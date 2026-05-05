Краснодар - Динамо Москва, 7 мая: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Краснодар» впервые в своей истории реально претендует на «золотой дубль». От двойного триумфа «быков» отделяют четыре победы - по две в Кубке и чемпионате.

«Динамо» в последние годы стало довольно удобным соперников для клуба Галицкого. Если оставить за скобками победу москвичей на зимнем межсезонном турнире, краснодарцы не проигрывают бело-голубым на протяжении уже 10 официальных матчей. Им же предсказуемо отдают предпочтение аналитики и в этот четверг.

Гости могут получить определенное преимущество над чемпионом в свежести за счет двух «лишних» дней отдыха после игры РПЛ. Плюс мотивация динамовцев теоретически должна быть выше: спасти сезон им позволит лишь победа в Кубке. Соответственно, настрой футболистов Гусева по умолчанию будет запредельным.

Обе команды в последнее время нечасто играют на ноль (по одному «сухарю» за пять матчей). Ждем обмена голами в ближайший четверг - как компенсацию за нулевую ничью в Москве.