Отабек Холматов — Джейсон Каной Манигос, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Холматов проиграл в поединке за пояс, потерпел первое поражение на профессиональном уровне и не выходил на ринг год. Как часто бывает в подобных случаях, для возвращения подобрали откровенно проходного соперника. Манигос уступает узбекистанцу примерно во всем. Однако у филиппинца не отнять крепость подбородка. При 12 поражениях лишь одно из них было досрочным.

Полагаем, и в этот раз Манигос проявит стойкость и выжмет из себя максимум на фоне одного из самых серьезных соперников в карьере. Рискнем сделать ставку на то, что восьмираундовый бой дойдет как минимум до седьмой трехминутки.