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ГлавнаяПрогнозыКраснодар - Факел, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Краснодар - Факел, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Встреча двух серебряных призеров - Премьер-лиги и Лиги PARI
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
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Станислав МатвеевВ первое воскресенье августа в РПЛ пройдут три матча второго тура. В Краснодаре вице-чемпион страны примет «возвращенца» из Лиги PARI. Удастся ли «Факелу» оказать достойное сопротивление призеру трех последних сезонов? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

02.08.2026, Вс

18:15 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 1.35

Х - 5.10

П2 - 9.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Ozon Арена»  (Казань Арена) 

Главный судья: Станислав Матвеев

Форма команд

История матчей:

Действие ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»24113-7
«Факел»1427-13

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2026«Рубин»

1:3

«Краснодар»

РПЛ

19.07.2026«Краснодар»

1:1

«Балтика»

Товарищеский матч

11.07.2026«Краснодар»

3:3

«Ростов»

Товарищеский матч

03.07.2026«Краснодар»

4:0

«Виста»

Товарищеский матч

25.06.2026«Краснодар»

5:1

«ПСК Динская»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2026«Факел»

1:2

«Динамо»  Махачкала

РПЛ

15.07.2026«Ростов»

2:1

«Факел»

Товарищеский матч

11.07.2026«Акрон»

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

07.07.2026«Факел»

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

16.05.2026«Волга»

0:3

«Факел»

Лига PARI

Место в таблице

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит11005-03
2Спартак11003-03
3Краснодар11003-13
4Динамо Махачкала11002-13
5ЦСКА11002-13
6Оренбург11002-13
7Ахмат10101-11
8Локомотив10101-11
9Крылья Советов10100-01
10Динамо Москва10100-01
11Ростов10011-20
12Балтика10011-20
13Факел10011-20
14Рубин10011-30
15Родина10010-30
16Акрон10010-50

Прогноз на матч

Болельщики «Краснодара», должно быть, с опаской ожидали старта нового сезона. Одновременная потеря сразу двух лучших футболистов – Сперцяна (трансфер в Саудовскую Аравию) и Кордобы (травма) – не могла не напрягать сочувствующих команде. Игра в Казани в некоторой степени развеяла эти опасения, но пока еще не в полной мере. В столице Татарстана вице-чемпиону облегчило жизнь нелепое удаление защитника Рожкова. В равных составах именно хозяева поля открыли счет. Но уж численным преимуществом южане воспользовались в полной мере – благодаря вдохновенной игре Кривцова и Боселли.

«Факелу» старт в чемпионате не удался. Воронежцы открыли счет в домашнем матче с махачкалинским «Динамо», но даже одного очка добыть не смогли. Пропустив по мячу в каждом из таймов (причем первый – от собственного защитника Журавлева), команда Олега Василенко отдала все три гостям из Дагестана. 

Любому, кто более-менее следит за РПЛ, понятно, что непроигрыш «Факела» на Кубани станет чем-то сродни чуду. Сами гости отдают себе в этом отчет. В этом можно найти и плюс: команда раскрепостится и сыграет как умеет. Фавориту же будет сложно максимально настроиться на аутсайдера. У «Краснодара» пять из шести последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Рискнем поставить на обмен голами и в воскресенье.

Бонусы на матч

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Трансляции

Winline покажет игру в прямом эфире без оплаты. 

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Краснодар»: Кордоба, Мукаилов (оба – травмы)

«Факел»: Магкеев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» – «Факел»:

Позиция«Краснодар»«Факел»Позиция
Вратарь1. Агкацев 1. ФролкинВратарь
Защитник15. Оласа 55. ТодоровичЗащитник
Защитник5. Жубал 20. ЮргановЗащитник
Защитник3. Тормена 95. ГапоновЗащитник
Защитник40. Вахания 5. ГабараевЗащитник
Полузащитник8. Аугусто 52. НетфуллинПолузащитник
Полузащитник88. Кривцов 23. ЯкимовПолузащитник 
Полузащитник53.  Черников 99. ГиоргобианиПолузащитник
Полузащитник11. Батчи 8. БагамаевПолузащитник
Полузащитник23. Боселли 10. АльшинПолузащитник
Нападающий10. Воробьев 19. ПусиНападающий
Главный тренерМурад МусаевОлег ВасиленкоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.35. Успех гостей котируется за 9.50, ничья – за 5.10.

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