Краснодар - Зенит, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На этой неделе в России было и еще будет много качественного футбола, но ничего более интригующего и статусного, чем матч в Краснодаре, в состязательном календаре не найти. Чемпион страны против вице-чемпиона - главная игра девятого тура РПЛ и одно из важнейших противостояний всей осени безо всяких оговорок. Анализируем шансы «Краснодара» и «Зенита» на успех в воскресной игре.
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|4
|7
|18
|31-60
|«Зенит»
|18
|7
|4
|60-31
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
Кубок России
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
Кубок России
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|06.09.2025
|«Зенит»
5:3
«Сьон»
Товарищеский матч
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара» и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|28.09.2024
|«Краснодар»
2:0
«Зенит»
РПЛ
|13.07.2024
|«Зенит»
4:2
«Краснодар»
Суперкубок России
|13.04.2024
|«Краснодар»
1:2
«Зенит»
РПЛ
|11.11.2023
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
Перед очной встречей «Зенит» отстает от «Краснодара» в таблице на шесть очков и пять позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|6
|1
|1
|20-5
|19
|2. Балтика
|8
|4
|4
|0
|13-5
|16
|3. Локомотив
|8
|4
|4
|0
|19-12
|16
|4. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|5. Рубин
|8
|4
|2
|2
|11-12
|14
|6. Зенит
|8
|3
|4
|1
|13-7
|13
|7. Крылья Советов
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|8. Спартак
|8
|3
|3
|2
|12-13
|12
|9. Динамо Москва
|8
|2
|3
|3
|9-9
|9
|10. Ахмат
|8
|2
|3
|3
|9-10
|9
|11. Ростов
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|12. Динамо Махачкала
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|13. Оренбург
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|14. Пари НН
|8
|2
|0
|6
|7-15
|6
|15. Акрон
|8
|1
|3
|4
|10-12
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
Если раньше у нас «Зенит» годами считался образцом стабильности, то сейчас это скорее про его соперника. Долгожданный трофей будто бы придал «Краснодару» невозмутимости и постоянства, которых ему раньше не хватало. Постчемпионский сезон «быки» проводят очень солидно - особенно на контрасте все с тем же «Зенитом». У команды Мурада Мусаева «удлинилась» скамейка запасных, и теперь она не жертвует одним турниром ради другого, а полноценно борется за оба.
Посреди недели обе команды провели похожие по сценарию матчи в Кубке России и завершили их с одинаковым счетом 2:1. Только южане добились успеха в гостях, в Самаре, а санкт-петербуржцы - дома.
В стратегическом отношении хозяев в предстоящем матче тура вполне устроит и ничья - она позволит «Краснодару» сохранить чистое первое место вне зависимости от результатов конкурентов. «Зениту» крайне нужна победа, чтобы сократить отставание от лидера и чемпиона.
Обе команды много забивают. У хозяев средняя результативность последних 10 матчей составляет 2.7 гола, у гостей - 2.4. У одних семь верховых матчей на этом отрезке, у вторых шесть. Поэтому обмен голами в этой паре представляется более чем реальным сценарием. В «Бетсити» выбрать этот вариант можно с коэффициентом 1.82.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Бетсити»
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Посмотреть битву в Краснодаре можно как на федеральном канале «Матч ТВ», так и на ресурсах некоторых легальных букмекерский компаний.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Бетсити»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кобнан, Фуртадо (оба - травмы), Коста (дисквалификация)
«Зенит»: Москвичев, Караваев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Зенит»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|1. Агкацев
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|5. Жубал
|33. Нино
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|6. Дркушич
|Защитник
|Защитник
|20. Гонсалес
|3. Дуглас Сантос
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|20. Педро
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|10. Глушенков
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|11. Луис Энрике
|Нападающий
|Нападающий
|7. Са
|17. Мостовой
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кордоба
|30. Кассьерра
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Сергей Семак
|Главный тренер
Аналитики компании «Бетсити» выкатили щедрые коэффициенты на матч фаворитов сезона. Победа краснодарцев идет в линии букмекера за 2.75, а питерцев - на 0.10 выше. Ничья котируется за 3.30.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Хотя «Зенит» - исторический самый неудобный соперник для кубанцев: всего четыре победы за 29 матчей!
Вероятность красной карточки в матче тура эксперты оценили котировкой 3.20. На то, что команды благополучно доиграют встречу в равных составах, можно поставить за 1.33. Узнайте, где дают фрибет при регистрации на сайте «Советский спорт».
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты на матч уже поступили в кассы стадиона «Краснодар» и в онлайн-продажу. Минимальная стоимость составляет 1 500 рублей.
