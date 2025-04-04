Отабек Холматов — Джейсон Каной Манигос, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 5 апреля, в Астане пройдет крупный боксерский вечер. В одном из поединков основного карда узбекистанец Отабек Холматов побьется с филиппинцем Джейсоном Каноем Манигосом в полулегком весе (до 57,2 кг). Кто окажется сильнее?
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Холматов
Манигос
Узбекистан
Страна
Филиппины
26
Возраст
34
13
Бои
44
12 (11)
Победы (нокауты)
30 (20)
1 (1)
Поражения (нокауты)
12 (1)
0
Ничьи
2
Неактивен
Место в рейтинге полулегкого дивизиона BoxRec
75
170
Рост (см)
170
N/A
Размах рук (см)
N/A
Левша
Стойка
Левша
Уроженец Сырдарьи. На любительском уровне выиграл бронзу молодежного чемпионата мира. На профессиональном ринге выступает с 2021 года. Выиграв первые 12 боев, получил титульный шанс. Однако в последнем поединке в прошлом марте уступил Рэймонду Форду техническим нокаутом в 12-м раунде и не смог забрать пояс WBA в полулегком весе.
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На профессиональном ринге выступает с 2008 года. Выиграл несколько поясов Филиппинской федерации бокса, однако потерпел поражения в боях за более престижные титулы. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в декабре в девятом раунде нокаутировал Фернандо Тагпуно-младшего.
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Холматов проиграл в поединке за пояс, потерпел первое поражение на профессиональном уровне и не выходил на ринг год. Как часто бывает в подобных случаях, для возвращения подобрали откровенно проходного соперника. Манигос уступает узбекистанцу примерно во всем. Однако у филиппинца не отнять крепость подбородка. При 12 поражениях лишь одно из них было досрочным.
Полагаем, и в этот раз Манигос проявит стойкость и выжмет из себя максимум на фоне одного из самых серьезных соперников в карьере. Рискнем сделать ставку на то, что восьмираундовый бой дойдет как минимум до седьмой трехминутки.
Боксерский вечер пройдет на «Барыс Арене» в Астане. Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 15:30 по московскому времени. Бой Холматов — Манигос стоит ожидать не ранее 17:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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