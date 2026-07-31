Краснодар - Факел, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Краснодар - Факел, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составыОбновлено:
Полное содержание
Станислав МатвеевВ первое воскресенье августа в РПЛ пройдут три матча второго тура. В Краснодаре вице-чемпион страны примет «возвращенца» из Лиги PARI. Удастся ли «Факелу» оказать достойное сопротивление призеру трех последних сезонов?
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Казань Арена)
Главный судья: Станислав Матвеев
Форма команд
История матчей:
|Действие
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|2
|4
|1
|13-7
|«Факел»
|1
|4
|2
|7-13
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2026
|«Рубин»
1:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.07.2026
|«Краснодар»
1:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Краснодар»
3:3
«Ростов»
Товарищеский матч
|03.07.2026
|«Краснодар»
4:0
«Виста»
Товарищеский матч
|25.06.2026
|«Краснодар»
5:1
«ПСК Динская»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2026
|«Факел»
1:2
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|15.07.2026
|«Ростов»
2:1
«Факел»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Акрон»
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Факел»
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
|16.05.2026
|«Волга»
0:3
«Факел»
Лига PARI
Место в таблице
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо Махачкала
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Прогноз на матч
Болельщики «Краснодара», должно быть, с опаской ожидали старта нового сезона. Одновременная потеря сразу двух лучших футболистов – Сперцяна (трансфер в Саудовскую Аравию) и Кордобы (травма) – не могла не напрягать сочувствующих команде. Игра в Казани в некоторой степени развеяла эти опасения, но пока еще не в полной мере. В столице Татарстана вице-чемпиону облегчило жизнь нелепое удаление защитника Рожкова. В равных составах именно хозяева поля открыли счет. Но уж численным преимуществом южане воспользовались в полной мере – благодаря вдохновенной игре Кривцова и Боселли.
«Факелу» старт в чемпионате не удался. Воронежцы открыли счет в домашнем матче с махачкалинским «Динамо», но даже одного очка добыть не смогли. Пропустив по мячу в каждом из таймов (причем первый – от собственного защитника Журавлева), команда Олега Василенко отдала все три гостям из Дагестана.
Любому, кто более-менее следит за РПЛ, понятно, что непроигрыш «Факела» на Кубани станет чем-то сродни чуду. Сами гости отдают себе в этом отчет. В этом можно найти и плюс: команда раскрепостится и сыграет как умеет. Фавориту же будет сложно максимально настроиться на аутсайдера. У «Краснодара» пять из шести последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Рискнем поставить на обмен голами и в воскресенье.
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|Приветственный
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Трансляции
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Составы команд
Потери
«Краснодар»: Кордоба, Мукаилов (оба – травмы)
«Факел»: Магкеев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» – «Факел»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Факел»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|1. Фролкин
|Вратарь
|Защитник
|15. Оласа
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|5. Жубал
|20. Юрганов
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|95. Гапонов
|Защитник
|Защитник
|40. Вахания
|5. Габараев
|Защитник
|Полузащитник
|8. Аугусто
|52. Нетфуллин
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Кривцов
|23. Якимов
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|99. Гиоргобиани
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|8. Багамаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Боселли
|10. Альшин
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьев
|19. Пуси
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Олег Василенко
|Главный тренер
Коэффициенты букмекеров
Эксперты PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.35. Успех гостей котируется за 9.50, ничья – за 5.10.
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