Краснодар - Динамо Москва, 7 мая: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В четверг, 7 мая, определится второй участник решающего матча за Кубок России по футболу. Действующий чемпион страны «Краснодар» принимает московское «Динамо» в ответной финальной игре Пути РПЛ. Рассмотрим шансы сторон на успех.
Турнир: Кубок России по футболу, Путь РПЛ, финал, ответный матч
Первый матч: 0:0
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|15
|10
|10
|48-30
|«Динамо» (Москва)
|10
|10
|15
|30-48
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.05.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|26.04.2026
|«Динамо» (Москва)
2:0
«Сочи»
РПЛ
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2026
|«Динамо» Москва
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|10.02.2026
|«Динамо» Москва
1:0
«Краснодар»
Зимний Кубок РПЛ
|30.09.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 4:2
«Динамо» Москва
Кубок России
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
«Краснодар» впервые в своей истории реально претендует на «золотой дубль». От двойного триумфа «быков» отделяют четыре победы - по две в Кубке и чемпионате.
«Динамо» в последние годы стало довольно удобным соперников для клуба Галицкого. Если оставить за скобками победу москвичей на зимнем межсезонном турнире, краснодарцы не проигрывают бело-голубым на протяжении уже 10 официальных матчей. Им же предсказуемо отдают предпочтение аналитики и в этот четверг.
Гости могут получить определенное преимущество над чемпионом в свежести за счет двух «лишних» дней отдыха после игры РПЛ. Плюс мотивация динамовцев теоретически должна быть выше: спасти сезон им позволит лишь победа в Кубке. Соответственно, настрой футболистов Гусева по умолчанию будет запредельным.
Обе команды в последнее время нечасто играют на ноль (по одному «сухарю» за пять матчей). Ждем обмена голами в ближайший четверг - как компенсацию за нулевую ничью в Москве.
Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка, 249 рублей в месяц
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Черников (дисквалификация), Са, Мукаилов, Стежко, Петров (все - травмы)
«Динамо» (Москва): Миранчук, Нгамале (оба - дисквалификации), Зайнутдинов, Фернандес, Рубенс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|40. Расулов
|Вратарь
|Защитник
|20. Гонсалес
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|5. Жубал
|2. Маричаль
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|7. Скопинцев
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|66. Аугусто
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|88. Окишор
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|91. Гладышев
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|11. Артур
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Кордоба
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Ролан Гусев
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» удвоит номинал сыгравших пари на победу чемпиона России. За 3.70 в линии букмекера идет ничейный исход. Котировка на успех москвичей в основное время всего на 0.10 ниже.
В линии «БЕТСИТИ» доступна опция ставки на три варианта счета одновременно. На 1:0, 2:0 и 3:0 можно поставить по котировке 3.50.
В случае ничьей в основное время сразу будет назначена серия 11-метровых. На отдельном маркете «БЕТСИТИ» можно сделать ставку на итоговую победу по пенальти. Коэффициент на успех хозяев поля тут составляет 6.90, а на гостей - 7.00.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из кубанской столицы.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба.