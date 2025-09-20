Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 сентября 3:44ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Краснодар - Зенит, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первый гость чемпиона после открытия аэропорта в Краснодаре
Валентин Васильев

На этой неделе в России было и еще будет много качественного футбола, но ничего более интригующего и статусного, чем матч в Краснодаре, в состязательном календаре не найти. Чемпион страны против вице-чемпиона - главная игра девятого тура РПЛ и одно из важнейших противостояний всей осени безо всяких оговорок. Анализируем шансы «Краснодара» и «Зенита» на успех в воскресной игре.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

21.09.2024, Вс

19:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 – 2.75Х – 3.30П2 – 2.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не назначены 

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»471831-60
«Зенит»187460-31

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

Кубок России

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар»

Кубок России

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2025«Зенит»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

06.09.2025«Зенит»

5:3

«Сьон»

Товарищеский матч

30.08.2025«Зенит»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.08.2025«Оренбург»

3:5

«Зенит»

Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара» и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

28.09.2024«Краснодар»

2:0

«Зенит»

РПЛ

13.07.2024«Зенит»

4:2

«Краснодар»

Суперкубок России

13.04.2024«Краснодар»

1:2

«Зенит»

РПЛ

11.11.2023«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей «Зенит» отстает от «Краснодара» в таблице на шесть очков и пять позиций.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар861120-519
2. Балтика844013-516
3. Локомотив844019-1216
4. ЦСКА843115-715
5. Рубин842211-1214
6. Зенит834113-713
7. Крылья Советов833213-1412
8. Спартак833212-1312
9. Динамо Москва82339-99
10. Ахмат82339-109
11. Ростов82248-128
12. Динамо Махачкала82244-108
13. Оренбург814310-137
14. Пари НН82067-156
15. Акрон813410-126
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

Свернуть

Если раньше у нас «Зенит» годами считался образцом стабильности, то сейчас это скорее про его соперника. Долгожданный трофей будто бы придал «Краснодару» невозмутимости и постоянства, которых ему раньше не хватало. Постчемпионский сезон «быки» проводят очень солидно - особенно на контрасте все с тем же «Зенитом». У команды Мурада Мусаева «удлинилась» скамейка запасных, и теперь она не жертвует одним турниром ради другого, а полноценно борется за оба.

Посреди недели обе команды провели похожие по сценарию матчи в Кубке России и завершили их с одинаковым счетом 2:1. Только южане добились успеха в гостях, в Самаре, а санкт-петербуржцы - дома.

В стратегическом отношении хозяев в предстоящем матче тура вполне устроит и ничья - она позволит «Краснодару» сохранить чистое первое место вне зависимости от результатов конкурентов. «Зениту» крайне нужна победа, чтобы сократить отставание от лидера и чемпиона.

Обе команды много забивают. У хозяев средняя результативность последних 10 матчей составляет 2.7 гола, у гостей - 2.4. У одних семь верховых матчей на этом отрезке, у вторых шесть. Поэтому обмен голами в этой паре представляется более чем реальным сценарием. В «Бетсити» выбрать этот вариант можно с коэффициентом 1.82.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 100 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Посмотреть битву в Краснодаре можно как на федеральном канале «Матч ТВ», так и на ресурсах  некоторых легальных букмекерский компаний.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Бетсити»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»:  Кобнан, Фуртадо (оба - травмы), Коста (дисквалификация)

«Зенит»: Москвичев, Караваев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Зенит»:

Позиция«Краснодар»«Зенит»Позиция
Вратарь1. Агкацев16. АдамовВратарь
Защитник98. Петров31. МантуанЗащитник
Защитник5. Жубал33. НиноЗащитник
Защитник3. Тормена6. ДркушичЗащитник
Защитник20. Гонсалес3. Дуглас СантосЗащитник
Защитник6. Ленини5. БарриосПолузащитник
Полузащитник53. Черников20. ПедроПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян10. ГлушенковПолузащитник
Полузащитник11. Батчи11. Луис ЭнрикеНападающий
Нападающий7. Са17. МостовойНападающий
Нападающий9. Кордоба30. КассьерраНападающий
Главный тренерМурад МусаевСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании «Бетсити» выкатили щедрые коэффициенты на матч фаворитов сезона.  Победа краснодарцев идет в линии букмекера за 2.75, а питерцев - на 0.10 выше. Ничья котируется за 3.30.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Краснодар» - «Зенит»?

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Хотя «Зенит» - исторический самый неудобный соперник для кубанцев: всего четыре победы за 29 матчей!

Будет ли удаление в матче «Краснодар» - «Зенит»?

Вероятность красной карточки в матче тура эксперты оценили котировкой 3.20. На то, что команды благополучно доиграют встречу в равных составах, можно поставить за 1.33. Узнайте, где дают фрибет при регистрации на сайте «Советский спорт».

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Зенит»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Зенит»

Билеты на матч уже поступили в кассы стадиона «Краснодар» и в онлайн-продажу. Минимальная стоимость составляет 1 500 рублей.

Кто станет чемпионом России?

Тройка главных фаворитов РПЛ от трейдеров «Бетсити» сейчас выглядит следующим образом:

  1. «Зенит» - 2.95
  2. «Краснодар» - 2.95
  3. ЦСКА - 7.00

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer132 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer87 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer466 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё