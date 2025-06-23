Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 ноября 12:03ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация Евро-2024

Косово - Беларусь, 21 ноября: прогноз на матч отбора Евро-2024, трансляция, составы

Встреча соседей по таблице и рейтингу ФИФА
Валентин Васильев

Сборная Беларуси уже лишилась шансов попасть летом 2024 года в Германию, но к концу года явно разыгралась. В прошлом туре наши соседи обыграли Андорру и имеют шанс финишировать на четвертом месте. Для этого им нужно выиграть в Приштине. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Косово

Место в рейтинге ФИФА: 105

21.11.2023, Вт

22:45 МСК

Беларусь

Место в рейтинге ФИФА: 100

П1 - 1.60

Х - 4.00

П2 - 6.00

Турнир: квалификация Евро-2024, группа I, 10-й тур

Стадион: «Фадиль Вокри»  (Приштина, Кососо)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Косово0011-2
Беларусь1002-1

Последние пять игр сборной Косово:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.11.2023Швейцария

1:1

Косово

Квалификация Евро-2024

12.10.2023Косово

1:0

Израиль

Квалификация Евро-2024

12.10.2023Андорра

0:3

Косово

Квалификация Евро-2024

12.09.2023Румыния

2:0

Косово

Квалификация Евро-2024

09.09.2022Швейцария

2:2

Косово

Квалификация Евро-2024

Последние пять игр сборной Беларуси:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.10.2023Швейцария

3:3

Беларусь

Квалификация Евро-2024

12.10.2023Беларусь

0:0

Румыния

Квалификация Евро-2024

12.09.2023Израиль

1:0

Беларусь

Квалификация Евро-2024

09.09.2023Андорра

0:0

Беларусь

Квалификация Евро-2024

19.06.2023Беларусь

2:1

Косово

Квалификация Евро-2024

Место в таблице

Свернуть

Перед последним туром сборные Румынии и Швейцарии остаются непобедимыми в отборе. Команды Косово и Беларуси соседствуют на четвертом-пятом местах.

КомандыИВНПМО
1. Румыния954015-519
2. Швейцария945022-1017
3. Израиль93339-1112
4. Косово925210-911
5. Беларусь92348-149
6. Андорра90273-182

Прогноз на матч

Свернуть

Пускай и запоздало, но сборная Беларуси разыгралась под руководством испанца Карлоса Алоса. С новым тренером команда уступила только раз за пять матчей, и то минимально - 0:1 в Израиле. В прошлом туре Алос отпраздновал первую победу на новом месте - 1:0 над Андоррой. Нет сомнений, что белорусы постараются закрепить этот локальный успех и поменяться местами в таблице с командой Косово. Игра в Приштине обещает быть достаточно открытой и наверняка подарит голы в обе стороны. В PARI на такой исход можно поставить по очень выгодному коэффициенту.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный (по промокоду)
WinlineДо 10 тысяч рублейПриветственный (в мобильном приложении)
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

На российском телевидении прямого эфира матча Косово - Беларусь не запланировано. Зарегистрированным пользователям трансляцию предложат некоторые сайты букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Сборная Беларуси

Вратари: Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Константин Руденок («Неман», Гродно), Павел Павлюченко («Пахтакор», Ташкент, Узбекистан);

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург,  Россия), Захар Волков («Химки», Россия), Александр Павловец («Ламия», Греция), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба - «Неман», Гродно); 

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Шахтер», Солигорск), Валерий Громыко («Торпедо», Москва, Россия), Валерий Бочеров (БАТЭ, Борисов), Кирилл Капленко («Оренбург», Россия), Владислав Климович («Диошдьер», Мишкольц, Венгрия);

Нападающие: Иван Бахар, Владислав Морозов (оба - «Динамо», Минск), Дмитрий Антилевский, Артем Концевой, Денис Лаптев (все - БАТЭ, Борисов), Максим Скавыш («Шахтер», Солигорск). 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI оценили вероятность победы номинальных хозяев поля коэффициентом 1.60. Котировки на Беларусь почти в четыре раза выше. Поставить на ничью можно за 4.00.

UPD: результат

Свернуть

Сборная Беларуси выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Антилевского на 43-й минуте.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer222 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer556 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer191 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer191 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer177 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer191 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer190 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer191 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer556 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё