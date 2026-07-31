Краснодар - Факел, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Болельщики «Краснодара», должно быть, с опаской ожидали старта нового сезона. Одновременная потеря сразу двух лучших футболистов – Сперцяна (трансфер в Саудовскую Аравию) и Кордобы (травма) – не могла не напрягать сочувствующих команде. Игра в Казани в некоторой степени развеяла эти опасения, но пока еще не в полной мере. В столице Татарстана вице-чемпиону облегчило жизнь нелепое удаление защитника Рожкова. В равных составах именно хозяева поля открыли счет. Но уж численным преимуществом южане воспользовались в полной мере – благодаря вдохновенной игре Кривцова и Боселли.

«Факелу» старт в чемпионате не удался. Воронежцы открыли счет в домашнем матче с махачкалинским «Динамо», но даже одного очка добыть не смогли. Пропустив по мячу в каждом из таймов (причем первый – от собственного защитника Журавлева), команда Олега Василенко отдала все три гостям из Дагестана.

Любому, кто более-менее следит за РПЛ, понятно, что непроигрыш «Факела» на Кубани станет чем-то сродни чуду. Сами гости отдают себе в этом отчет. В этом можно найти и плюс: команда раскрепостится и сыграет как умеет. Фавориту же будет сложно максимально настроиться на аутсайдера. У «Краснодара» пять из шести последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Рискнем поставить на обмен голами и в воскресенье.