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13 октября 15:47ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Барбора Крейчикова — Дарья Касаткина, 14 октября: прогноз на полуфинал турнира в Чжэнчжоу

Прошлую стадию россиянка преодолела без борьбы
Александр Бокулёв
Крейчикова - Касаткина
Крейчикова - Касаткина

В субботу, 14 октября, Дарья Касаткина поборется за выход в финал турнира WTA 500 в китайском Чжэнчжоу. Соперницей первой ракетки России будет чешка Барбора Крейчикова. Разбираем варианты для ставок на это противостояние.

Дата / Время: 14.10.2023, не ранее 14:30 по московскому времени

Арена: Спортивный центр Хенань, Центральный корт (Чжэнчжоу, Китай)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Барбора Крейчикова (27 лет, 18-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: -
  • 2-й круг: Петра Мартич (Хорватия) - 7:5, 6:1
  • 1/4 финала: Леся Цуренко (Украина) - 6:3, отказ

Дарья Касаткина (26 лет, 12-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Тимея Бабош (Венгрия) - 6:1, 7:6 (9:7)
  • 2-й круг: Чжосюань Бай (Китай) - 6:2, 6:4
  • 1/4 финала: Онс Жабер (Тунис, 4) - отказ

Барбора Крейчикова

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Олимпийская чемпионка Токио-2020 в парном разряде. Победительница семи турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых и Открытого чемпионата Франции 2021 года. В нынешнем сезоне выиграла на харде соревнования в Дубае и Сан-Диего, уступила в решающем матче на травяном турнире в Бирмингеме. На Australian Open выбыла в четвертом круге, на Уимблдоне - во втором, на «Ролан Гаррос» и US Open - в первом. Всего в 2023 году на счету Крейчиковой 31 победы при 17 поражениях в одиночном разряде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Дарья Касаткина

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Победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне уступила в двух финалах: на харде в Аделаиде и на траве в Истбурне. На Australian Open выбыла в первом круге, на Уимблдоне - в третьем, на «Ролан Гаррос» и US Open - в четвертом. Всего в 2023 году на счету Касаткиной 38 побед при 23 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Личные встречи

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Соперницы трижды пересекались на харде, дважды выиграла Крейчикова, один раз - Касаткина. В нынешнем сезоне они обменялись победами: россиянка была сильнее а Аделаиде, чешка - в Дубае.

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают конкурентный матч, но считают Крейчикову фавориткой. Например, «Фонбет» предлагает коэффициенты 1,73 на победу чешки и 2,10 на проход Касаткиной.

ФРИБЕТЫ ОТ БК «ФОНБЕТ» ЗА СТАВКИ НА ТЕННИС

Ставки на тоталы

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Букмекеры полагают, что спортсменки с высокой вероятностью проведут на корте более двух десятков геймов. Сейчас «Бетсити» дает коэффициенты 1,70 на ТБ (20,5) и 2,13 на ТМ (20,5).

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «БЕТСИТИ» С ИДЕАЛЬНЫМ КЭШБЕКОМ

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа КрейчиковойПобеда КасаткинойТБ (20,5)ТМ (20,5)
«Лига Ставок»1,772,151,732,18
«Олимп»1,732,091,702,13
«Фонбет»1,732,101,682,05

Прогноз и ставка

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У обеих спортсменок продвижение по сетке получилось специфическим: четвертьфинал Крейчиковой с Цуренко завершился уже после первого сета, а Касаткина прошла ту же стадию без борьбы на отказе Жабер. Возможно, сэкономленные силы позволят соперницам показать высокий уровень тенниса и конкурентную игру. Учитывая, что оба их очных матча в нынешнем сезоне продлились минимум 20 геймов, предлагаем рассмотреть ставку ТБ (19,5).

UPD: результат

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Крейчикова разгромила Касаткину со счетом 6:3, 6:0.

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