Химки - Ростов, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Воскресную программу РПЛ закроет встреча в ближнем Подмосковье: в гости к «Химкам» приехал «Ростов». Изучаем предложения букмекеров на эту игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Химки»
|4
|4
|9
|12-20
|«Ростов»
|9
|4
|4
|20-12
Последние пять игр «Химок»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Химки»
2:2
«Акрон»
РПЛ
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
|13.04.2025
|«Химки»
1:3
«Крылья Советов»
РПЛ
|06.04.2025
|«Динамо» Махачкала
4:1
«Химки»
РПЛ
|29.03.2025
|«Химки»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|12.04.2025
|«Ахмат»
2:1
«Ростов»
РПЛ
Перед очной встречей «Ростов» занимает восьмое место в таблице, а «Химки» - 12-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|3. ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|4. Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|5. Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|13. Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|14. Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
«Ростов» свой главный матч на этой неделе уже выиграл - у «Локомотива» в полуфинале Пути регионов Кубка России. В чемпионате причин «умирать» на поле у дончан не осталось. Можно раскрепоститься и поиграть в свое удовольствие. В этом сезоне все матчи южан с химчанами проходили результативно: дважды по 3:1 в Ростове-на-Дону (в Кубке и лиге), 2:2 с серией пенальти в Подмосковье. Есть основания понадеяться на что-то подобное и сегодня. Наш прогноз: тотал больше 2.5.
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|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери
«Химки»: Луна, Фаринья (оба - травмы)
«Ростов»: Мелехин, Эль-Аскалани, Мохеби (все - травмы), Роналдо (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Ростов»:
|Позиция
|«Химки»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|87. Кокарев
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|14. Джикия
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|3. Чежия
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|72. Фернандес
|40. Вахания
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Мехия
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Вера
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Корредера
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|9 Руденко
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Бакаев
|27. Комличенко
|Нападающий
|Нападающий
|91. Заболотный
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Линию PARI отличают высокие коэффициенты на основные исходы бигмаркета. Так, победа хозяев котируется за 3.35, а ничья - за 3.70. Взять успех гостей предлагается за 2.13.
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Химчане не побеждают дончан в основное время с 2021 года. Неудивительно, что букмекеры находят шансы гостей на успех чуть более предпочтительными. Хотя в турнирном отношении очки нужнее красно-черным.
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Обе команды заканчивают сезон не с теми тренерами, с которыми его начинали. В ростовском клубе в межсезонье произошла замена Карпина на испанца Альбу. В «Химках» же, напротив, испанского специалиста Артигу сменил отечественный - Адиев.
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