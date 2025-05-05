Химки - Ростов, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Кто победит в матче «Химки» - «Ростов» ?

Химчане не побеждают дончан в основное время с 2021 года. Неудивительно, что букмекеры находят шансы гостей на успех чуть более предпочтительными. Хотя в турнирном отношении очки нужнее красно-черным.

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Кто тренирует «Химки» и «Ростов»?

Обе команды заканчивают сезон не с теми тренерами, с которыми его начинали. В ростовском клубе в межсезонье произошла замена Карпина на испанца Альбу. В «Химках» же, напротив, испанского специалиста Артигу сменил отечественный - Адиев.