Краснодар - Зенит, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Если раньше у нас «Зенит» годами считался образцом стабильности, то сейчас это скорее про его соперника. Долгожданный трофей будто бы придал «Краснодару» невозмутимости и постоянства, которых ему раньше не хватало. Постчемпионский сезон «быки» проводят очень солидно - особенно на контрасте все с тем же «Зенитом». У команды Мурада Мусаева «удлинилась» скамейка запасных, и теперь она не жертвует одним турниром ради другого, а полноценно борется за оба.

Посреди недели обе команды провели похожие по сценарию матчи в Кубке России и завершили их с одинаковым счетом 2:1. Только южане добились успеха в гостях, в Самаре, а санкт-петербуржцы - дома.

В стратегическом отношении хозяев в предстоящем матче тура вполне устроит и ничья - она позволит «Краснодару» сохранить чистое первое место вне зависимости от результатов конкурентов. «Зениту» крайне нужна победа, чтобы сократить отставание от лидера и чемпиона.

Обе команды много забивают. У хозяев средняя результативность последних 10 матчей составляет 2.7 гола, у гостей - 2.4. У одних семь верховых матчей на этом отрезке, у вторых шесть. Поэтому обмен голами в этой паре представляется более чем реальным сценарием. В «Бетсити» выбрать этот вариант можно с коэффициентом 1.82.