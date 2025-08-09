Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 августа 11:15ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Барбора Крейчикова — Элина Свитолина, 10 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Большая афиша для второго круга
Александр Бокулёв

Уже во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати зрителей ждет противостояние спортсменок, входивших в топ-3 мирового рейтинга. Чем завершится матч чешки Барборы Крейчиковой и украинки Элины Свитолиной?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 10.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Барбора Крейчикова (29 лет, 80-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Алисия Паркс (США) — 6:4, 4:6, 6:0

Элинда Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: —

Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Линда Носкова (Чехия, 20) — Ива Йович (США)

Барбора Крейчикова

Свернуть

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и первая — в парном. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в женской паре. На уровне WTA в одиночном разряде выиграла восемь турниров, в том числе «Ролан Гаррос» — 2021 и Уимблдон-2024. Пять титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне на «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге, на Уимблдоне — в третьем, а с Australian Open снялась из-за травмы. Всего в 2025 году одержала шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2021-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне эти соревнования пропустила.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Элина Свитолина

Свернуть

Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе 11 хардовых. В нынешнем сезоне на грунте взяла титул в Руане, в Мадриде пробилась в полуфинал. На Australian Open и «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, на Уимблдоне вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 35 побед при 12 поражениях. Лучший результат на турнире в Цинциннати показала в 2015-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки провели два официальных очных матча на грунте. В обоих случаях побеждала Крейчикова.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают украинку явной фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,40 на её победу и 2,95 на успех чешки.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

Последний очный матч спортсменок продлился 31 гейм. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,95 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа КрейчиковойПобеда СвитолинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
PARI2,901,401,951,85

Прогноз и ставка

Свернуть

Крейчикова постепенно набирает обороты после травмы, но процесс идет небыстро. Победа в первом круге турнира в Цинциннати стала для нее первой на харде в нынешнем сезоне. Разумеется, на данный момент Свитолина выглядит гораздо сильнее. 

Опытная украинка продолжает выступать очень стабильно и демонстрировать образцы психологической устойчивости. Трудно представить, что она даст сбой уже на старте «тысячника» в Цинциннати. Скорее, Свитолина сумеет наконец-то одержать первую победу над Крейчиковой, причем сделает это довольно легко.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё