Барбора Крейчикова — Дарья Касаткина, 14 октября: прогноз на полуфинал турнира в Чжэнчжоу

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В субботу, 14 октября, Дарья Касаткина поборется за выход в финал турнира WTA 500 в китайском Чжэнчжоу. Соперницей первой ракетки России будет чешка Барбора Крейчикова. Разбираем варианты для ставок на это противостояние.
Дата / Время: 14.10.2023, не ранее 14:30 по московскому времени
Арена: Спортивный центр Хенань, Центральный корт (Чжэнчжоу, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Барбора Крейчикова (27 лет, 18-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Дарья Касаткина (26 лет, 12-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Олимпийская чемпионка Токио-2020 в парном разряде. Победительница семи турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых и Открытого чемпионата Франции 2021 года. В нынешнем сезоне выиграла на харде соревнования в Дубае и Сан-Диего, уступила в решающем матче на травяном турнире в Бирмингеме. На Australian Open выбыла в четвертом круге, на Уимблдоне - во втором, на «Ролан Гаррос» и US Open - в первом. Всего в 2023 году на счету Крейчиковой 31 победы при 17 поражениях в одиночном разряде.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне уступила в двух финалах: на харде в Аделаиде и на траве в Истбурне. На Australian Open выбыла в первом круге, на Уимблдоне - в третьем, на «Ролан Гаррос» и US Open - в четвертом. Всего в 2023 году на счету Касаткиной 38 побед при 23 поражениях.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Соперницы трижды пересекались на харде, дважды выиграла Крейчикова, один раз - Касаткина. В нынешнем сезоне они обменялись победами: россиянка была сильнее а Аделаиде, чешка - в Дубае.
Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают Крейчикову фавориткой. Например, «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,73 на победу чешки и 2,10 на проход Касаткиной.
ФРИБЕТЫ ОТ БК «ФОНБЕТ» ЗА СТАВКИ НА ТЕННИС
Букмекеры полагают, что спортсменки с высокой вероятностью проведут на корте более двух десятков геймов. Сейчас «Бетсити» дает коэффициенты 1,70 на ТБ (20,5) и 2,13 на ТМ (20,5).
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «БЕТСИТИ» С ИДЕАЛЬНЫМ КЭШБЕКОМ
|Победа Крейчиковой
|Победа Касаткиной
|ТБ (20,5)
|ТМ (20,5)
|«Лига Ставок»
|1,77
|2,15
|1,73
|2,18
|«Олимп»
|1,73
|2,09
|1,70
|2,13
|«Фонбет»
|1,73
|2,10
|1,68
|2,05
У обеих спортсменок продвижение по сетке получилось специфическим: четвертьфинал Крейчиковой с Цуренко завершился уже после первого сета, а Касаткина прошла ту же стадию без борьбы на отказе Жабер. Возможно, сэкономленные силы позволят соперницам показать высокий уровень тенниса и конкурентную игру. Учитывая, что оба их очных матча в нынешнем сезоне продлились минимум 20 геймов, предлагаем рассмотреть ставку ТБ (19,5).
Крейчикова разгромила Касаткину со счетом 6:3, 6:0.