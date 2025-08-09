Барбора Крейчикова — Элина Свитолина, 10 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Партнерский проект
Уже во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати зрителей ждет противостояние спортсменок, входивших в топ-3 мирового рейтинга. Чем завершится матч чешки Барборы Крейчиковой и украинки Элины Свитолиной?
Дата / Время: 10.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Барбора Крейчикова (29 лет, 80-я ракетка мира)
Элинда Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Линда Носкова (Чехия, 20) — Ива Йович (США)
Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и первая — в парном. Олимпийская чемпионка Токио-2020 в женской паре. На уровне WTA в одиночном разряде выиграла восемь турниров, в том числе «Ролан Гаррос» — 2021 и Уимблдон-2024. Пять титулов взяла на харде. В нынешнем сезоне на «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге, на Уимблдоне — в третьем, а с Australian Open снялась из-за травмы. Всего в 2025 году одержала шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2021-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне эти соревнования пропустила.
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе 11 хардовых. В нынешнем сезоне на грунте взяла титул в Руане, в Мадриде пробилась в полуфинал. На Australian Open и «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, на Уимблдоне вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 35 побед при 12 поражениях. Лучший результат на турнире в Цинциннати показала в 2015-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Спортсменки провели два официальных очных матча на грунте. В обоих случаях побеждала Крейчикова.
Букмекеры считают украинку явной фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,40 на её победу и 2,95 на успех чешки.
Последний очный матч спортсменок продлился 31 гейм. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,95 на ТБ (21,5) и 1,85 на ТМ (21,5).
Крейчикова постепенно набирает обороты после травмы, но процесс идет небыстро. Победа в первом круге турнира в Цинциннати стала для нее первой на харде в нынешнем сезоне. Разумеется, на данный момент Свитолина выглядит гораздо сильнее.
Опытная украинка продолжает выступать очень стабильно и демонстрировать образцы психологической устойчивости. Трудно представить, что она даст сбой уже на старте «тысячника» в Цинциннати. Скорее, Свитолина сумеет наконец-то одержать первую победу над Крейчиковой, причем сделает это довольно легко.