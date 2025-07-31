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30 июля 4:27ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Динамо Москва, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На этот раз - не в последнем туре
Валентин Васильев

Два сезона подряд матчи «Краснодара» и «Динамо» завершали чемпионат России по футболу, и оба раза были определяющими. В первом случае южане не пустили москвичей на первую ступень пьедестала, во втором сами на нее поднялись. По сравнению с прошлыми встречами новая не имеет такого колоссального турнирного значения. Однако интерес к ней тоже значительный в силу целого ряда причин. О них - ниже. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

02.08.2025, Сб

20:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 1.94

Х - 3.55

П2 - 3.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»138943-29
«Динамо» (Москва)981329-43

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

26.07.2025«Краснодар»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

05.07.2025«Краснодар»

4:2

«Ростов»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.07.2025«Динамо» Москва

3:2

«Сочи» 

Кубок России

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов» 

РПЛ

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика» 

РПЛ

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

08.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Ахмат» 

Товарищеский матч

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Динамо» Москва

2:1

«Акрон» 

РПЛ

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак» 

РПЛ

05.05.2025«Крылья Советов»

1:3

«Динамо» Москва

 РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит» 

РПЛ

Последние пять официальных игр «Краснодара» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Краснодар»

3:0

«Динамо» Москва

РПЛ

21.02.2024«Динамо» Москва

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

25.08.2024«Динамо» Москва

0:1

«Краснодар»

РПЛ

04.02.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

Зимний кубок РПЛ

25.05.2024«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

Место в таблице

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После двух туров команды расположились по соседству в таблице РПЛ.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив22005-16
2. Акрон21105-14
3. Балтика21104-14
4. Рубин21104-24
5. Крылья Советов21103-14
6. Зенит21104-34
7. ЦСКА21102-14
8. Динамо Москва21102-14
9. Краснодар21014-23
10. Спартак21011-33
11. Оренбург20201-12
12. Динамо Махачкала20111-21
13. Ростов20021-30
14. Ахмат20021-40
15. Пари НН20020-50
16. Сочи20020-70

Прогноз на матч

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Старт постчемпионского сезона дается «Краснодару» мучительно. Официально сильнейшая команда страны проиграла три из четырех матчей! ЦСКА «быки» уступили в Суперкубке, «Локомотиву» - в РПЛ и, наконец, «Крыльям Советов» - в национальном Кубке. Два последних поражения вышли особенно обидными, потому что пришлись на домашние матчи. Единственный повод для радости - победа над «Пари НН». Маловато для топ-клуба, а «Краснодару» уже пора с этим статусом сжиться.

«Динамо» с Карпиным еще не проигрывало - ни на официальном, ни на товарищеском уровне. Но активная фаза перестройки команды продолжается, новые футболисты подъезжают в Новогорск уже после старта сезона. Отсюда ощутимые сложности даже в играх с «возвращенцами» из первого дивизиона - «Балтикой» (всего лишь ничья дома) и «Сочи» (вырванная в Кубке победа на последних минутах). Выигрыш бело-голубых у «Ростова» тоже убедительным не назовешь. Так что к очной встрече команды подходят в далеко не безупречной форме.  А значит, будут и серьезные ошибки с обеих сторон, и - наверняка - забитые голы. Третьего подряд поражения дома южане не должны допустить, поэтому в качестве прогноза возьмем комбо: 1Х и тотал меньше 3.5. В Winline такая связка идет за 1.91.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч ТВ». Беттинговый партнер лиги также покажет игру на своих ресурсах бесплатно.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка, 249 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Краснодар»:  нет

«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:

Позиция«Краснодар»«Динамо»Позиция
Вратарь1. Агкацев99. ЛуневВратарь
Защитник98. Петров4. КасересЗащитник
Защитник4. Коста6. ФернандесЗащитник
Защитник3. Тормена55. ОсипенкоЗащитник
Защитник15. Оласа19. ЗайнутдиновЗащитник
Защитник6. Ленини74. ФоминПолузащитник
Полузащитник53. Черников52. СмеловПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян10. БителлоПолузащитник
Полузащитник11. Батчи13. НгамалеПолузащитник
Нападающий7. Са91. ГладышевНападающий
Нападающий9. Кордоба33. СергеевНападающий
Главный тренерМурад МусаевВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК Winline установили коэффициент 1.94 на победу чемпиона и 3.70 - на его соперника. Ничья идет по стандартной котировке 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Динамо»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Поставить на такой вариант в Winline можно по котировке 6.20. 

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Динамо»?

Пользователям Winline такая опция доступна на официальном сайте и в мобильном приложении компании.

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Динамо»

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость для игр категории «топ» составляет 1 000 рублей.

«Краснодар» защитит титул?

Вероятность повторного триумфа южан в чемпионате аналитики оценивают довольно высоким коэффициентом 7.50. Очередная победа «Зенита» котируется за 1.95.

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