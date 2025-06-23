Косово - Беларусь, 21 ноября: прогноз на матч отбора Евро-2024, трансляция, составы

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Сборная Беларуси уже лишилась шансов попасть летом 2024 года в Германию, но к концу года явно разыгралась. В прошлом туре наши соседи обыграли Андорру и имеют шанс финишировать на четвертом месте. Для этого им нужно выиграть в Приштине.
Турнир: квалификация Евро-2024, группа I, 10-й тур
Стадион: «Фадиль Вокри» (Приштина, Кососо)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Косово
|0
|0
|1
|1-2
|Беларусь
|1
|0
|0
|2-1
Последние пять игр сборной Косово:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.11.2023
|Швейцария
1:1
Косово
Квалификация Евро-2024
|12.10.2023
|Косово
1:0
Израиль
Квалификация Евро-2024
|12.10.2023
|Андорра
0:3
Косово
Квалификация Евро-2024
|12.09.2023
|Румыния
2:0
Косово
Квалификация Евро-2024
|09.09.2022
|Швейцария
2:2
Косово
Квалификация Евро-2024
Последние пять игр сборной Беларуси:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.10.2023
|Швейцария
3:3
Беларусь
Квалификация Евро-2024
|12.10.2023
|Беларусь
0:0
Румыния
Квалификация Евро-2024
|12.09.2023
|Израиль
1:0
Беларусь
Квалификация Евро-2024
|09.09.2023
|Андорра
0:0
Беларусь
Квалификация Евро-2024
|19.06.2023
|Беларусь
2:1
Косово
Квалификация Евро-2024
Перед последним туром сборные Румынии и Швейцарии остаются непобедимыми в отборе. Команды Косово и Беларуси соседствуют на четвертом-пятом местах.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Румыния
|9
|5
|4
|0
|15-5
|19
|2. Швейцария
|9
|4
|5
|0
|22-10
|17
|3. Израиль
|9
|3
|3
|3
|9-11
|12
|4. Косово
|9
|2
|5
|2
|10-9
|11
|5. Беларусь
|9
|2
|3
|4
|8-14
|9
|6. Андорра
|9
|0
|2
|7
|3-18
|2
Пускай и запоздало, но сборная Беларуси разыгралась под руководством испанца Карлоса Алоса. С новым тренером команда уступила только раз за пять матчей, и то минимально - 0:1 в Израиле. В прошлом туре Алос отпраздновал первую победу на новом месте - 1:0 над Андоррой. Нет сомнений, что белорусы постараются закрепить этот локальный успех и поменяться местами в таблице с командой Косово. Игра в Приштине обещает быть достаточно открытой и наверняка подарит голы в обе стороны. В PARI на такой исход можно поставить по очень выгодному коэффициенту.
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На российском телевидении прямого эфира матча Косово - Беларусь не запланировано. Зарегистрированным пользователям трансляцию предложат некоторые сайты букмекерских контор.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Видеотрансляция
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Сборная Беларуси
Вратари: Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Константин Руденок («Неман», Гродно), Павел Павлюченко («Пахтакор», Ташкент, Узбекистан);
Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Захар Волков («Химки», Россия), Александр Павловец («Ламия», Греция), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба - «Неман», Гродно);
Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Шахтер», Солигорск), Валерий Громыко («Торпедо», Москва, Россия), Валерий Бочеров (БАТЭ, Борисов), Кирилл Капленко («Оренбург», Россия), Владислав Климович («Диошдьер», Мишкольц, Венгрия);
Нападающие: Иван Бахар, Владислав Морозов (оба - «Динамо», Минск), Дмитрий Антилевский, Артем Концевой, Денис Лаптев (все - БАТЭ, Борисов), Максим Скавыш («Шахтер», Солигорск).
Аналитики PARI оценили вероятность победы номинальных хозяев поля коэффициентом 1.60. Котировки на Беларусь почти в четыре раза выше. Поставить на ничью можно за 4.00.
Сборная Беларуси выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Антилевского на 43-й минуте.