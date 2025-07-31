Краснодар - Динамо Москва, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Два сезона подряд матчи «Краснодара» и «Динамо» завершали чемпионат России по футболу, и оба раза были определяющими. В первом случае южане не пустили москвичей на первую ступень пьедестала, во втором сами на нее поднялись. По сравнению с прошлыми встречами новая не имеет такого колоссального турнирного значения. Однако интерес к ней тоже значительный в силу целого ряда причин. О них - ниже.
Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|13
|8
|9
|43-29
|«Динамо» (Москва)
|9
|8
|13
|29-43
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|26.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|05.07.2025
|«Краснодар»
4:2
«Ростов»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.07.2025
|«Динамо» Москва
3:2
«Сочи»
Кубок России
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Динамо» Москва
2:1
«Акрон»
РПЛ
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять официальных игр «Краснодара» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Краснодар»
3:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2024
|«Динамо» Москва
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|25.08.2024
|«Динамо» Москва
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|04.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
Зимний кубок РПЛ
|25.05.2024
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
После двух туров команды расположились по соседству в таблице РПЛ.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Акрон
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|3. Балтика
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4. Рубин
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|5. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6. Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7. ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8. Динамо Москва
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|10. Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11. Оренбург
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12. Динамо Махачкала
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13. Ростов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|15. Пари НН
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|16. Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Старт постчемпионского сезона дается «Краснодару» мучительно. Официально сильнейшая команда страны проиграла три из четырех матчей! ЦСКА «быки» уступили в Суперкубке, «Локомотиву» - в РПЛ и, наконец, «Крыльям Советов» - в национальном Кубке. Два последних поражения вышли особенно обидными, потому что пришлись на домашние матчи. Единственный повод для радости - победа над «Пари НН». Маловато для топ-клуба, а «Краснодару» уже пора с этим статусом сжиться.
«Динамо» с Карпиным еще не проигрывало - ни на официальном, ни на товарищеском уровне. Но активная фаза перестройки команды продолжается, новые футболисты подъезжают в Новогорск уже после старта сезона. Отсюда ощутимые сложности даже в играх с «возвращенцами» из первого дивизиона - «Балтикой» (всего лишь ничья дома) и «Сочи» (вырванная в Кубке победа на последних минутах). Выигрыш бело-голубых у «Ростова» тоже убедительным не назовешь. Так что к очной встрече команды подходят в далеко не безупречной форме. А значит, будут и серьезные ошибки с обеих сторон, и - наверняка - забитые голы. Третьего подряд поражения дома южане не должны допустить, поэтому в качестве прогноза возьмем комбо: 1Х и тотал меньше 3.5. В Winline такая связка идет за 1.91.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: нет
«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|99. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|19. Зайнутдинов
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|52. Смелов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Са
|91. Гладышев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|33. Сергеев
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Аналитики БК Winline установили коэффициент 1.94 на победу чемпиона и 3.70 - на его соперника. Ничья идет по стандартной котировке 3.55.
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ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Поставить на такой вариант в Winline можно по котировке 6.20.
Пользователям Winline такая опция доступна на официальном сайте и в мобильном приложении компании.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость для игр категории «топ» составляет 1 000 рублей.
Вероятность повторного триумфа южан в чемпионате аналитики оценивают довольно высоким коэффициентом 7.50. Очередная победа «Зенита» котируется за 1.95.