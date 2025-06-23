Косово - Беларусь, 21 ноября: прогноз на матч отбора Евро-2024, трансляция, составы

Пускай и запоздало, но сборная Беларуси разыгралась под руководством испанца Карлоса Алоса. С новым тренером команда уступила только раз за пять матчей, и то минимально - 0:1 в Израиле. В прошлом туре Алос отпраздновал первую победу на новом месте - 1:0 над Андоррой. Нет сомнений, что белорусы постараются закрепить этот локальный успех и поменяться местами в таблице с командой Косово. Игра в Приштине обещает быть достаточно открытой и наверняка подарит голы в обе стороны. В PARI на такой исход можно поставить по очень выгодному коэффициенту.