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3 апреля 13:58ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Отабек Холматов — Джейсон Каной Манигос, 5 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Узбекистанец возвращается после поражения в титульном поединке
Александр Бокулёв
Источник: Nomad Promotions
Источник: Nomad Promotions

В субботу, 5 апреля, в Астане пройдет крупный боксерский вечер. В одном из поединков основного карда узбекистанец Отабек Холматов побьется с филиппинцем Джейсоном Каноем Манигосом в полулегком весе (до 57,2 кг). Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Холматов

 

Манигос

Узбекистан

Страна

Филиппины

26

Возраст

34

13

Бои

44

12 (11)

Победы (нокауты)

30 (20)

1 (1)

Поражения (нокауты)

12 (1)

0

Ничьи

2

Неактивен

Место в рейтинге полулегкого дивизиона BoxRec

75

170

Рост (см)

170

N/A

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Левша

Отабек Холматов

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Уроженец Сырдарьи. На любительском уровне выиграл бронзу молодежного чемпионата мира. На профессиональном ринге выступает с 2021 года. Выиграв первые 12 боев, получил титульный шанс. Однако в последнем поединке в прошлом марте уступил Рэймонду Форду техническим нокаутом в 12-м раунде и не смог забрать пояс WBA в полулегком весе.

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Джейсон Каной Манигос

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На профессиональном ринге выступает с 2008 года. Выиграл несколько поясов Филиппинской федерации бокса, однако потерпел поражения в боях за более престижные титулы. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в декабре в девятом раунде нокаутировал Фернандо Тагпуно-младшего.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ХолматоваПобеда МанигосаТМ (6,5)ТБ (6,5)
PARI1,0216,502,021,70

Прогноз на бой

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Холматов проиграл в поединке за пояс, потерпел первое поражение на профессиональном уровне и не выходил на ринг год. Как часто бывает в подобных случаях, для возвращения подобрали откровенно проходного соперника. Манигос уступает узбекистанцу примерно во всем. Однако у филиппинца не отнять крепость подбородка. При 12 поражениях лишь одно из них было досрочным.

Полагаем, и в этот раз Манигос проявит стойкость и выжмет из себя максимум на фоне одного из самых серьезных соперников в карьере. Рискнем сделать ставку на то, что восьмираундовый бой дойдет как минимум до седьмой трехминутки.

Где смотреть бой Холматов Манигос

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Боксерский вечер пройдет на «Барыс Арене» в Астане. Турнир начнется в субботу, 5 апреля, в 15:30 по московскому времени. Бой Холматов — Манигос стоит ожидать не ранее 17:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

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