2139920-3518
15. Факел21281111-2914
16. Оренбург21251418-3711

Прогноз на матч

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Как ни странно, нижегородский клуб относится к категории «нелюбимых» у «Химок». За 15 официальных матчей красно-черные выиграли у волжан только раз, не считая еще одной победы по пенальти.  Две последние встречи команд в Нижнем завершились сухими победами хозяев (2:0, 1:0), а в межсезонье этот тренд продолжил выигрыш команды Гончаренко в контрольном матче (3:1).

Прямое столкновение борцов за выживание вряд ли будет богатым на изобретательные атаки и забитые мячи. «Химки» с Артигой предпочитают минимализм в результатах - 1:0, 1:1. Если соперники разыграют в Подмосковье очередной «низовой» матч, никто сильно не удивится. PARI установила неплохой коэффициент на ТМ 2.5 - 1.78. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Химках покажет канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Химки»: Дани Фернандес, Мехиа (оба - дисквалификации), Луна  (травма)

«Пари НН»: Марадишвили (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Пари НН»:

Позиция«Химки»«Пари НН»Позиция
Вратарь87. Кокарев30. МедведевВратарь
Защитник14. Джикия15. ЭктовЗащитник
Защитник24. Фаринья24. Гоцук Защитник
Защитник25. Филин25. КаричЗащитник
Защитник72. Фернандес86. АгаповЗащитник
Защитник22. Мехия22. КаккоевПолузащитник
Полузащитник32. Вера78. КалинскийПолузащитник 
Полузащитник77. Корредера29. ТичичПолузащитник
Полузащитник9 Руденко27. ГрулевНападающий
Нападающий18. Бакаев96. КокшаровНападающий
Нападающий91. Заболотный20. БосельиНападающий
Главный тренерФранк АртигаВиктор ГончаренкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии PARI наблюдаются высокие коэффициенты на все самые популярные исходы: 2.30 на победу хозяев, 3.10 - на гостей и 3.35 - на ничью.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Химки» - «Пари НН»?

Аналитики находят наиболее вероятным исходом встречи в Химках ничью 1:1 (коэффициент 7.00).

Где бесплатно смотреть матч «Химки» - «Пари НН»?

Такую возможность предоставляет своим пользователям беттинговый партнер Премьер-лиги - Winline.

Где купить билеты на матч «Химки» - «Пари НН»? 

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте подмосковного клуба.  Минимальная цена - 300 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, паспорт болельщика необходим на всех играх РПЛ.

«Химки» и «Пари НН» вылетят из РПЛ?

Прямо сейчас PARI принимает ставки на прямой вылет своего клуба-партнера по коэффициенту 5.00. Котировка на спуск «Химок» более чем в два раза выше - 12.00.

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