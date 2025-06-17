Барбора Крейчикова — Дарья Касаткина, 14 октября: прогноз на полуфинал турнира в Чжэнчжоу

В субботу, 14 октября, Дарья Касаткина поборется за выход в финал турнира WTA 500 в китайском Чжэнчжоу. Соперницей первой ракетки России будет чешка Барбора Крейчикова. Разбираем варианты для ставок на это противостояние.

Дата / Время: 14.10.2023, не ранее 14:30 по московскому времени

Арена: Спортивный центр Хенань, Центральный корт (Чжэнчжоу, Китай)

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