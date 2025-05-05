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4 мая 6:24ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Химки - Ростов, 4 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В столичном регионе распогодилось - ждем веселого футбола?
Валентин Васильев

Воскресную программу РПЛ закроет встреча в ближнем Подмосковье: в гости к «Химкам» приехал «Ростов». Изучаем предложения букмекеров на эту игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Химки» 

04.05.2025, Вс

19:30 МСК

«Ростов» 

П1 - 3.35

Х - 3.70

П2 - 2.13

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Химки»44912-20
«Ростов»94420-12

Последние пять игр «Химок»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Химки»

2:2

«Акрон»

РПЛ

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

13.04.2025«Химки»

1:3

«Крылья Советов»

РПЛ

06.04.2025«Динамо» Махачкала

4:1

«Химки»

РПЛ

29.03.2025«Химки»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

12.04.2025«Ахмат»

2:1

«Ростов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Перед очной встречей «Ростов» занимает восьмое место в таблице, а «Химки» - 12-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар27187254-2161
2. Зенит26166451-1754
3. ЦСКА26156541-1851
4. Спартак26155649-2350
5. Динамо26138554-3047
6. Локомотив27137744-3846
7. Рубин271161035-4039
8. Ростов26107939-3937
9. Акрон27951334-4732
10. Крылья Советов26861232-4030
11. Динамо Махачкала27691225-3227
12. Химки26591230-4724
13. Пари НН26651520-4723
14. Ахмат264111123-4023
15. Оренбург27461724-4918
16. Факел26291512-3915

Прогноз на матч

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«Ростов» свой главный матч на этой неделе уже выиграл - у «Локомотива» в полуфинале Пути регионов Кубка России. В чемпионате причин «умирать» на поле у дончан не осталось. Можно раскрепоститься и поиграть в свое удовольствие. В этом сезоне все матчи южан с химчанами проходили результативно: дважды по 3:1 в Ростове-на-Дону (в Кубке и лиге), 2:2 с серией пенальти в Подмосковье. Есть основания понадеяться на что-то подобное и сегодня. Наш прогноз: тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямую трансляцию из-за МКАД проведет «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Химки»:  Луна, Фаринья (оба - травмы)

«Ростов»: Мелехин, Эль-Аскалани, Мохеби (все - травмы), Роналдо (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Химки» - «Ростов»:

Позиция«Химки»«Ростов»Позиция
Вратарь87. Кокарев1. ЯтимовВратарь
Защитник14. Джикия87. ЛанговичЗащитник
Защитник3. Чежия55. ОсипенкоЗащитник
Защитник25. Филин3. СакоЗащитник
Защитник72. Фернандес40. ВаханияПолузащитник
Полузащитник22. Мехия58. ШанталийПолузащитник
Полузащитник 32. Вера18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник77. Корредера10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник9 Руденко19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник18. Бакаев27. КомличенкоНападающий
Нападающий91. Заболотный69. ГоленковНападающий
Главный тренерМагомед АдиевДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Линию PARI отличают высокие коэффициенты на основные исходы бигмаркета. Так, победа хозяев котируется за 3.35, а ничья - за 3.70. Взять успех гостей предлагается за 2.13.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Химки» - «Ростов»?

Химчане не побеждают дончан в основное время с 2021 года. Неудивительно, что букмекеры находят шансы гостей на успех чуть более предпочтительными. Хотя в турнирном отношении очки нужнее красно-черным.

Где бесплатно смотреть матч «Химки» - «Ростов»?

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Кто тренирует «Химки» и «Ростов»?

Обе команды заканчивают сезон не с теми тренерами, с которыми его начинали. В ростовском клубе в межсезонье произошла замена Карпина на испанца Альбу. В «Химках» же, напротив, испанского специалиста Артигу сменил отечественный - Адиев.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных