Партнерский проект

Краснодар - Динамо Москва, 7 мая: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Клуб Галицкого нацелился на «золотой дубль»
Валентин Васильев
  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В четверг, 7 мая, определится второй участник решающего матча за Кубок России по футболу. Действующий чемпион страны «Краснодар» принимает московское «Динамо» в ответной финальной игре Пути РПЛ. Рассмотрим шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

07.05.2026, Чт

20:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2.00

Х - 3.70

П2 - 3.60

Турнир: Кубок России по футболу, Путь РПЛ, финал, ответный матч

Первый матч: 0:0

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»15101048-30
«Динамо» (Москва)10101530-48

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Акрон»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.05.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

26.04.2026«Динамо» (Москва)

2:0

«Сочи»

РПЛ

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2026«Динамо» Москва

0:0

«Краснодар»

Кубок России

10.02.2026«Динамо» Москва

1:0

«Краснодар»

Зимний Кубок РПЛ

30.09.2025«Краснодар»

0:0, пен. 4:2

«Динамо» Москва

Кубок России

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар»

Кубок России

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

Прогноз на матч

«Краснодар» впервые в своей истории реально претендует на «золотой дубль». От двойного триумфа «быков» отделяют четыре победы - по две в Кубке и чемпионате. 

«Динамо» в последние годы стало довольно удобным соперников для клуба Галицкого. Если оставить за скобками победу москвичей на зимнем межсезонном турнире, краснодарцы не проигрывают бело-голубым на протяжении уже 10 официальных матчей. Им же предсказуемо отдают предпочтение аналитики и в этот четверг.

Гости могут получить определенное преимущество над чемпионом в свежести за счет двух «лишних» дней отдыха после игры РПЛ. Плюс мотивация динамовцев теоретически должна быть выше: спасти сезон им позволит лишь победа в Кубке. Соответственно, настрой футболистов Гусева по умолчанию будет запредельным. 

Обе команды в последнее время нечасто играют на ноль (по одному «сухарю» за пять матчей). Ждем обмена голами в ближайший четверг - как компенсацию за нулевую ничью в Москве.

Трансляции

Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка, 249 рублей в месяц
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Краснодар»: Черников (дисквалификация), Са, Мукаилов, Стежко, Петров (все - травмы)

«Динамо» (Москва): Миранчук, Нгамале  (оба - дисквалификации), Зайнутдинов, Фернандес, Рубенс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:

Позиция«Краснодар»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Агкацев40. РасуловВратарь
Защитник20. Гонсалес4. КасересЗащитник
Защитник4. Коста55. ОсипенкоЗащитник
Защитник5. Жубал2. МаричальЗащитник
Защитник15. Оласа7. СкопинцевЗащитник
Защитник6. Ленини74. ФоминПолузащитник
Полузащитник66. Аугусто10. БителлоПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян88. ОкишорПолузащитник
Полузащитник88. Кривцов91. ГладышевПолузащитник
Полузащитник11. Батчи11. АртурПолузащитник
Нападающий9. Кордоба70. ТюкавинНападающий
Главный тренерМурад МусаевРолан ГусевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» удвоит номинал сыгравших пари на победу чемпиона России. За 3.70 в линии букмекера идет ничейный исход. Котировка на успех москвичей в основное время всего на 0.10 ниже.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Динамо»?

В линии «БЕТСИТИ» доступна опция ставки на три варианта счета одновременно. На 1:0, 2:0 и 3:0 можно поставить по котировке 3.50. 

Будет ли серия пенальти?

В случае ничьей в основное время сразу будет назначена серия 11-метровых. На отдельном маркете «БЕТСИТИ» можно сделать ставку на итоговую победу по пенальти. Коэффициент на успех хозяев поля тут составляет 6.90, а на гостей - 7.00.

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Динамо»?

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из кубанской столицы.

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Динамо»

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба.

loading