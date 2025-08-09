Барбора Крейчикова — Элина Свитолина, 10 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Уже во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати зрителей ждет противостояние спортсменок, входивших в топ-3 мирового рейтинга. Чем завершится матч чешки Барборы Крейчиковой и украинки Элины Свитолиной?

Дата / Время: 10.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)