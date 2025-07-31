Краснодар - Динамо Москва, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Старт постчемпионского сезона дается «Краснодару» мучительно. Официально сильнейшая команда страны проиграла три из четырех матчей! ЦСКА «быки» уступили в Суперкубке, «Локомотиву» - в РПЛ и, наконец, «Крыльям Советов» - в национальном Кубке. Два последних поражения вышли особенно обидными, потому что пришлись на домашние матчи. Единственный повод для радости - победа над «Пари НН». Маловато для топ-клуба, а «Краснодару» уже пора с этим статусом сжиться.

«Динамо» с Карпиным еще не проигрывало - ни на официальном, ни на товарищеском уровне. Но активная фаза перестройки команды продолжается, новые футболисты подъезжают в Новогорск уже после старта сезона. Отсюда ощутимые сложности даже в играх с «возвращенцами» из первого дивизиона - «Балтикой» (всего лишь ничья дома) и «Сочи» (вырванная в Кубке победа на последних минутах). Выигрыш бело-голубых у «Ростова» тоже убедительным не назовешь. Так что к очной встрече команды подходят в далеко не безупречной форме. А значит, будут и серьезные ошибки с обеих сторон, и - наверняка - забитые голы. Третьего подряд поражения дома южане не должны допустить, поэтому в качестве прогноза возьмем комбо: 1Х и тотал меньше 3.5. В Winline такая связка идет за 1.91.